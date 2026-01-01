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Jutalma: 20% jutalék
Hostinger Horizons ajánlási program GYIK
Hol találom az ajánlói linkemet?
Ajánlási linkjét a következő módok egyikén találhatja meg:
- Az ajánlási irányítópulton
- A Hostinger Horizons felületén: csak kattintson a bal felső sarokban található menüikonra, és válassza az Ajánlás (Refer) menüt
Hány embert ajánlhatok?
A Hostinger ajánlási programja keretében korlátlan számú embert ajánlhat. Ossza meg a linkjét, és mutassa meg a Hostingert annyi ismerősének, ahánynak csak szeretné.
Mennyit kereshetek?
Mivel korlátlan számú embert ajánlhat, bevételének sincs felső korlátja. Minden arra jogosító eladásból 20%-nyi részesedést kap, az eladások száma pedig csak Öntől függ.
Mit kap az ismerősöm?
Az első Hostinger AI Builder csomagra további 20% kedvezményt kapnak.
Miért telik 45 napba, hogy megkapjam a keresetemet?
30 napos visszatérítési garanciát biztosítunk. Ez annyit jelent, hogy az új felhasználóknak a vásárlástól számítva 30 napjuk van arra, hogy kérjék a teljes összeg visszafizetését.Ezen felül 15 napra van szükség a számviteli és adminisztratív teendők miatt.
Hogyan kapom meg a keresetemet?
Az ajánlási irányítópulton kiválaszthatja a PayPalt vagy a banki átutalást.A PayPal naponta küldi a pénzt azoknak a felhasználóknak, akik elérték az 50 USD-t. Az automatizáció miatt azonban előfordulhat, hogy csak a következő nap kapja meg az összeget.A banki átutaláshoz el kell érnie 200 USD-t, majd várnia kell a hónap utolsó csütörtökjéig, mivel akkor kezeljük az utalásokat. Ha egy ez utáni napon válik jogosulttá a jutalomra, azt már a következő hónapban utaljuk át.Bankja szabályzatától függően lehet, hogy a banki átutalásnak extra költsége van, és az árfolyamkülönbséggel is számolnia kell. Ha ezt elkerülné, használhatja a PayPalt.
Hogyan ellenőrizhetem az ajánlásaim állapotát?
Az ajánlási irányítópulton találja a Jutalmaim (My rewards) menüt. Itt követheti nyomon az ajánlásait, valamint láthatja a kifizetett és a függőben lévő jutalékokat.