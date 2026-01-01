30 napos visszatérítési garanciát biztosítunk. Ez annyit jelent, hogy az új felhasználóknak a vásárlástól számítva 30 napjuk van arra, hogy kérjék a teljes összeg visszafizetését.

Ezen felül 15 napra van szükség a számviteli és adminisztratív teendők miatt.