Ossza meg a Hostinger AI Builder alkalmazást, és akár 150 USD-t is kereshet

Keresse meg az ismerőse első Hostinger Horizons csomagjáért kifizetett összeg 20%-át (legfeljebb 150 USD-t). Sőt, ismerőse extra 20% kedvezményt kap.
Ajánlom

Így működik

01

Ossza meg referencialinkjét

Másolja ki egyedi linkjét közvetlenül a Hostinger Horizonsból vagy az ajánlási vezérlőpultról, és ossza azt meg barátaival.
02

Várjon, amíg előfizetnek

Kapj jutalmat, amikor a barátaid megvásárolják az első Hostinger AI Builder csomagot, és 45 napig használják a szolgáltatásokat.
03

Kifizetési rendszer

Keresetét PayPallel, átutalással vagy Hostinger egyenlegként kapja meg.

Segítsen másoknak az AI használatában – megjutalmazzuk érte

Bárhol használhatja referencialinkjét

Bárhol használhatja referencialinkjét

  • Küldje el közvetlenül egy projektet indító barátjának
  • Adja hozzá a tartalmaihoz vagy a közösségi média profiljaihoz
  • Ossza meg közösségeiben vagy csoportos csevegésekben
Jutalma: 20% jutalék

Jutalma: 20% jutalék

Kapjon jutalmat, amikor ismerősei megvásárolják és 45 napnál tovább használják első Hostinger Horizons csomagjukat.

Hostinger Horizons ajánlási program GYIK

Ajánlási linkjét a következő módok egyikén találhatja meg:

  • Az ajánlási irányítópulton
  • A Hostinger Horizons felületén: csak kattintson a bal felső sarokban található menüikonra, és válassza az Ajánlás (Refer) menüt

A Hostinger ajánlási programja keretében korlátlan számú embert ajánlhat. Ossza meg a linkjét, és mutassa meg a Hostingert annyi ismerősének, ahánynak csak szeretné.

Mivel korlátlan számú embert ajánlhat, bevételének sincs felső korlátja. Minden arra jogosító eladásból 20%-nyi részesedést kap, az eladások száma pedig csak Öntől függ.

Az első Hostinger AI Builder csomagra további 20% kedvezményt kapnak.

30 napos visszatérítési garanciát biztosítunk. Ez annyit jelent, hogy az új felhasználóknak a vásárlástól számítva 30 napjuk van arra, hogy kérjék a teljes összeg visszafizetését.

Ezen felül 15 napra van szükség a számviteli és adminisztratív teendők miatt.

Az ajánlási irányítópulton kiválaszthatja a PayPalt vagy a banki átutalást.

A PayPal naponta küldi a pénzt azoknak a felhasználóknak, akik elérték az 50 USD-t. Az automatizáció miatt azonban előfordulhat, hogy csak a következő nap kapja meg az összeget.

A banki átutaláshoz el kell érnie 200 USD-t, majd várnia kell a hónap utolsó csütörtökjéig, mivel akkor kezeljük az utalásokat. Ha egy ez utáni napon válik jogosulttá a jutalomra, azt már a következő hónapban utaljuk át.

Bankja szabályzatától függően lehet, hogy a banki átutalásnak extra költsége van, és az árfolyamkülönbséggel is számolnia kell. Ha ezt elkerülné, használhatja a PayPalt.

Az ajánlási irányítópulton találja a Jutalmaim (My rewards) menüt. Itt követheti nyomon az ajánlásait, valamint láthatja a kifizetett és a függőben lévő jutalékokat.

Ajánljon minket, és keressen akár 150 USD-t

Nyerj 20%-ot a barátod által fizetett összegből az első Hostinger AI Builder tervért (legfeljebb 150 USD).

Ajánlom

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