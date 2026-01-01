A Horizons a lehető leghatékonyabb nagy nyelvi modelleket használja, amelyeket hatalmas mennyiségű adaton tanítottunk be. Akár tartalmat ír, akár layoutot tervez vagy online eszközöket fejleszt, mesterséges intelligenciánk megérti a kéréseit, és az elképzeléseinek megfelelő eredményeket szolgáltat.

És mivel az Ön adatainak védelme fontos számunkra, soha nem használjuk fel promptjait vagy projektadatait a modelljeink betanításához.