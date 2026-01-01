SaaS-alkalmazások fejlesztése egyszerűen

Átalakítsa a mikro SaaS alkalmazás ötletét élő termékké könnyedén a Hostinger AI Builder kódmentes platformjával.
Kezdje el ingyen

Fizetős csomagok akár 1 209 Ft/hó-tól

SaaS-alkalmazások fejlesztése egyszerűen

Fejlesszen gyorsabban és egyszerűbben a Horizons kódolásmentes SaaS készítőjével

Minden, ami a SaaS létrehozásához, elindításához és növeléséhez szükséges.

Teljes körű AI-partner

Csak írja le SaaS ötletét, és az AI megépíti azt – a backend logikától a tervezésig – egy teljesen működőképes termékké, amely percek alatt indításra kész. Nincs kódolás, nincs technikai csapat, nincs várakozás.
Teljes körű AI-partner

Minden, ami a publikáláshoz kell

Tárhely, domain, e-mail és SEO: mindezt tartalmazza. Nincsenek külön fiókok vagy bonyolult beállítások.

Minden, ami a publikáláshoz kell

Beépített backend

Beépített adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltároló – külső eszközök nélkül – így a SaaS azonnal megfelelő termékként működik.

Beépített backend

Bevételt hoz az első naptól

Kínáljon több előfizetési szintet zökkenőmentes csomagfrissítésekkel vagy -visszaminősítésekkel. A 0% tranzakciós díj és a natív Stripe integráció könnyedén biztosítja az ismétlődő bevételt.
Bevételt hoz az első naptól

Teljes körű AI-partner

Csak írja le SaaS ötletét, és az AI megépíti azt – a backend logikától a tervezésig – egy teljesen működőképes termékké, amely percek alatt indításra kész. Nincs kódolás, nincs technikai csapat, nincs várakozás.
Teljes körű AI-partner

Minden, ami a publikáláshoz kell

Tárhely, domain, e-mail és SEO: mindezt tartalmazza. Nincsenek külön fiókok vagy bonyolult beállítások.

Minden, ami a publikáláshoz kell

Beépített backend

Beépített adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltároló – külső eszközök nélkül – így a SaaS azonnal megfelelő termékként működik.

Beépített backend

Bevételt hoz az első naptól

Kínáljon több előfizetési szintet zökkenőmentes csomagfrissítésekkel vagy -visszaminősítésekkel. A 0% tranzakciós díj és a natív Stripe integráció könnyedén biztosítja az ismétlődő bevételt.
Bevételt hoz az első naptól

Ilyen SaaS-megoldásokat hozhat létre – kódolás nélkül, a kreativitásával

Fedezze fel a Hostinger Horizons-szal elkészíthető SaaS-termékek valós példáit – minden egyszerűen, az igények leírásával készült.
Ilyen SaaS-megoldásokat hozhat létre – kódolás nélkül, a kreativitásával

Mikro SaaS oktatáshoz

Készítsen tanulássegítő eszközöket – mini-tanfolyamokat, nyelvgyakorlást, tanúsítványokat, amelyek segítik a magántanárokat és a kis oktatócsoportokat strukturált órák tartásában és a haladás nyomon követésében, teljes körű LMS nélkül.Kezdje el!
Segítsen a vállalkozásoknak ügyfeleik kezelésében, ügyfélkapcsolataik nyomon követésében és több üzlet megkötésében – építsen egy teljesen egyedi CRM-et és kínáljon hozzá előfizetést más értékesítési csapatoknak és ügynökségeknek.Kezdje el!
Segítsen felhasználóinak a feliratok, bejegyzésötletek, hashtagek, figyelemfelkeltők és platformra kész szövegek egyszerű utasításokkal való létrehozásában.Kezdje el!
Tegye lehetővé éttermek számára a foglalások kezelését, az asztalok elérhetőségének nyomon követését és a visszaigazoló e-mailek küldését. Fejlesszen egy specifikus foglalási eszközt, és kínálja fel vendéglátóipari vállalkozásoknak.Kezdje el!
Készítsen alkalmazásokat edzéstervekhez, fejlődéskövetéshez, étkezéstervezéshez és kihívásokhoz. Segítsen felhasználóinak a következetes edzésben, a trénereknek és alkotóknak pedig programjaik összeállításában és értékesítésében.Kezdje el!
Fejlesszen saját podcast platformot – osszon meg epizódokat, gyarapítsa közönségét, és számítson fel előfizetési díjat a prémium vagy exkluzív tartalmakért.Kezdje el!
Építsen egy zárt platformot, ahol a tagok fizetnek az exkluzív tartalmakért, tanfolyamokért vagy közösségi tagságért. Állítsa be saját árait, kezelje az előfizetéseket, és növelje rendszeres bevételét.Kezdje el!

Így készíthet SaaS-alkalmazást

01

Írja le ötletét

Írja le az AI-nak, hogyan működjön SaaS-terméke, és nézze, ahogy életre kel – vagy válasszon egy sablont a még gyorsabb kezdéshez.
02

Testreszabás és tesztelés

Finomítsa termékét az AI-val csevegve – állítsa be a funkciókat, a fizetési módokat és a bejelentkezéseket, és tekintse meg élőben, még a publikálás előtt.
03

Publikáljon egyetlen kattintással

Élesítse SaaS termékét egyetlen kattintással – tárhellyel, domainnel és SEO optimalizálással együtt, és azonnal üdvözölheti első felhasználóit.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.

Előre elkészített sablonok

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Szeretne mélyebbre ásni?

Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és lépésenkénti utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megadunk, amire szüksége lehet első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Mi az a SaaS?

Mi az a SaaS?

Oktatóanyag
Így készíthet SaaS-terméket

Így készíthet SaaS-terméket

Oktatóanyag
Mikro SaaS ötletek

Mikro SaaS ötletek

Oktatóanyag
Videó

Még több bevételszerzési mód a Horizons segítségével

Értékesítsen az interneten

Foglalások szerzése

Egyedi AI-eszközök készítése

Készítsen sablont, szerezzen jutalékot

Ezeket mondják a felhasználók a Hostinger Horizonsról

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy valóra váltsa egyedi projektötletét?

Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára

SaaS alkalmazásfejlesztés GYIK

A SaaS (szolgáltatott szoftver) alkalmazásfejlesztés a felhőalapú eszközök vagy szolgáltatások létrehozását jelenti. Ezeket a felhasználók egy webböngésző használatával, általában előfizetőként érik el. A hagyományos szoftverekkel ellentétben a SaaS alkalmazásokhoz nem szükséges letöltés vagy telepítés, mivel minden online működik.

Startup-barát lehetőségekre kíváncsi? Nézze meg SaaS-ötleteket tartalmazó listánkat.

Nem. Megtanulhatja a HTML-, CSS-, JavaScript-alapú, vagy a Node.js vagy Django keretrendszerekben történő kódolást; de egy kódolást nem igénylő platform, például a Hostinger Horizons használatával megkímélheti magát ezektől a bonyodalmaktól: elég leírnia ötletét, hogy a rendszer elkészítsen Önnek egy éles, működőképes SaaS-alkalmazást.

Ha ihletet merítene, nézze meg a kedvenc SaaS-mikroalkalmazásainkat.

A költségek az Ön által alkalmazott módszertől függenek. Ha saját maga kódol, az időbe telik, de kevesebb pénzbe kerül; ha fejlesztőket vesz fel, az költségesnek bizonyulhat. Egy kód nélküli SaaS-készítő, mint például a Hostinger Horizons használata költségkímélő, köszönhetően a megfizethető csomagoknak, amelyek már 1 209 Ft/hó-tól elérhetők, és lehetővé teszik a SaaS-termékek elkészítését, tesztelését és elindítását jelentős előzetes befektetés nélkül.

Ingyenesen belevághat – bankkártya nélkül. Miután belépett, 5 AI kreditet kap, hogy azonnal elkezdhesse az építést. A kreditek felhasználása az egyes promptok összetettségétől függ – az egyszerűbb módosítások kevesebb kreditbe kerülnek, a nagyobb projektek többet is felhasználhatnak. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja SaaS alkalmazását, lássa, ahogy életre kel, és valós képet kapjon a Horizonsról, mielőtt bármilyen kötelezettséget vállalna.

Amikor készen áll a publikálásra, egyszerűen váltson egyik fizetős csomagunkra. A tárhely, a domain és a SEO optimalizálás mind benne van – csak nyomja meg a publikálás gombot, és a SaaS-e máris élesedik.

Fogytán vannak a kreditek? Bármikor feltöltheti egyenlegét, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópultról.

A SaaS-alkalmazások profitálhatók havi előfizetésekkel, rétegelt prémium csomagokkal, alkalmazáson belüli vásárlásokkal vagy hirdetésekkel. A Hostinger AI Builder integrálható a Stripe-hoz hasonló fizetési rendszerekkel, így egyszerűbb a számlázás beállítása.

A hatásos SaaS marketingnek része a SEO, a közösségi médiában megjelenő kampányok, a fizetett hirdetések, az e-mail-marketing és az influenszerekkel való együttműködés. Létfontosságú, hogy azonosítsa célközönségét és jól árazza be alkalmazását.

Tudjon meg ezekről többet SaaS marketingről szóló leírásunkból.

A mikro SaaS egy szűk piaci rést lefedő, egyedi SaaS alkalmazás, amelyet gyakran egy kis csapat vagy akár egy egyéni alapító hoz létre és üzemeltet. Egy ilyen webhely gyorsabban elindítható és könnyebben kezelhető.

Többet szeretne megtudni? Tekintse meg a mikro SaaS-ról szóló útmutatónkat.

A karbantartás magában foglalja az alkalmazás rendszeres frissítését, a hibák javítását, a biztonság javítását és az új funkciók hozzáadását. A Hostinger AI Builder egyszerűsíti ezt azáltal, hogy a frissítéseket, a tárhelyet és a felügyeletet egyetlen, zökkenőmentes platformba csomagolja.

A tesztelés segít a hibák kiszűrésében és biztosítja, hogy a SaaS-alkalmazása minden eszközön működjön. A funkciókat tesztelheti manuálisan vagy automatizált tesztelőeszközökkel. A Hostinger Horizons lehetővé teszi az előnézetben való megtekintést és a tesztelést a közzététel előtt, egy tesztkörnyezetben.

A SaaS biztonsága magában foglalja a felhasználói adatok védelmét, a kötelező erős hitelesítést, az SSL alkalmazását és a sebezhetőségek rendszeres figyelését. A Hostinger Horizons a legfontosabb biztonsági funkciókról alapértelmezetten gondoskodik, segítve a magabiztos indulást.

Hagyományosan a telepítéshez és a tárhelyhez kiszolgálók beállítása, a környezet konfigurálása és a tartományok kezelése szükséges. A Hostinger AI Builder-szal minden integrált – egy helyen építhet és indíthat, a tárhely, az egyéni tartományok és az SSL is benne van.

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