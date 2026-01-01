A mikro SaaS egy szűk piaci rést lefedő, egyedi SaaS alkalmazás, amelyet gyakran egy kis csapat vagy akár egy egyéni alapító hoz létre és üzemeltet. Egy ilyen webhely gyorsabban elindítható és könnyebben kezelhető.

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