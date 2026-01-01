SaaS-alkalmazások fejlesztése egyszerűen
Fejlesszen gyorsabban és egyszerűbben a Horizons kódolásmentes SaaS készítőjével
Teljes körű AI-partner
Minden, ami a publikáláshoz kell
Tárhely, domain, e-mail és SEO: mindezt tartalmazza. Nincsenek külön fiókok vagy bonyolult beállítások.
Beépített backend
Beépített adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltároló – külső eszközök nélkül – így a SaaS azonnal megfelelő termékként működik.
Bevételt hoz az első naptól
Teljes körű AI-partner
Minden, ami a publikáláshoz kell
Tárhely, domain, e-mail és SEO: mindezt tartalmazza. Nincsenek külön fiókok vagy bonyolult beállítások.
Beépített backend
Beépített adatbázisok, felhasználói fiókok és fájltároló – külső eszközök nélkül – így a SaaS azonnal megfelelő termékként működik.
Bevételt hoz az első naptól
Ilyen SaaS-megoldásokat hozhat létre – kódolás nélkül, a kreativitásával
Mikro SaaS oktatáshoz
Webes alkalmazás CRM-hez
Bejegyzésgenerátor közösségi médiához
Éttermi foglaláskezelő webalkalmazás
Mikro SaaS fitneszhez
Podcast webalkalmazás
Tagsági weboldal
Így készíthet SaaS-alkalmazást
Írja le ötletét
Testreszabás és tesztelés
Publikáljon egyetlen kattintással
Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Előre elkészített sablonok
Live Q&A tool
Real estate CRM
Quiz maker (modern)
Szeretne mélyebbre ásni?
Mi az a SaaS?
Így készíthet SaaS-terméket
Mikro SaaS ötletek
Még több bevételszerzési mód a Horizons segítségével
Ezeket mondják a felhasználók a Hostinger Horizonsról
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
SaaS alkalmazásfejlesztés GYIK
Mi az a SaaS alkalmazásfejlesztés?
A SaaS (szolgáltatott szoftver) alkalmazásfejlesztés a felhőalapú eszközök vagy szolgáltatások létrehozását jelenti. Ezeket a felhasználók egy webböngésző használatával, általában előfizetőként érik el. A hagyományos szoftverekkel ellentétben a SaaS alkalmazásokhoz nem szükséges letöltés vagy telepítés, mivel minden online működik.
Startup-barát lehetőségekre kíváncsi? Nézze meg SaaS-ötleteket tartalmazó listánkat.
Tudnom kell kódolni egy SaaS-alkalmazás létrehozásához?
Nem. Megtanulhatja a HTML-, CSS-, JavaScript-alapú, vagy a Node.js vagy Django keretrendszerekben történő kódolást; de egy kódolást nem igénylő platform, például a Hostinger Horizons használatával megkímélheti magát ezektől a bonyodalmaktól: elég leírnia ötletét, hogy a rendszer elkészítsen Önnek egy éles, működőképes SaaS-alkalmazást.
Ha ihletet merítene, nézze meg a kedvenc SaaS-mikroalkalmazásainkat.
Mennyibe kerül egy SaaS-alkalmazás létrehozása?
A költségek az Ön által alkalmazott módszertől függenek. Ha saját maga kódol, az időbe telik, de kevesebb pénzbe kerül; ha fejlesztőket vesz fel, az költségesnek bizonyulhat. Egy kód nélküli SaaS-készítő, mint például a Hostinger Horizons használata költségkímélő, köszönhetően a megfizethető csomagoknak, amelyek már 1 209 Ft/hó-tól elérhetők, és lehetővé teszik a SaaS-termékek elkészítését, tesztelését és elindítását jelentős előzetes befektetés nélkül.
Ingyenesen belevághat – bankkártya nélkül. Miután belépett, 5 AI kreditet kap, hogy azonnal elkezdhesse az építést. A kreditek felhasználása az egyes promptok összetettségétől függ – az egyszerűbb módosítások kevesebb kreditbe kerülnek, a nagyobb projektek többet is felhasználhatnak. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja SaaS alkalmazását, lássa, ahogy életre kel, és valós képet kapjon a Horizonsról, mielőtt bármilyen kötelezettséget vállalna.
Amikor készen áll a publikálásra, egyszerűen váltson egyik fizetős csomagunkra. A tárhely, a domain és a SEO optimalizálás mind benne van – csak nyomja meg a publikálás gombot, és a SaaS-e máris élesedik.
Fogytán vannak a kreditek? Bármikor feltöltheti egyenlegét, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópultról.
Hogyan profitálhatok a SaaS-alkalmazásomból?
A SaaS-alkalmazások profitálhatók havi előfizetésekkel, rétegelt prémium csomagokkal, alkalmazáson belüli vásárlásokkal vagy hirdetésekkel. A Hostinger AI Builder integrálható a Stripe-hoz hasonló fizetési rendszerekkel, így egyszerűbb a számlázás beállítása.
Hogyan tudom reklámozni a SaaS-alkalmazásomat?
A hatásos SaaS marketingnek része a SEO, a közösségi médiában megjelenő kampányok, a fizetett hirdetések, az e-mail-marketing és az influenszerekkel való együttműködés. Létfontosságú, hogy azonosítsa célközönségét és jól árazza be alkalmazását.
Tudjon meg ezekről többet SaaS marketingről szóló leírásunkból.
Mi a különbség a SaaS és a mikro SaaS között?
A mikro SaaS egy szűk piaci rést lefedő, egyedi SaaS alkalmazás, amelyet gyakran egy kis csapat vagy akár egy egyéni alapító hoz létre és üzemeltet. Egy ilyen webhely gyorsabban elindítható és könnyebben kezelhető.
Többet szeretne megtudni? Tekintse meg a mikro SaaS-ról szóló útmutatónkat.
Hogyan tarthatom karban SaaS-alkalmazásomat?
A karbantartás magában foglalja az alkalmazás rendszeres frissítését, a hibák javítását, a biztonság javítását és az új funkciók hozzáadását. A Hostinger AI Builder egyszerűsíti ezt azáltal, hogy a frissítéseket, a tárhelyet és a felügyeletet egyetlen, zökkenőmentes platformba csomagolja.
Hogyan tesztelhetem a SaaS-alkalmazásomat?
A tesztelés segít a hibák kiszűrésében és biztosítja, hogy a SaaS-alkalmazása minden eszközön működjön. A funkciókat tesztelheti manuálisan vagy automatizált tesztelőeszközökkel. A Hostinger Horizons lehetővé teszi az előnézetben való megtekintést és a tesztelést a közzététel előtt, egy tesztkörnyezetben.
Hogyan tehetem biztonságossá SaaS-alkalmazásomat?
A SaaS biztonsága magában foglalja a felhasználói adatok védelmét, a kötelező erős hitelesítést, az SSL alkalmazását és a sebezhetőségek rendszeres figyelését. A Hostinger Horizons a legfontosabb biztonsági funkciókról alapértelmezetten gondoskodik, segítve a magabiztos indulást.
Hogyan telepíthetek és tárolhatok egy SaaS-alkalmazást?
Hagyományosan a telepítéshez és a tárhelyhez kiszolgálók beállítása, a környezet konfigurálása és a tartományok kezelése szükséges. A Hostinger AI Builder-szal minden integrált – egy helyen építhet és indíthat, a tárhely, az egyéni tartományok és az SSL is benne van.