Ötlettől a működő prototípusig az AI-val – percek alatt
AI prototípus-készítés, a statikus maketteken túl
Csak írja le, mit szeretne
Teljesen interaktív
Linkkel megosztható
Csevegéssel szerkeszthető
Valódinak tűnik
Skálázható
Így készíthet interaktív prototípust az AI erejével
Írja le ötletét
Finomítás csevegéssel
Megosztás és visszajelzés gyűjtése
Több útmutatásra van szüksége?
Útmutató az első lépésekhez
Írjon jobb promptokat
Kerülje ezeket a gyakori hibákat
Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára.
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
AI prototípus-készítés GYIK
Mi az AI prototípus-készítés?
A prototípus készítése az a folyamat, amelynek során egy ötletből egy alkalmazás, dizájn vagy weboldal működőképes előnézetét készítjük. Lehetővé teszi az elrendezés, a funkciók és a funkcionalitás kipróbálását a publikálás vagy bármilyen kód megírása előtt.
Kinek szól az AI Builder AI prototípus?
Bárki, akinek van egy ötlete, amit szeretne vizualizálni, tesztelni vagy megosztani, mielőtt belevágna a teljes fejlesztésbe. Például a következők:
- Alapítók és vállalkozók – érvényesítse koncepcióját befektetőkkel vagy korai felhasználókkal, mielőtt fejlesztésre költene.
- Termékmenedzserek – alakítsa át követelményeit interaktív prototípusokká az érdekelt felek összehangolása és a felülvizsgálati körök csökkentése érdekében.
- Szabadúszók és ügynökségek – mutassa meg ügyfeleinek, hogy pontosan hogyan fog kinézni és működni a projektjük, mielőtt elkészülne.
- Tervezők – keltse életre a koncepciókat anélkül, hogy fejlesztőkre várna.
- Bárki, akinek van egy ötlete – ha le tudja írni, a Horizons meg tudja valósítani azt.
Nincs szükség tervezési ismeretekre, kódolási tudásra vagy műszaki háttérre.
Mi a különbség egy wireframe és egy prototípus között?
A wireframe egy alapvető vizuális tervezés – az oldal szerkezetét és elrendezését bármilyen stílus vagy interaktivitás nélkül jeleníti meg. A prototípus tovább megy – úgy néz ki és úgy érzi, mint a valódi dolog, működő interakciókkal, valódi tartalommal és funkcionális kialakítással. Az AI Builder segítségével teljesen kihagyhatja a wireframe színpadot, és egyenesen egy teljesen interaktív prototípusra léphet, egyszerűen leírva, amire szüksége van.
Mi a különbség egy prototípus és egy MVP között?
A prototípust és az MVP-t (Minimum Viable Product) gyakran összetévesztik, azonban különböző célokat szolgálnak.
A prototípus a vizualizációról és a validálásról szól. Ez az ötlet interaktív előnézete, amelyet megoszthat partnereivel, befektetőivel vagy felhasználóival. Célja, hogy visszajelzéseket gyűjtsön, mielőtt elkötelezné magát a teljes fejlesztés mellett. Nem kell teljesen működőképesnek vagy nyilvános használatra késznek lennie.
Az MVP a termék első valós, működő változata – épp annyi funkcióval készült, hogy elindítható legyen, korai felhasználókat szerezzen, és elkezdjen tanulni a valós használatból.
Röviden: prototípust készít ötlete validálásához, és MVP-t épít, hogy tesztelje azt a valóságban. A Horizons segítségével mindkettőt megteheti – kezdje egy prototípussal, gyűjtsön visszajelzéseket, és fejlessze azt egy teljesen működőképes termékké anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. A témáról további információkat a prototípus vs MVP útmutatónkban talál.
Szükségem van webdizájneri vagy kódolási ismeretekre a prototípus-készítéshez?
Egyáltalán nem. Az AI Builder beszélgetésszerű megközelítést alkalmaz az építéshez – gyakran úgynevezett vibe kódolásnak. Egyszerűen leírja, mit szeretne egyszerű nyelven, és az AI valós időben létrehozza az Ön számára. Szeretné beállítani az elrendezést? Csak kérdezni. Meg kell változtatnia egy felhasználói folyamatot? Leírja. Ha új a koncepció, a vibe kódolási útmutató végigvezeti mindent, amit tudnia kell.
Hogyan oszthatom meg a prototípusomat és kaphatok róla visszajelzést?
Amint a prototípus elkészül, közzéteheti és megoszthatja azt egy linken keresztül bárkivel – érdekelt felekkel, befektetőkkel, ügyfelekkel vagy tesztfelhasználókkal, akik közvetlenül interakcióba léphetnek az eszközzel. A visszajelzéseik alapján tovább finomíthatja projektjét, egyszerűen a Horizons-szal csevegve.
Átalakíthatom a prototípusomat egy valódi, éles termékké?
Igen – és ezzel tűnik ki a Horizons a hagyományos prototípus-készítő eszközök közül. Amikor elkészült a prototípus, egyetlen kattintással egyszerűen publikálhatja projektjét teljesen működő weboldalként vagy alkalmazásként. A webtárhely, a domain és az üzleti e-mail mind a csomag része.
És mivel a Horizons beépített integrált backenddel rendelkezik, a prototípusa már tartalmaz adatbázisokat, felhasználói fiókokat és fájltárolót. Így amikor készen áll a skálázásra, minden a rendelkezésére áll, amire csak szüksége lehet. Nem kell semmit a nulláról fejlesztenie, és nem lesz szüksége külső eszközökre.
Mennyibe kerül egy prototípus kiépítése az AI Builder prototípusépítővel?
Ingyenesen elkezdheti, nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja prototípusát, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát. Amikor készen áll a közzétételre, csak váltson valamelyik fizetős csomagra. Ezek tartalmazzák a tárhelyet és a domaint, ezért csak kattintson a közzététel gombra, és prototípusa elérhetővé válik.