Ötlettől a működő prototípusig az AI-val – percek alatt

A prototípust és az MVP-t (Minimum Viable Product) gyakran összetévesztik, azonban különböző célokat szolgálnak.



A prototípus a vizualizációról és a validálásról szól. Ez az ötlet interaktív előnézete, amelyet megoszthat partnereivel, befektetőivel vagy felhasználóival. Célja, hogy visszajelzéseket gyűjtsön, mielőtt elkötelezné magát a teljes fejlesztés mellett. Nem kell teljesen működőképesnek vagy nyilvános használatra késznek lennie.



Az MVP a termék első valós, működő változata – épp annyi funkcióval készült, hogy elindítható legyen, korai felhasználókat szerezzen, és elkezdjen tanulni a valós használatból.



Röviden: prototípust készít ötlete validálásához, és MVP-t épít, hogy tesztelje azt a valóságban. A Horizons segítségével mindkettőt megteheti – kezdje egy prototípussal, gyűjtsön visszajelzéseket, és fejlessze azt egy teljesen működőképes termékké anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. A témáról további információkat a prototípus vs MVP útmutatónkban talál.