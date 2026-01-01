Ötlettől a működő prototípusig az AI-val – percek alatt

A kezdeti ötletektől a megosztható, tesztelhető és finomítható eredményekig – építsen interaktív prototípusokat az AI-val, webdizájneri és kódolási ismeretek nélkül.
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Ötlettől a működő prototípusig az AI-val – percek alatt

AI prototípus-készítés, a statikus maketteken túl

Egyszerű koncepcióktól a teljesen működőképes alkalmazásokig – a fejlesztéshez elég, ha leírja, mire van szüksége.
AI prototípus-készítés, a statikus maketteken túl

Csak írja le, mit szeretne

Csak írja le, mit szeretne építeni, és az AI Builder életre keltheti – teljesen funkcionális és készen áll a megosztásra. Nincs tervezési eszköz, nincs kódolás, nincs várakozás – a csapat bármely tagja építhet és iterálhat.
Valódi gombok, valódi űrlapok és valódi felhasználói folyamatok – a prototípus a tényleges termékéhez hasonlóan működik, így az érdekeltek megtekintés helyett meg is tapasztalhatják azt.
Nincs letöltés, nincs dizájneszköz-fiók, nincs bonyolult átadás – csak továbbítsa a linket, és bárki azonnal interakcióba léphet a prototípusával. Ossza meg felhasználóival, befektetőivel, ügyfeleivel vagy csapatával, és gyűjtsön valós visszajelzéseket.
Szeretne módosítani egy elrendezést, hozzáadni egy képernyőt, vagy módosítani egy felhasználói folyamatot? Csak írja le, és az AI Builder valós időben frissíti azt – nem kezdve a semmiből.
Nem tervezet, nem vázlatrajz – egy megfelelő, kidolgozott előnézet, amely pontosan tükrözi, hogyan fog kinézni és viselkedni a végtermék.
Készen áll az éles bevetésre? A felhasználói fiókok, adatbázisok, foglalási folyamatok, e-kereskedelmi integrációk és még sok más mind beépítettek – csak folytassa tovább a fejlesztést, és ha elkészült, egy kattintással publikálhatja munkáját, tárhellyel és domainnel együtt.

Így készíthet interaktív prototípust az AI erejével

01

Írja le ötletét

Mondja el az AI-nak, mit szeretne prototípusként elkészíteni – weboldalt, webalkalmazást vagy terméket – és nézze, ahogy ötlete percek alatt életre kel.
02

Finomítás csevegéssel

Finomítsa prototípusát az AI-val csevegve – módosítsa az elrendezéseket, munkafolyamatokat és tartalmakat, amíg azok pontosan meg nem felelnek igényeinek.
03

Megosztás és visszajelzés gyűjtése

Ossza meg prototípusát érdekelt felekkel, befektetőkkel vagy ügyfelekkel, gyűjtsön valós visszajelzéseket, majd finomítsa tovább projektjét, amíg készen nem áll a publikálásra.

Több útmutatásra van szüksége?

Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és lépésenkénti utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megkap, amire szüksége van első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Útmutató az első lépésekhez

Útmutató az első lépésekhez

Oktatóanyag
Videó
Írjon jobb promptokat

Írjon jobb promptokat

Oktatóanyag
Videó
Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Oktatóanyag
Videó

Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára.

WhatsApp CRM

Belső eszközök

Üzleti bemutató

E-kereskedelmi alkalmazások és üzletek

Egyedi foglalási oldal és alkalmazás

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy ötletét működő prototípussá változtassa?

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AI prototípus-készítés GYIK

A prototípus készítése az a folyamat, amelynek során egy ötletből egy alkalmazás, dizájn vagy weboldal működőképes előnézetét készítjük. Lehetővé teszi az elrendezés, a funkciók és a funkcionalitás kipróbálását a publikálás vagy bármilyen kód megírása előtt.

Bárki, akinek van egy ötlete, amit szeretne vizualizálni, tesztelni vagy megosztani, mielőtt belevágna a teljes fejlesztésbe. Például a következők:

  • Alapítók és vállalkozók – érvényesítse koncepcióját befektetőkkel vagy korai felhasználókkal, mielőtt fejlesztésre költene.
  • Termékmenedzserek – alakítsa át követelményeit interaktív prototípusokká az érdekelt felek összehangolása és a felülvizsgálati körök csökkentése érdekében.
  • Szabadúszók és ügynökségek – mutassa meg ügyfeleinek, hogy pontosan hogyan fog kinézni és működni a projektjük, mielőtt elkészülne.
  • Tervezők – keltse életre a koncepciókat anélkül, hogy fejlesztőkre várna.
  • Bárki, akinek van egy ötlete – ha le tudja írni, a Horizons meg tudja valósítani azt.

Nincs szükség tervezési ismeretekre, kódolási tudásra vagy műszaki háttérre.

A wireframe egy alapvető vizuális tervezés – az oldal szerkezetét és elrendezését bármilyen stílus vagy interaktivitás nélkül jeleníti meg. A prototípus tovább megy – úgy néz ki és úgy érzi, mint a valódi dolog, működő interakciókkal, valódi tartalommal és funkcionális kialakítással. Az AI Builder segítségével teljesen kihagyhatja a wireframe színpadot, és egyenesen egy teljesen interaktív prototípusra léphet, egyszerűen leírva, amire szüksége van.

A prototípust és az MVP-t (Minimum Viable Product) gyakran összetévesztik, azonban különböző célokat szolgálnak.

A prototípus a vizualizációról és a validálásról szól. Ez az ötlet interaktív előnézete, amelyet megoszthat partnereivel, befektetőivel vagy felhasználóival. Célja, hogy visszajelzéseket gyűjtsön, mielőtt elkötelezné magát a teljes fejlesztés mellett. Nem kell teljesen működőképesnek vagy nyilvános használatra késznek lennie.

Az MVP a termék első valós, működő változata – épp annyi funkcióval készült, hogy elindítható legyen, korai felhasználókat szerezzen, és elkezdjen tanulni a valós használatból.

Röviden: prototípust készít ötlete validálásához, és MVP-t épít, hogy tesztelje azt a valóságban. A Horizons segítségével mindkettőt megteheti – kezdje egy prototípussal, gyűjtsön visszajelzéseket, és fejlessze azt egy teljesen működőképes termékké anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie. A témáról további információkat a prototípus vs MVP útmutatónkban talál.

Egyáltalán nem. Az AI Builder beszélgetésszerű megközelítést alkalmaz az építéshez – gyakran úgynevezett vibe kódolásnak. Egyszerűen leírja, mit szeretne egyszerű nyelven, és az AI valós időben létrehozza az Ön számára. Szeretné beállítani az elrendezést? Csak kérdezni. Meg kell változtatnia egy felhasználói folyamatot? Leírja. Ha új a koncepció, a vibe kódolási útmutató végigvezeti mindent, amit tudnia kell.

Amint a prototípus elkészül, közzéteheti és megoszthatja azt egy linken keresztül bárkivel – érdekelt felekkel, befektetőkkel, ügyfelekkel vagy tesztfelhasználókkal, akik közvetlenül interakcióba léphetnek az eszközzel. A visszajelzéseik alapján tovább finomíthatja projektjét, egyszerűen a Horizons-szal csevegve.

Igen – és ezzel tűnik ki a Horizons a hagyományos prototípus-készítő eszközök közül. Amikor elkészült a prototípus, egyetlen kattintással egyszerűen publikálhatja projektjét teljesen működő weboldalként vagy alkalmazásként. A webtárhely, a domain és az üzleti e-mail mind a csomag része.

És mivel a Horizons beépített integrált backenddel rendelkezik, a prototípusa már tartalmaz adatbázisokat, felhasználói fiókokat és fájltárolót. Így amikor készen áll a skálázásra, minden a rendelkezésére áll, amire csak szüksége lehet. Nem kell semmit a nulláról fejlesztenie, és nem lesz szüksége külső eszközökre.

Ingyenesen elkezdheti, nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kap, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditfelhasználás az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja prototípusát, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát. Amikor készen áll a közzétételre, csak váltson valamelyik fizetős csomagra. Ezek tartalmazzák a tárhelyet és a domaint, ezért csak kattintson a közzététel gombra, és prototípusa elérhetővé válik.

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