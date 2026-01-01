Alakítsa WhatsAppját CRM-mé az AI erejével
Így készíthet WhatsApp CRM-et vállalkozása számára
Írja le ötletét vagy válasszon sablont
Csatlakoztassa WhatsAppját a CRM-hez
Szabja testre CRM-jét
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Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Előre elkészített sablonok
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Minden, amire szüksége lehet egy CRM elkészítéséhez – egy helyen
Hozza létre és állítsa munkába igényeire szabott CRM-jét
Teljes adatbirtoklás
Beépített AI
Kezdjen egy komplett sablonnal
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WhatsApp CRM GYIK
Mi az a WhatsApp CRM?
A WhatsApp CRM egy olyan eszköz, amely segítségével közvetlenül a WhatsAppon keresztül kezelheti az ügyfélkapcsolatokat. Nem fogja többé elveszíteni a fonalat: rendszerezheti kapcsolatait, nyomon követheti a leadeket az értékesítési folyamaton keresztül, és üzleteket köthet – mindezt egy helyen. A hagyományos CRM-ekkel ellentétben ott találkozik az ügyfelekkel, ahol valóban elérhetők: a WhatsAppon.
Mire használhatom a WhatsApp CRM-et?
A WhatsApp CRM-mel rendszerezheti és kezelheti a kapcsolatait, nyomon követheti a leadeket egy vizuális értékesítési folyamaton keresztül, automatizálhatja az üzeneteit és fizetéseket fogadhat el – mindezt a WhatsApp-hoz csatlakoztatva. A mesterséges intelligenciával testreszabhatja fiókját üzleti igényeinek megfelelően, programozási ismeretek nélkül.
Szükségem van kódolási ismeretekre ahhoz, hogy WhatsApp CRM-et hozhassak létre az AI-val?
A Hostinger AI Builder vibe kódolási platformjával saját WhatsApp CRM-t hozhat létre, egyszerűen csak beszélgethet az AI-val, vagy egy előre elkészített sablonból indulhat, és testreszabhatja a saját nyelvén – a kód, a design és a tartalom az Ön számára.
Hogyan hozhatok létre WhatsApp CRM-et a Hostinger Horizons segítségével?
A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen hozhat létre egy WhatsApp ügyfélkapcsolati alkalmazást. Az alábbi módon teheti ezt meg néhány lépésben:
- Használja AI alkalmazáskészítőnket vagy az előre elkészített sablonjaink egyikét, hogy ingyen belekezdhessen.
- Alakítson mindent az üzleti igényeire a mesterséges intelligenciával való csevegés révén – ezt nevezik vibe kódolásnak –: nincs szükség technikai ismeretekre, csak az ötleteire hétköznapi nyelven.
- Válasszon egy csomagot, hogy több promptot írhasson, és egyetlen kattintással publikálhassa CRM-jét.
- Csatlakoztassa a WhatsAppját az ügyfélkapcsolati alkalmazáshoz egy Twilio integrációval.
Követheti a WhatsApp CRM kisvállalkozások számára történő létrehozásáról szóló útmutatónkat is, vagy megnézheti videós oktatóanyagainkat.
Mennyi ideig tart beállítani egy WhatsApp CRM-et?
Ez attól függ, hogy mennyit szeretne testreszabni. Egy előre elkészített sablonnal percek alatt elkezdheti a munkát, de ha minden részletet az Ön vállalkozásához szeretne testreszabni, akkor hosszabb időt vehet igénybe. Bárhogy is legyen, a Hostinger AI Builder a folyamatot a lehető leggyorsabbá és intuitívabbá teszi – csak beszéljen az AI-val, és kezeli a nehéz emelést.
Testreszabhatom a CRM-et, hogy illeszkedjen az üzleti igényeimhez?
Igen – a Hostinger AI Builder segítségével bármit személyre szabhat. Egyszerűen írja le a saját szavaival, amire szüksége van, és az AI testreszabja a tervezést, a tartalmat és a funkcionalitást az Ön számára. Akár egyedi értékesítési csatornára, egyedi kapcsolatfelvételi mezőre vagy egyedi elrendezésre van szüksége, beszélgetés közben tovább finomíthatja, amíg tökéletesen megfelel az Ön üzletének.
Ingyenesen használható a Hostinger Horizons?
A Hostinger Horizons nem ingyenes, de kipróbálhatja azt, mielőtt elköteleződne egy csomag mellett. Tekintse meg részletes útmutatónkat az első lépésekről és arról, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a szolgáltatásból.