Alakítsa WhatsAppját CRM-mé az AI erejével

Tekintsen kapcsolataira üzletfelekként. Kapcsolja be a WhatsApp-ot, kezelje potenciális ügyfeleit, és kössön üzletet.
Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára.

Alakítsa WhatsAppját CRM-mé az AI erejével

Így készíthet WhatsApp CRM-et vállalkozása számára

01

Írja le ötletét vagy válasszon sablont

Írja le, hogyan működik a vállalkozása, és az AI épít köré egy CRM-et, vagy használja közvetlenül a tervezőink által készített sablonok egyikét. Nincs szükség kódolásra.
02

Csatlakoztassa WhatsAppját a CRM-hez

Csak néhány kattintás, és WhatsApp-alkalmazása Twilio-integráción keresztül összekapcsolódik a CRM-rendszerrel.
03

Szabja testre CRM-jét

Igazítsa CRM-rendszerét a vállalkozása igényeihez. A dizájn és a tartalom szerkesztéséhez, valamint az oldalak személyre szabásához egyszerűen csevegjen a mesterséges intelligenciával.

Tekintse meg részletes bemutatónkat

Tekintse meg videós oktatóanyagunkat vagy útmutatónkat, amelyek lépésről lépésre bemutatják, hogyan juthat el az ötleteléstől az éles projektig percek alatt:
Így készíthet WhatsApp CRM-et mesterséges intelligenciával

Így készíthet WhatsApp CRM-et mesterséges intelligenciával

Oktatóanyag
Videó

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.

Előre elkészített sablonok

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Minden, amire szüksége lehet egy CRM elkészítéséhez – egy helyen

Hozza létre és állítsa munkába igényeire szabott CRM-jét

Hozza létre és állítsa munkába igényeire szabott CRM-jét

Írja le, hogyan működik az üzlet, és az AI Builder olyan CRM-t hoz létre, amely pontosan illeszkedik a munkafolyamathoz – a pipeline, a címkék, a követési ritmus.
A WhatsApp vagy a közösségi média áruházakkal ellentétben az AI Builder által működtetett webhely teljes mértékben ellenőrzi az ügyféladatokat, és megvédi Önt a platformra vonatkozó szabályzatok megváltoztatásától vagy a fiókok betiltásától.
Generáljon válaszokat pár másodperc alatt, telepítsen egy nonstop ügyfélszolgálati chatbotot, és tartsa mozgásban vállalkozását akkor is, amikor épp alszik.
CRM-jét nem kell a nulláról létrehoznia. A sablonok összetett beállításai, alkalmazásstruktúrái és előre elkészített munkafolyamatai megadják az induláshoz szükséges lépéselőnyt.
Professzionális tárhely, egyedi domain és üzleti e-mail egy helyen – minden, amire szüksége van ahhoz, hogy bizalmat keltsen közönségében.

Több nyomon követett érdeklődő. Több sikeres üzlet. Több rendelkezésre álló idő a nap folyamán.

Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára.

WhatsApp CRM GYIK

Íme néhány válasz a WhatsApp CRM létrehozásával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

A WhatsApp CRM egy olyan eszköz, amely segítségével közvetlenül a WhatsAppon keresztül kezelheti az ügyfélkapcsolatokat. Nem fogja többé elveszíteni a fonalat: rendszerezheti kapcsolatait, nyomon követheti a leadeket az értékesítési folyamaton keresztül, és üzleteket köthet – mindezt egy helyen. A hagyományos CRM-ekkel ellentétben ott találkozik az ügyfelekkel, ahol valóban elérhetők: a WhatsAppon.

A WhatsApp CRM-mel rendszerezheti és kezelheti a kapcsolatait, nyomon követheti a leadeket egy vizuális értékesítési folyamaton keresztül, automatizálhatja az üzeneteit és fizetéseket fogadhat el – mindezt a WhatsApp-hoz csatlakoztatva. A mesterséges intelligenciával testreszabhatja fiókját üzleti igényeinek megfelelően, programozási ismeretek nélkül.

A Hostinger AI Builder vibe kódolási platformjával saját WhatsApp CRM-t hozhat létre, egyszerűen csak beszélgethet az AI-val, vagy egy előre elkészített sablonból indulhat, és testreszabhatja a saját nyelvén – a kód, a design és a tartalom az Ön számára.

A Hostinger Horizons segítségével egyszerűen hozhat létre egy WhatsApp ügyfélkapcsolati alkalmazást. Az alábbi módon teheti ezt meg néhány lépésben:

  • Használja AI alkalmazáskészítőnket vagy az előre elkészített sablonjaink egyikét, hogy ingyen belekezdhessen.
  • Alakítson mindent az üzleti igényeire a mesterséges intelligenciával való csevegés révén – ezt nevezik vibe kódolásnak –: nincs szükség technikai ismeretekre, csak az ötleteire hétköznapi nyelven.
  • Válasszon egy csomagot, hogy több promptot írhasson, és egyetlen kattintással publikálhassa CRM-jét.
  • Csatlakoztassa a WhatsAppját az ügyfélkapcsolati alkalmazáshoz egy Twilio integrációval.

Követheti a WhatsApp CRM kisvállalkozások számára történő létrehozásáról szóló útmutatónkat is, vagy megnézheti videós oktatóanyagainkat.

Ez attól függ, hogy mennyit szeretne testreszabni. Egy előre elkészített sablonnal percek alatt elkezdheti a munkát, de ha minden részletet az Ön vállalkozásához szeretne testreszabni, akkor hosszabb időt vehet igénybe. Bárhogy is legyen, a Hostinger AI Builder a folyamatot a lehető leggyorsabbá és intuitívabbá teszi – csak beszéljen az AI-val, és kezeli a nehéz emelést.

Igen – a Hostinger AI Builder segítségével bármit személyre szabhat. Egyszerűen írja le a saját szavaival, amire szüksége van, és az AI testreszabja a tervezést, a tartalmat és a funkcionalitást az Ön számára. Akár egyedi értékesítési csatornára, egyedi kapcsolatfelvételi mezőre vagy egyedi elrendezésre van szüksége, beszélgetés közben tovább finomíthatja, amíg tökéletesen megfelel az Ön üzletének.

A Hostinger Horizons nem ingyenes, de kipróbálhatja azt, mielőtt elköteleződne egy csomag mellett. Tekintse meg részletes útmutatónkat az első lépésekről és arról, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a szolgáltatásból.

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