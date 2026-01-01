Igen, integrálhat harmadik féltől származó API-kat és szolgáltatásokat a Hostinger Horizonsszal. Az zökkenőmentesen működik olyan eszközökkel, mint a Stripe és a Supabase, valamint más API-kat is csatlakoztathat a fizetésekhez, adatkezeléshez és egyebekhez. Ha segítségre van szüksége a harmadik féltől származó szolgáltatások csatlakoztatásához, csak kérdezzen a chaten, és a Hostinger Horizons útmutatást ad.