Fedezze fel a teljes Hostinger Horizons élményt
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Bármikor lemondható
Nonstop támogatás
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
Hostinger Horizons GYIK
Miben különböznek az egyes Hostinger Horizons csomagok?
A Hostinger Horizons csomagok mind funkcióikban, mind havi AI-kreditjeikben különböznek. Az AI-kreditkeret azt határozza meg, hogy hány üzenetet küldhet az AI-asszisztensnek chaten keresztül, míg a magasabb szintű csomagok fejlettebb funkciókat kínálnak és nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé az igények növekedésével.
Hogyan működnek az AI-kreditek?
Az AI kreditek két célt szolgálnak: a projekt építését és az abban lévő AI funkciók futtatását, miután az élesedik. Építéskor minden üzenet, amit a Horizons AI ügynöknek küld, egy kreditet használ fel. Ha közzétett weboldala vagy alkalmazása AI-alapú funkcionalitást tartalmaz, a kreditek minden felhasználói interakció során felhasználódnak. Mivel ehhez töredék krediteket használunk, ez lehetővé teszi, hogy a költségek töredékéért többet kísérletezzen.
Megnézhetem, hogy az alkalmazásom hány AI kreditet használt fel?
Igen. Az AI-kredit felhasználási irányítópultod részletesen mutatja az építésre és szerkesztésre, valamint az alkalmazásod AI funkciói által felhasznált krediteket. Így mindig pontosan tudod, hova kerülnek a krediteid.
Vásárolhatok további AI krediteket anélkül, hogy nagyobb csomagra váltanék?
Ha már van előfizetése, további AI krediteket vásárolhat anélkül, hogy magasabb csomagra kellene váltania.
Megvásárolhatom a Hostinger Horizons szolgáltatást tárhely nélkül?
A Hostinger Horizons tárhelyet igényel ahhoz, hogy webhelye vagy webes alkalmazása élő és online elérhető maradjon.
Ha Önnek még nincs aktív tárhelycsomagja, a tárhelyet a Hostinger Horizons csomag részeként extra költség nélkül használhatja.
Ha Önnek már van aktív tárhelycsomagja, a Horizons vásárlásához nem jár további tárhely; továbbra is használhatja meglévő tárhelycsomagját.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tárhely és a Hostinger Horizons külön-külön újul meg, és minden szolgáltatást külön kezelhet, frissíthet vagy újíthat meg.
Milyen típusú webhelyeket tehetek közzé a Hostinger Horizonsszal?
A Hostinger Horizons használatával sokféle webes alkalmazást hozhat létre kódolás nélkül; ezeknek határt csak a képzelete szab. Készíthet például ételkiszállító alkalmazást, SaaS-termékeket, fitnesz naplókat, szoftvereket nonprofit szervezeteknek és sok mást.
Akár egyedi megoldást szeretne létrehozni ügyfelei számára, akár üzleti igényeinek megfelelő alkalmazást tervezne, a Hostinger Horizons a tökéletes AI alkalmazáskészítő az ötletei életre keltéséhez.
Készíthetek mobilalkalmazást a Hostinger Horizons segítségével?
A Hostinger Horizons olyan weboldalakat és webes alkalmazásokat tud létrehozni, amelyek zökkenőmentesen működnek mobileszközökön. Jelenleg azonban nem támogatja az App Store vagy a Google Play áruházakhoz készült natív mobilalkalmazások létrehozását.
Ki a Hostinger Horizons segítségével létrehozott kód tulajdonosa?
Webhelyének vagy webes alkalmazásának kódja teljes mértékben az Öné. A fizetős Hostinger Horizons csomagok esetén bármikor letöltheti azt, ha szüksége van rá.
Lehetséges harmadik féltől származó API-kat vagy szolgáltatásokat integrálni a Hostinger Horizonsbe?
Igen, integrálhat harmadik féltől származó API-kat és szolgáltatásokat a Hostinger Horizonsszal. Az zökkenőmentesen működik olyan eszközökkel, mint a Stripe és a Supabase, valamint más API-kat is csatlakoztathat a fizetésekhez, adatkezeléshez és egyebekhez. Ha segítségre van szüksége a harmadik féltől származó szolgáltatások csatlakoztatásához, csak kérdezzen a chaten, és a Hostinger Horizons útmutatást ad.