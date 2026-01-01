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75% kedvezmény
Premium
Indítsa el első weboldalát, a portfólióktól kezdve, az önéletrajzokon és blogokon át, a linkgyűjtő oldalakig
4 839Ft
1 209Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 58 032 Ft-ért (normál ár: 232 272 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 029 Ft/hó.
Akár 3 weboldal létrehozása
2 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyenes
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
5 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Csevegőrobotos támogatást kaphat Kodee-tól
Különleges ajánlat • 79% kedvezmény
Korlátlan
Növekvő vállalkozásoknak. Korlátlan számú weboldal, AI-eszközök, e-kereskedelem, teljes rugalmasság
6 849Ft
1 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 69 072 Ft-ért (normál ár: 328 752 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 129 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
500 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
Miért érdemes ezt a csomagot választani?
Teljes körű megoldás hosszú távú projektekhez. Minden benne van.
69% kedvezmény
Cloud Startup
Maximális teljesítményt és növelhetőséget igénylő vállalkozások számára
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
1000 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
75% kedvezmény
Premium
Indítsa el első weboldalát, a portfólióktól kezdve, az önéletrajzokon és blogokon át, a linkgyűjtő oldalakig
4 839Ft
1 209Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 58 032 Ft-ért (normál ár: 232 272 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 029 Ft/hó.
Akár 3 weboldal létrehozása
2 postafiók weboldalanként - 1 évig ingyenes
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
5 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Csevegőrobotos támogatást kaphat Kodee-tól
Különleges ajánlat • 79% kedvezmény
Korlátlan
Növekvő vállalkozásoknak. Korlátlan számú weboldal, AI-eszközök, e-kereskedelem, teljes rugalmasság
6 849Ft
1 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 69 072 Ft-ért (normál ár: 328 752 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 129 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
500 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével
Miért érdemes ezt a csomagot választani?
Teljes körű megoldás hosszú távú projektekhez. Minden benne van.
69% kedvezmény
Cloud Startup
Maximális teljesítményt és növelhetőséget igénylő vállalkozások számára
10 489Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
48 hónapot kap 154 992 Ft-ért (normál ár: 503 472 Ft). Megújuláskor fizetendő: 9 679 Ft/hó.
Unlimited websites
Korlátlan számú postafiók weboldalanként - 1 évig ingyen
Egyedi domain - 1 évig ingyenes
15 AI-kredit weboldalkészítéshez
Több mint 400 weboldalsablon
Gyors és biztonságos webtárhely
Napi 24 órás, elsőbbségi szakértői támogatás
1000 kredit AI-ügynökökhöz
Értékesítsen online az integrált e-kereskedelemmel
Email marketing a Reach segítségével

A korlátlan funkciókra a Méltányos használati feltételek érvényesek.

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Hostinger Horizons GYIK

A Hostinger Horizons csomagok mind funkcióikban, mind havi AI-kreditjeikben különböznek. Az AI-kreditkeret azt határozza meg, hogy hány üzenetet küldhet az AI-asszisztensnek chaten keresztül, míg a magasabb szintű csomagok fejlettebb funkciókat kínálnak és nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé az igények növekedésével.

Az AI kreditek két célt szolgálnak: a projekt építését és az abban lévő AI funkciók futtatását, miután az élesedik. Építéskor minden üzenet, amit a Horizons AI ügynöknek küld, egy kreditet használ fel. Ha közzétett weboldala vagy alkalmazása AI-alapú funkcionalitást tartalmaz, a kreditek minden felhasználói interakció során felhasználódnak. Mivel ehhez töredék krediteket használunk, ez lehetővé teszi, hogy a költségek töredékéért többet kísérletezzen.

Igen. Az AI-kredit felhasználási irányítópultod részletesen mutatja az építésre és szerkesztésre, valamint az alkalmazásod AI funkciói által felhasznált krediteket. Így mindig pontosan tudod, hova kerülnek a krediteid.

Ha már van előfizetése, további AI krediteket vásárolhat anélkül, hogy magasabb csomagra kellene váltania.

A Hostinger Horizons tárhelyet igényel ahhoz, hogy webhelye vagy webes alkalmazása élő és online elérhető maradjon.

Ha Önnek még nincs aktív tárhelycsomagja, a tárhelyet a Hostinger Horizons csomag részeként extra költség nélkül használhatja.

Ha Önnek már van aktív tárhelycsomagja, a Horizons vásárlásához nem jár további tárhely; továbbra is használhatja meglévő tárhelycsomagját.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tárhely és a Hostinger Horizons külön-külön újul meg, és minden szolgáltatást külön kezelhet, frissíthet vagy újíthat meg.

A Hostinger Horizons használatával sokféle webes alkalmazást hozhat létre kódolás nélkül; ezeknek határt csak a képzelete szab. Készíthet például ételkiszállító alkalmazást, SaaS-termékeket, fitnesz naplókat, szoftvereket nonprofit szervezeteknek és sok mást.

Akár egyedi megoldást szeretne létrehozni ügyfelei számára, akár üzleti igényeinek megfelelő alkalmazást tervezne, a Hostinger Horizons a tökéletes AI alkalmazáskészítő az ötletei életre keltéséhez.

A Hostinger Horizons olyan weboldalakat és webes alkalmazásokat tud létrehozni, amelyek zökkenőmentesen működnek mobileszközökön. Jelenleg azonban nem támogatja az App Store vagy a Google Play áruházakhoz készült natív mobilalkalmazások létrehozását.

Webhelyének vagy webes alkalmazásának kódja teljes mértékben az Öné. A fizetős Hostinger Horizons csomagok esetén bármikor letöltheti azt, ha szüksége van rá.

Igen, integrálhat harmadik féltől származó API-kat és szolgáltatásokat a Hostinger Horizonsszal. Az zökkenőmentesen működik olyan eszközökkel, mint a Stripe és a Supabase, valamint más API-kat is csatlakoztathat a fizetésekhez, adatkezeléshez és egyebekhez. Ha segítségre van szüksége a harmadik féltől származó szolgáltatások csatlakoztatásához, csak kérdezzen a chaten, és a Hostinger Horizons útmutatást ad.

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