A webes alkalmazásfejlesztés költségei nagyon változók. Az önálló alkalmazásfejlesztés megfizethető, azonban időt és technikai ismereteket igényel, egy fejlesztőcsapat felbérlése pedig százezrekbe is kerülhet.

A kódolásmentes platformok, például a Hostinger Horizons használata viszont elérhető, pénztárcabarát megoldás. A csomagok megfizethetők: már 1 209 Ft/hó-tól is elérhetők, ezáltal lehetővé teszik az alkalmazások fejlesztését és elindítását jelentős előzetes beruházás nélkül.

Itt részletesebben is megtudhatja, mennyibe kerül egy webes alkalmazás elkészítése.