Az AI alkalmazáskészítő, amely alkalmazásokká alakítja ötleteit

Interaktív webalkalmazásokat fejleszthet és publikálhat pusztán a saját szavaival, az AI-alapú, kódolásmentes alkalmazáskészítőnknek köszönhetően.
Kezdje el ingyen
Az AI alkalmazáskészítő, amely alkalmazásokká alakítja ötleteit

Így készíthet alkalmazást az AI erejével

01

Határozza meg ötletét és annak főbb jellemzőit

Kezdje azzal, hogy azonosítja a webalkalmazása által megoldandó fő problémát, és felvázolja a szükséges funkciókat.
02

Írja le ötletét vagy válasszon sablont

Csak mondja el ötletét a mesterséges intelligenciának, és nézze, ahogy az életre kel – vagy válasszon egy sablont a gyorsabb kezdéshez.
03

Szerkesztés, tesztelés és publikálás

Állítsa be az alkalmazást, futtassa a teszteket, és amikor készen áll, tegye közzé online – az AI Builder segítségével egyetlen kattintással elvégezheti.
Kezdje el ingyen

Ihletet keres a kódolás nélküli webes alkalmazásokhoz?

Keressen valós példákat olyan webes alkalmazásokra, amelyeket a Hostinger Horizons segítségével fejleszthet, a személyes webhelyektől kezdve egészen az üzleti eszközökig; mindezt az AI segítségével, egyszerű utasításokkal megvalósítva.
Ihletet keres a kódolás nélküli webes alkalmazásokhoz?

CRM webes alkalmazás

Könnyedén rendszerezheti és kezelheti a címtárját. Megerősítheti a kapcsolatait a megbeszélések és a részletek nyilvántartásával.Kezdje el!
Könnyedén nyomon követheti a hirdetésre fordított költségeket és a kampányok teljesítményét a különböző platformokon, így a teljes költségvetését kézben tarthatja.Kezdje el!
Tegye lehetővé vendégei számára, hogy egy helyen böngésszék az étlapokat, asztalt foglaljanak és megadják az étkezési preferenciáikat.Kezdje el!
Gyűjtse be gyorsan a termékei vagy szolgáltatásai fejlesztéséhez szükséges felhasználói információkat és véleményeket.Kezdje el!
Készítsen és küldjön professzionális, testre szabható számlákat pillanatok alatt, és kölcsönözzön vállalkozásának elegáns külsőt.Kezdje el!
Segítsen a felhasználóknak, hogy irányított lépésekkel és AI által javasolt tartalommal készíthessenek kiemelkedő önéletrajzot.Kezdje el!
Osszon meg, rendszerezzen és közvetítsen online podcast epizódokat egy letisztult, felhasználóbarát platformon.Kezdje el!

Gyorsabb, okosabb és egyszerűbb építés a Hostinger kódmentes AI alkalmazásépítőjével

Teljes körű AI partner webes alkalmazásokhoz

A kódtól és a tervezéstől a tartalomig és a SEO-ig – hagyja, hogy a Hostinger AI Builder mindent kezelje. Csatlakoztassa a Stripe-t és az Integrated backend-et, hogy valódi, működő webes alkalmazásokat indítson – nincs szükség technikai készségekre.

Sebességre tervezve, nehézségek nélkül

Csak írja le ötletét, és az AI életre kelti – gyorsan megkapja a publikálásra kész terméket. Több mint 80 nyelven elérhető, így a saját szavaival alkothat.

Gyors indulás, még gyorsabb növekedés

Publikálás egyetlen kattintással, biztonságos és gyors tárhellyel, egyéni domainnel, üzleti e-mail címmel és sok mással – és mindez egy helyen. Nincs szükség külsős megoldásokra.

A legfejlettebb technológia áll mögötte

A Horizons megbízható nagy nyelvi modelleken és élvonalbeli eszközökön fut, ezáltal kiváló minőségű kódot, szöveget és dizájnt biztosít webes alkalmazásokkal kapcsolatos legmerészebb ötleteihez.

Készen áll, hogy valóra váltsa egyedi projektötletét?

Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára.

Szeretne mélyebbre ásni?

Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és lépésenkénti utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megadunk, amire szüksége lehet első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Útmutató az első lépésekhez

Útmutató az első lépésekhez

Oktatóanyag
Videó
Írjon jobb promptokat

Írjon jobb promptokat

Oktatóanyag
Videó
Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Oktatóanyag
Videó

AI alkalmazáskészítő GYIK

Itt találja a válaszokat a webes alkalmazások létrehozásával kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Egy AI alkalmazáskészítő egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi alkalmazások vagy weboldalak létrehozását mesterséges intelligenciával a hagyományos kódolás helyett. Elég, ha leírja, mit szeretne létrehozni, és az AI elkészíti Önnek az alkalmazás szerkezetét, logikáját és felületét – az alkalmazáskészítés így már lehetséges a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is.

Igen. A webes alkalmazások elkészítéséhez nincs szükség kódolási tapasztalatra. A hagyományos fejlesztéshez ismernie kell a HTML, CSS vagy JavaScript nyelveket, illetve Node.js vagy Django keretrendszereket, a kódolásmentes Hostinger Horizons és AI-eszközei azonban lehetővé teszik, hogy saját szavaival írja le ötletét. Így azonnal létrehozhatja működő webes alkalmazását, programozás nélkül.

Tudjon meg többet a webes alkalmazások készítéséről szóló útmutatónkból.

Igen. Ideális startupok, alapítók és csapatok számára, akik gyorsan szeretnék validálni az ötleteket. Webes alkalmazásának létrehozásához és iterálásához nem kell fejlesztőket foglalkoztatnia, ami megkönnyíti az MVP-k tesztelését és a korai visszajelzések gyűjtését.

A webes alkalmazásfejlesztés költségei nagyon változók. Az önálló alkalmazásfejlesztés megfizethető, azonban időt és technikai ismereteket igényel, egy fejlesztőcsapat felbérlése pedig százezrekbe is kerülhet.

A kódolásmentes platformok, például a Hostinger Horizons használata viszont elérhető, pénztárcabarát megoldás. A csomagok megfizethetők: már 1 209 Ft/hó-tól is elérhetők, ezáltal lehetővé teszik az alkalmazások fejlesztését és elindítását jelentős előzetes beruházás nélkül.

Itt részletesebben is megtudhatja, mennyibe kerül egy webes alkalmazás elkészítése.

Percek alatt eljuthat az ötleteléstől a kész alkalmazásig. Miután leírja, hogy milyen alkalmazást szeretne, az AI szinte azonnal létrehozza teljesen működőképes webalkalmazását. Ezután finomíthat a funkciókon, módosíthatja az elrendezéseket, és tesztelheti az alkalmazását még a publikálás előtt.

A kódoláshoz szüksége lesz egy kódszerkesztőre (például Visual Studio Code), verziószabályozásra (például GitHub) és telepítési eszközökre. Egy kód nélküli alkalmazásgyártó, mint például a Hostinger AI Builder, csak egy platformra van szüksége - az alkalmazás létrehozását, tárolását és telepítését egy zökkenőmentes folyamatban kezeli.

Szolgáltatásunkkal sokféle webalkalmazást készíthet, beleértve a belső eszközöket, irányítópultokat, MVP-ket, üzleti alkalmazásokat, foglalási rendszereket, SaaS-t és interaktív webalkalmazásokat.

A Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő web alapú alkalmazások fejlesztéséhez készült, nem natív mobilalkalmazásokhoz.

Élesítés előtt előnézetben megtekintheti és tesztelheti webalkalmazását, hogy minden a várakozásoknak megfelelően működjön. A Hostinger Horizons segítségével tesztkörnyezetben ellenőrizheti alkalmazását, és az AI-t megkérve gyorsan kijavíthatja a problémákat, kódolás vagy manuális hibakeresés nélkül.

Ha minden rendben van, azonnal közzéteheti webalkalmazását online, egyetlen kattintással. A szolgáltatásba beépítettük a tárhelyet, így nem kell az üzembe helyezési beállítások kezelésével bajlódnia.

További részletekért tekintse meg a webalkalmazások teszteléséről szóló útmutatónkat.

Igen, miután az AI létrehozta webalkalmazását vagy webhelyét, folyamatosan szerkesztheti azt. Ha csak a szöveget vagy a kódot szeretné szerkeszteni, ezt közvetlenül megteheti, és nem kell üzenetkrediteket költenie.

A Hostinger Horizons segítségével módosításokat is végezhet, és vadonatúj verziókat készíthet alkalmazásáról vagy webhelyéről, amennyiben elegendő üzenetkredittel rendelkezik. Egyszerűen írja le AI webalkalmazás-készítőnknek egy üzenetben, hogy milyen módosításokat szeretne végrehajtani.

A webes alkalmazások biztonsága magában foglalja az SSL-tanúsítvány beállítását, az engedélyek kezelését, a felhasználói adatok védelmét és a fenyegetések monitorozását is. A Hostinger Horizons alapértelmezetten számos biztonsági funkciót kezel, de igény esetén bővebben is olvashat a webes alkalmazások biztonságára vonatkozó legjobb gyakorlatokról.

A webes alkalmazás karbantartása azt jelenti, hogy naprakész, biztonságos és zökkenőmentesen működik. Ez magában foglalja a hibák javítását, a szoftverkomponensek frissítését és a funkciók idővel történő javítását. Az olyan eszközök, mint a Hostinger AI Builder, egyszerűsítik a karbantartást a frissítések és a tárhely egy platformon történő csomagolásával..

Több módon is kereshet pénzt egy webalkalmazással. A felhasználók fizethetnek Önnek közvetlenül feliratkozás vagy egyszeri vásárlás során, megjeleníthet hirdetéseket, kínálhat prémium funkciókat (freemium modell) vagy fizetőssé teheti a hozzáférést a speciális eszközökhöz vagy tartalmakhoz. A Hostinger Horizons fizetési rendszereket integrál, így egyszerűbbé válik a fizetős funkciók vagy szolgáltatások beállítása.

További ötletekért tekintse meg a webalkalmazások jövedelmezővé tételéről szóló tippjeinket.

A weboldalak statikus vagy félig dinamikus tartalmat jelenítenek meg, míg a webes alkalmazások interaktív funkciókkal, például felhasználói fiókokkal vagy valós idejű frissítésekkel rendelkeznek. Az, hogy melyik a jobb, az Ön céljaitól függ.

Erről további információkat a webalmalmazások és webhelyek összehasonlításáról szóló cikkben olvashat.

A webalkalmazások bőngészőn keresztül használhatók; a mobilalkalmazásokat le kell tölteni egy eszközre. A webes alkalmazásokat könnyebb frissíteni és telepíteni, amíg a mobilalkalmazások jobban integrálhatók az eszközökkel.

Tekintse meg részletes ismertetőnket a webalkalmazások és mobilalkalmazások előnyeiről és hátrányairól.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.