Vegye át az irányítást a kódszerkesztéssel
Promptokkal elért eredmény, igény szerint kóddal
Az AI előnyt biztosít. De ha testre szabna valamit vagy hibát keresne, a kódszerkesztés átadja Önnek az irányítást. Nyisson meg bármilyen fájlt, végezzen pontos módosításokat, és nézze meg az eredményeket azonnal az előnézetben.
Legyen szó az AI munkájának finomításáról vagy egyéni logika hozzáadásáról vagy akár a komponensek szétválasztásáról az áttekinthetőség érdekében, az elejétől a végéig teljes mértékben Önnél az irányítás.
Nagyobb teljesítmény, hogy a saját módján dolgozzon
Módosítsa a kódot kedve szerint
Tegye bele saját logikáját
Valós idejű hibakeresés és tesztelés
Ne veszítse el a fókuszt
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég volt lehetőségem kipróbálni az új @Hostinger AI Builder eszközt, és meg kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger AI Builder lehet a leghatékonyabb vibe kódeszköz millió dolláros alkalmazások építéséhez.
A Hostinger AI Builder egy új és innovatív módja az MVP-k létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt elkezdené.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger AI Builder egy olyan eszköz, amellyel létrehozhat egy már meglévő ötletet – csak el kell magyaráznia, és egyszerűen működik.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger AI Builder valóban játékváltó minden máshoz képest. Annyira könnyű volt létrehozni egy al-domaint a blogomra a webes alkalmazásomban – azt mondtam, 'Wow!'
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Próbáltam a Hostinger AI Builder-t, és ez egy játékváltozó! Ez a kód nélküli AI alkalmazás-építő néhány perc alatt csiszolt webhelyeket és alkalmazásokat hoz létre - tervez, kódol és ír neked. Érdemes kipróbálni.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
Néhány nagyon szép dolgot építhetsz a Hostinger AI Builderrel. Ez nem olyan, mint egy tipikus weboldal-építő – több.