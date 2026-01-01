Vegye át az irányítást a kódszerkesztéssel

Menj túl a felhívásokon. A projekt kódjához való teljes hozzáféréssel finomíthatod és építheted a feltételeidet – mindezt a Hostinger AI Builderben.
Kezdje el ingyen
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Promptokkal elért eredmény, igény szerint kóddal

Az AI előnyt biztosít. De ha testre szabna valamit vagy hibát keresne, a kódszerkesztés átadja Önnek az irányítást. Nyisson meg bármilyen fájlt, végezzen pontos módosításokat, és nézze meg az eredményeket azonnal az előnézetben.

Legyen szó az AI munkájának finomításáról vagy egyéni logika hozzáadásáról vagy akár a komponensek szétválasztásáról az áttekinthetőség érdekében, az elejétől a végéig teljes mértékben Önnél az irányítás.

Kezdje el ingyen
Promptokkal elért eredmény, igény szerint kóddal
GYAKORLATIAS SZERKESZTÉS

Nagyobb teljesítmény, hogy a saját módján dolgozzon

Módosítsa a kódot kedve szerint

Valami hibát vagy hiányosságot észlel az AI által készített megoldásban? Módosítsa közvetlenül a kódot, hogy pontosan azt kapja, amire szüksége van, gyorsabban, mint ha promptokban magyarázná el.
Adjon hozzá egyedi JavaScriptet vagy integráljon harmadik féltől származó API-kat kerülő megoldások és korlátozások nélkül.
Tekintse meg azonnal a változtatásokat, és keressen hibákat menet közben. Az élő frissítések segítenek az azonnali fejlesztésben és finomításban.
A kódszerkesztő beépül az AI Builderbe. Szerkesztés, előnézet és iteráció a projekt elhagyása vagy új lapok megnyitása nélkül.

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég volt lehetőségem kipróbálni az új @Hostinger AI Builder eszközt, és meg kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger AI Builder lehet a leghatékonyabb vibe kódeszköz millió dolláros alkalmazások építéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger AI Builder egy új és innovatív módja az MVP-k létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt elkezdené.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger AI Builder egy olyan eszköz, amellyel létrehozhat egy már meglévő ötletet – csak el kell magyaráznia, és egyszerűen működik.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger AI Builder valóban játékváltó minden máshoz képest. Annyira könnyű volt létrehozni egy al-domaint a blogomra a webes alkalmazásomban – azt mondtam, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Próbáltam a Hostinger AI Builder-t, és ez egy játékváltozó! Ez a kód nélküli AI alkalmazás-építő néhány perc alatt csiszolt webhelyeket és alkalmazásokat hoz létre - tervez, kódol és ír neked. Érdemes kipróbálni.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

Néhány nagyon szép dolgot építhetsz a Hostinger AI Builderrel. Ez nem olyan, mint egy tipikus weboldal-építő – több.

Készen áll, hogy valóra váltsa egyedi projektötletét?

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Nincs szükség hitelkártyára.

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