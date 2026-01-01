Az olyan segítő eszközök, mint a ChatGPT, a Gemini, a Claude, a Perplexity és a Meta AI tudják értelmezni oldalát. Az automatikusan generált LLMs.txt fájllal az AI rendszerei pontosan tudják, mit hol kell keresniük, ezáltal jobbak az esélyei, hogy oldalát ajánlják a válaszokban és összefoglalókban.