A Horizons segítségével közvetlenül az előnézeti ablakban frissítheti a tartalmakat. Engedélyezze a szerkesztési módot, kattintson a módosítani kívánt elemre, és kezdjen el gépelni – ilyen egyszerű az egész.

Frissítse a címsorokat, bekezdéseket vagy gombszövegeket, és a szerkesztések élőben megjelennek. Nincsenek kiegészítők, nincsenek elvesztegetett AI kreditek, nincs várakozás.