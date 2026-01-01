Építsen egy egyedi, vállalkozásához illeszkedő CRM-et

Az AI-val csevegve készíthet az igényeire szabott CRM alkalmazásokat. Kövesse nyomon az érdeklődőket, kezelje a kapcsolatokat és kössön több üzletet – mindezt egy helyen, technikai beállítások nélkül.
Kezdje el ingyen

Fizetős csomagok akár 1 209 Ft/hó-tól

Építsen egy egyedi, vállalkozásához illeszkedő CRM-et

A munkafolyamatához igazított CRM, nem pedig fordítva.

Minden, amire szüksége van egy egyedi CRM létrehozásához, elindításához és futtatásához – egy helyen.

Hozzon létre egy CRM-et, az igényeire szabva.

Írja le, hogyan működik az üzlet, és az AI Builder olyan CRM-t hoz létre, amely pontosan megfelel a munkafolyamatnak – a pipeline, a címkék, a követési ritmus.

Professzionális infrastruktúra

Professzionális tárhely, egyéni domain és üzleti e-mail egy helyen – minden, ami a közönség bizalmának kiépítéséhez szükséges.

Beépített AI

Válaszokat generáljon másodpercek alatt, telepítsen egy 24/7 ügyfélszolgálati chatbotot, és tartsa mozgásban vállalkozását még alvás közben is.

Adatai, teljes mértékben az Önéi.

Ellentétben a rejtett CRM-ekkel, amelyek a platformjukba zárják be Önt, az AI Builder által épített CRM teljes tulajdonjogot biztosít Önnek – megvédi Önt az áremelkedéstől, a funkcióváltozásoktól és a platform zárolásától.
A munkafolyamatához igazított CRM, nem pedig fordítva.

Ilyen egyedi CRM-eket hozhat létre – kódolás nélkül, egyetlen prompttal

Az egyszerű kapcsolatkezeléstől a teljesen egyedi értékesítési folyamatokig – fedezzen fel néhány népszerű CRM példát, vagy vessen be egy kész promptot, és kezdje el a fejlesztést másodpercek alatt.
Ilyen egyedi CRM-eket hozhat létre – kódolás nélkül, egyetlen prompttal

CRM értékesítési folyamatokhoz

Kezelje érdeklődőit és ügyleteit egy helyen, és növelje bevételeit CRM-licenc nélkül.Fejlesztés indítása
Az összes ügyféladat, kommunikációs előzmény és fontos dátum egy helyen – így minden interakció személyesnek hat, és semmi sem vész el.Fejlesztés indítása
Segítsen ügyfélszolgálati csapatának az ügyfélkérések naprakész kezelésében – jegykezelés, ügynökök hozzárendelése, válaszidők nyomon követése és gyorsabb problémamegoldás.Fejlesztés indítása
Készítsen egyedi CRM-et WhatsApp-os vállalkozása számára – kezelje ügyfeleit, kövesse nyomon a beszélgetéseket, és gyorsítsa fel az üzletkötés folyamatát.Fejlesztés indítása
Segítsen ügynökeinek az ügyfelek kezelésében, az ingatlanmegtekintések nyomon követésében és a gyorsabb üzletkötésben.Fejlesztés indítása

Így készíthet egyedi CRM-et az AI erejével

01

Írja le ötletét

Írja le, hogyan működik vállalkozása, és az AI CRM-et épít köré, vagy ugorjon egyenesen bele az egyik tervezőnk által készített sablonunkkal. Nincs szükség kódolásra.
02

Testreszabás és tesztelés

Tedd a CRM-edet valóban a sajátoddá. Egyszerűen csevegj az AI-val a munkafolyamatok, üzleti logika, felhasználói szerepkörök és engedélyek testreszabásához – majd tekintsd meg élőben, mielőtt közzéteszed.
03

Közzététel egy kattintással

Kattintson a közzétételre, és az egyedi CRM-je élővé válik – csapata azonnal elkezdheti a potenciális ügyfelek kezelését és az üzletek lezárását, technikai beállításra nincs szükség.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.

Előre elkészített sablonok

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Több útmutatásra van szüksége?

Fedezze fel az átfogó oktatóanyagokat, útmutatókat és lépésenkénti utasításokat, amelyekkel pillanatok alatt kezdőből AI-szakértővé válhat. Mindent megadunk, amire szüksége lehet első AI-projektje felépítéséhez, és még sok mást is.
Útmutató az első lépésekhez

Útmutató az első lépésekhez

Oktatóanyag
Videó
Írjon jobb promptokat

Írjon jobb promptokat

Oktatóanyag
Videó
Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Kerülje ezeket a gyakori hibákat

Oktatóanyag
Videó

Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára

WhatsApp CRM

Belső eszközök

Üzleti bemutató

E-kereskedelmi alkalmazások és áruházak

Egyedi foglalási oldal és alkalmazás

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll, hogy elindítsa egyedi CRM-jét?

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Egyedi CRM GYIK

Az egyedi CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten az Ön vállalkozására szabtak. Ez magában foglalja az értékesítési tölcsér szakaszait, a kapcsolattartói mezőket és a nyomon követési folyamatot. A kész CRM-ek, mint a HubSpot vagy a Salesforce, tele vannak olyan funkciókkal, amelyeket valószínűleg soha nem használna. Ezzel szemben egy egyedi CRM pontosan azt nyújtja, amire szüksége van, felesleges funkciók nélkül. A Horizons segítségével mindezt létrehozhatja, elég egyszerűen leírnia, hogyan működik vállalkozása – kódolás vagy technikai tudás nélkül.

A kész CRM-ek sok vállalkozás számára hasznosak, de kompromisszumokkal járnak. Például a havi díjak a csapat növekedésével emelkednek, egyes funkciók magasabb előfizetési szintek mögött rejtőznek, a munkafolyamatok pedig nem mindig illeszkednek az Ön munkamódszeréhez. Ha azonban saját CRM-et készít a Horizons segítségével, akkor pontosan azt az eszközt kapja, amire vállalkozásának szüksége van. Nincsenek platformkorlátozások, nincsenek meglepetésszerű áremelések, és nem kell folyamatait más szoftveréhez igazítania.

A Horizons képes egyedi CRM-et építeni gyakorlatilag bármilyen vállalkozás vagy iparág számára – íme néhány a legnépszerűbbek közül:

  • CRM értékesítési csapatoknak – ügyfelek kezelése, ügyletek nyomon követése, és a folyamatban lévő projektek ellenőrzése.
  • CRM non-profit szervezeteknek – adományozók nyomon követése, kapcsolatok kezelése, és az adománygyűjtés előrehaladásának figyelemmel kísérése.
  • CRM ügyvédi irodáknak – ügyfelek ügyeinek kezelése, kommunikáció nyomon követése, és a határidők betartása.
  • CRM toborzáshoz – jelöltek nyomon követése, folyamatok kezelése, és a felvételi folyamat egyszerűsítése.
  • CRM biztosítási ügynököknek – szerződések kezelése, megújítások nyomon követése, és az ügyfélkapcsolatok ápolása.
  • CRM pénzügyi tanácsadóknak – ügyfélportfóliók nyomon követése, interakciók figyelemmel kísérése, és az utókövetések kezelése.
  • CRM tanácsadóknak – ügyfélprojektek kezelése, elszámolható idő nyomon követése, és a teljesítendők betartása.

Nem találja a tevékenységéhez illő iparágat? Ha le tudja írni, hogyan kezeli vállalkozása az ügyfélkapcsolatokat, a Horizons segítségével készíthet hozzá egy CRM-et. Gyakorlati példaként tekintse meg útmutatónkat az értékesítési CRM létrehozásáról – ugyanez a megközelítés bármilyen üzleti típushoz adaptálható.

Egyáltalán nem. A Horizons a beszélgetésen alapuló megközelítést alkalmazza az építéshez – ezt gyakran „vibe kódolásnak” nevezik. Egyszerűen leírja, hogyan működik a vállalkozása, és az AI valós időben épít köré egy CRM-et. Új értékesítési fázist szeretne hozzáadni? Csak kérje. Egyéni kapcsolati mezőre van szüksége? Írja le. Módosítaná az elrendezést? Mondja el a Horizonsnak, és másodpercek alatt elkészül.

Ha még új a koncepció, a vibe kódolási útmutatónk végigvezeti mindenen, amit tudnia kell a kezdéshez.

Igen – a Horizons egy integrált backenddel rendelkezik, amely beépített felhasználói fiókokat és hozzáférés-vezérlést tartalmaz. Pontosan eldöntheti, ki jelentkezhet be, mit láthat és mit tehet – anélkül, hogy külső rendszereket vagy adatbázisokat kellene beállítania.

A CRM frissítése ugyanolyan egyszerű, mint a fejlesztés. Egyszerűen menjen vissza a projekthez, nyissa meg, és folytassa a beszélgetést az AI Builderrel – írja le, hogy mit szeretne megváltoztatni, és gondoskodik a többiről. Ez mind része a vibe kódolási élménynek, nincs szükség fejlesztőre.

És ha van műszaki háttéred, vagy szeretnél tovább bővíteni a sorban, akkor az AI Builder teljes körű hozzáférést biztosít a kódhoz – így elviheted azt, amire szükséged van.

Itt. Csak kattintson az „Ingyenes kezdés” gombra. Nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kapsz, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditek felhasználása az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja ügyfélkapcsolati rendszerét, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.

Érdemes tudnia: Az AI-krediteket az ügyfélkapcsolati rendszerén belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.

Amikor készen áll a közzétételre, csak váltson valamelyik fizetős csomagra. Ezek a tárhelyet és a domaint már tartalmazzák, így nincs, ami hiányozna az induláshoz, csak kattintson a közzététel gombra, és az ügyfélkapcsolati rendszere elérhetővé válik.

Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.

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