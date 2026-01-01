Építsen egy egyedi, vállalkozásához illeszkedő CRM-et
A munkafolyamatához igazított CRM, nem pedig fordítva.
Hozzon létre egy CRM-et, az igényeire szabva.
Professzionális infrastruktúra
Beépített AI
Adatai, teljes mértékben az Önéi.
Ilyen egyedi CRM-eket hozhat létre – kódolás nélkül, egyetlen prompttal
CRM értékesítési folyamatokhoz
Ügyfélkapcsolati menedzser
Ügyfélszolgálati CRM
CRM WhatsApp-hoz
CRM ingatlanügynökségeknek
Így készíthet egyedi CRM-et az AI erejével
Írja le ötletét
Testreszabás és tesztelés
Közzététel egy kattintással
Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Előre elkészített sablonok
Real estate CRM
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Több útmutatásra van szüksége?
Útmutató az első lépésekhez
Írjon jobb promptokat
Kerülje ezeket a gyakori hibákat
Nézze meg, mi mást készíthet a Horizons vállalkozása számára
Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
Egyedi CRM GYIK
Mi az az egyedi CRM?
Az egyedi CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) egy olyan eszköz, amelyet kifejezetten az Ön vállalkozására szabtak. Ez magában foglalja az értékesítési tölcsér szakaszait, a kapcsolattartói mezőket és a nyomon követési folyamatot. A kész CRM-ek, mint a HubSpot vagy a Salesforce, tele vannak olyan funkciókkal, amelyeket valószínűleg soha nem használna. Ezzel szemben egy egyedi CRM pontosan azt nyújtja, amire szüksége van, felesleges funkciók nélkül. A Horizons segítségével mindezt létrehozhatja, elég egyszerűen leírnia, hogyan működik vállalkozása – kódolás vagy technikai tudás nélkül.
Miért érdemes saját CRM-et építenem ahelyett, hogy egy meglévőt használnék?
A kész CRM-ek sok vállalkozás számára hasznosak, de kompromisszumokkal járnak. Például a havi díjak a csapat növekedésével emelkednek, egyes funkciók magasabb előfizetési szintek mögött rejtőznek, a munkafolyamatok pedig nem mindig illeszkednek az Ön munkamódszeréhez. Ha azonban saját CRM-et készít a Horizons segítségével, akkor pontosan azt az eszközt kapja, amire vállalkozásának szüksége van. Nincsenek platformkorlátozások, nincsenek meglepetésszerű áremelések, és nem kell folyamatait más szoftveréhez igazítania.
Milyen típusú CRM-eket készíthetek a Horizons-szal?
A Horizons képes egyedi CRM-et építeni gyakorlatilag bármilyen vállalkozás vagy iparág számára – íme néhány a legnépszerűbbek közül:
- CRM értékesítési csapatoknak – ügyfelek kezelése, ügyletek nyomon követése, és a folyamatban lévő projektek ellenőrzése.
- CRM non-profit szervezeteknek – adományozók nyomon követése, kapcsolatok kezelése, és az adománygyűjtés előrehaladásának figyelemmel kísérése.
- CRM ügyvédi irodáknak – ügyfelek ügyeinek kezelése, kommunikáció nyomon követése, és a határidők betartása.
- CRM toborzáshoz – jelöltek nyomon követése, folyamatok kezelése, és a felvételi folyamat egyszerűsítése.
- CRM biztosítási ügynököknek – szerződések kezelése, megújítások nyomon követése, és az ügyfélkapcsolatok ápolása.
- CRM pénzügyi tanácsadóknak – ügyfélportfóliók nyomon követése, interakciók figyelemmel kísérése, és az utókövetések kezelése.
- CRM tanácsadóknak – ügyfélprojektek kezelése, elszámolható idő nyomon követése, és a teljesítendők betartása.
Nem találja a tevékenységéhez illő iparágat? Ha le tudja írni, hogyan kezeli vállalkozása az ügyfélkapcsolatokat, a Horizons segítségével készíthet hozzá egy CRM-et. Gyakorlati példaként tekintse meg útmutatónkat az értékesítési CRM létrehozásáról – ugyanez a megközelítés bármilyen üzleti típushoz adaptálható.
Szükségem van kódolási vagy technikai tudásra egy egyedi CRM létrehozásához?
Egyáltalán nem. A Horizons a beszélgetésen alapuló megközelítést alkalmazza az építéshez – ezt gyakran „vibe kódolásnak” nevezik. Egyszerűen leírja, hogyan működik a vállalkozása, és az AI valós időben épít köré egy CRM-et. Új értékesítési fázist szeretne hozzáadni? Csak kérje. Egyéni kapcsolati mezőre van szüksége? Írja le. Módosítaná az elrendezést? Mondja el a Horizonsnak, és másodpercek alatt elkészül.
Ha még új a koncepció, a vibe kódolási útmutatónk végigvezeti mindenen, amit tudnia kell a kezdéshez.
A csapatom közösen is használhatja a CRM-et?
Igen – a Horizons egy integrált backenddel rendelkezik, amely beépített felhasználói fiókokat és hozzáférés-vezérlést tartalmaz. Pontosan eldöntheti, ki jelentkezhet be, mit láthat és mit tehet – anélkül, hogy külső rendszereket vagy adatbázisokat kellene beállítania.
Mi a teendő, ha a vállalkozásom növekedésével változtatásokra van szükségem?
A CRM frissítése ugyanolyan egyszerű, mint a fejlesztés. Egyszerűen menjen vissza a projekthez, nyissa meg, és folytassa a beszélgetést az AI Builderrel – írja le, hogy mit szeretne megváltoztatni, és gondoskodik a többiről. Ez mind része a vibe kódolási élménynek, nincs szükség fejlesztőre.
És ha van műszaki háttéred, vagy szeretnél tovább bővíteni a sorban, akkor az AI Builder teljes körű hozzáférést biztosít a kódhoz – így elviheted azt, amire szükséged van.
Hogy kezdjem el a munkát a Horizons egyedi CRM készítőjével?
Itt. Csak kattintson az „Ingyenes kezdés” gombra. Nincs szükség hitelkártyára. Amint regisztrált, 5 AI-kreditet kapsz, hogy azonnal munkához láthasson. A kreditek felhasználása az egyes promptok összetettségétől függ: az egyszerűbb módosítások egy kreditnél kevesebbe kerülnek, a nagyobb buildek többet igényelhetnek. Az ingyenes kreditek elegendőek ahhoz, hogy leírja ügyfélkapcsolati rendszerét, és lássa, ahogy az életre kel, valamint megtapasztalja, milyen a Horizons, mielőtt elkötelezné magát.
Érdemes tudnia: Az AI-krediteket az ügyfélkapcsolati rendszerén belüli AI-funkciók – például csevegőrobotok vagy intelligens keresések – is használják a működéshez, de csak akkor, ha a felhasználók ténylegesen interakcióba lépnek velük.
Amikor készen áll a közzétételre, csak váltson valamelyik fizetős csomagra. Ezek a tárhelyet és a domaint már tartalmazzák, így nincs, ami hiányozna az induláshoz, csak kattintson a közzététel gombra, és az ügyfélkapcsolati rendszere elérhetővé válik.
Nincs elég kreditje? Bármikor feltöltheti, és nyomon követheti a felhasználást az irányítópulton.