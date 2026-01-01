Igényre szabott webáruház az online értékesítéshez
Minden, amire az online értékesítéshez és a növekedéshez szüksége lehet
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Tárhely, domain és e-mail – mindent tartalmaz. Egyszerű beállítás marketing- és fizetési eszközökhöz: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.
0% tranzakciós díj
Tartsa meg bevételét és fogadjon el több mint 100 fizetési módot felár nélkül.
Automatikus e-mail-kézbesítés
Digitális termékek értékesítése
Minden, ami a növekedéshez szükséges
Tárhely, domain és e-mail – mindent tartalmaz. Egyszerű beállítás marketing- és fizetési eszközökhöz: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.
0% tranzakciós díj
Tartsa meg bevételét és fogadjon el több mint 100 fizetési módot felár nélkül.
Automatikus e-mail-kézbesítés
Webáruház ötlete készen áll a megvalósításra
Egyedi webáruház
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Így vághat bele az online értékesítésbe az AI erejével
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Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
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Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?
A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.
Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎
A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.
A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.
Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!
A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.
Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.
Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.
Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!
A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.
Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.
Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.
Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.
A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.
AI Builder vibe kód online áruház FAQs
Mi az a Horizons e-kereskedelem?
A Horizons ecommerce úgy lett kialakítva, hogy az online értékesítés mindenki számára elérhető legyen. A Horizons AI-val egy egyszerű csevegőfelületen keresztül építheti fel áruházát vagy egyedi e-kereskedelmi webalkalmazását. Eközben a Hostinger natív e-kereskedelmi megoldása gondoskodik a termékekről, fizetésekről, megrendelésekről és szállításról – mindez azonnal és zökkenőmentesen működik.
Nincs szükség kódolásra, technikai beállításra, sem különálló eszközök kezelésére. Minden készen, amire az online értékesítéshez szüksége van.
Mit értékesíthetek?
Értékesíthet fizikai és digitális termékeket, ajándékkártyákat és igény szerint nyomtatott termékeket.
Az előfizetések és az időpontfoglalás jelenleg nem támogatottak, de ezeket is biztosíthatja harmadik féltől származó eszközökkel:
- Az előfizetések értékesítésének megkezdéséhez a Stripe használatát javasoljuk. Csak kérje meg a Horizonst, hogy csatlakoztassa azt projektjéhez.
- Az időpontfoglaláshoz kiváló a Calendly és más hasonló eszközök. Megkérheti a Horizonst, hogy ezt is adja hozzá webhelyéhez.
Milyen fizetési módok érhetők el?
Válasszon 100-nál is több fizetési mód, például a bankkártya, PayPal, Google Pay, Apple Pay és egyebek közül. A webáruházához elérhető fizetési módok attól függenek, hol értékesít, hol tartózkodik, milyen pénznemet használ és kinek értékesít.
Milyen szállítási módok érhetők el?
Amint csatlakoztatta webáruházát, megadhatja a szállítási területeket akár 25 féle szállítási móddal, és beállíthat a rendelés értékétől vagy az árucikkek súlyától függő egyedi szállítási szabályokat.
Hogyan csatlakoztathatok webáruházat a projektemhez?
Mindössze két lépés szükséges webáruháza elindításához:
- Kattintson a Horizons projekt jobb felső sarkában található „Integrations” (Integrációk) gombra, majd válassza ki és csatlakoztassa a webáruházat. A Horizons pillanatok alatt beállítja Önnek.
- Miután csatlakoztatta, lépjen az „Integrations” → „Online store” menüpontra, ahol hozzáférhet a webáruház összes beállításához.
Tekintse meg részletes útmutatónkat további útmutatásért.
Hogyan szerkeszthetem a webáruházamat?
Bármikor kezelheti webáruházát a következőre kattintva: „Integrations” → „Online store”.
A sikeres csatlakoztatást követően itt megtalálja majd a linkeket, amelyek a beépített áruházkezelőhöz irányítják. Ebből a kezelőfelületből promptok nélkül kezelheti termékeit, a fizetéseket és egyebeket.
Ha változtatni szeretne webáruháza kinézetén (például a terméklistája elrendezésén), csak kérje meg az AI-t a módosítások elvégzésére.
Fejleszthetek mást is a webáruházon kívül a Horizons segítségével?
Az AI Builder lehetővé teszi, hogy bármilyen elképzelhető e-kereskedelmi élményt építsen, beleértve a pontos üzleti igényeihez igazított egyedi eszközöket is. Leveletkövető eszközök, megrendelések kezelési rendszerek, értékesítési dashboards – csak írja le, amire szüksége van, és az AI Builder az Ön számára épít.
Szükségem van kódolási ismeretekre egy e-kereskedelmi alkalmazás vagy webáruház létrehozásához?
Egyáltalán nem. Az AI Builder a vibe kódolás köré épül – csak írja le, mit szeretne létrehozni, és az AI gondoskodik a többiről. Akár egy áruházat indít, akár egy egyedi e-kereskedelmi eszközt épít, mindössze egy utasításra van szükség.
Ha a cél az online áruház indítása, akkor egyetlen utasításból építhet egy kezdeti webhelyet, majd csatlakoztathatja a beépített online áruház integrációját és hozzáadhatja termékeit – mindezt egyetlen kódvonal nélkül.
Nekem való a vibe kódolás?
Ha valaha is volt ötlete egy online áruházhoz vagy egy egyedi e-kereskedelmi eszközhöz, de nem tudta, hol kezdje – a „vibe kódolás” Önnek való. A kódírás helyett csupán egyszerű nyelven leírja, mit szeretne létrehozni, és az AI lépésről lépésre életre kelti azt.
A legjobb módja, hogy megtudja, az, ha maga próbálja ki. A Horizons tartalmaz egy ingyenes próbaverziót, amely 5 promptot foglal magában. Ez elegendő egy kezdeti online áruház vagy egyedi e-kereskedelmi alkalmazás „vibe kódolásához”, és pontosan láthatja, mire képes, mielőtt bármire is elkötelezné magát. Nincs szükség hitelkártyára.
Mi a különbség a Horizons és a Hostinger weboldalkészítő között e-kereskedelem vonatkozásában?
A Hostinger kétféle módon kínálja az e-kereskedelmi weboldal építését: a Horizons vibe kódoló platformjával és a Hostinger fogd és vidd weboldalkészítőjével. A különbség már az elnevezéseikből is látszik.
A Hostinger Weboldalkészítővel sablonból indulhat ki, vagy leírás alapján generálhat e-kereskedelmi weboldalt. Ezt követően testre szabhatja előre elkészített elemek fogd és vidd módszerrel történő elhelyezésével. Kiválóan alkalmas mindazok számára, akiknek gyorsan és egyszerűen van szükségük egy letisztult online áruházra.
A Horizons beszélgetésalapú megközelítést alkalmaz. Ön cseveg az AI-val, és az valós időben alkalmazza a változtatásokat, így sokkal nagyobb testreszabási szabadságot biztosít. Lehetővé teszi továbbá fejlettebb projektek, például piacterek vagy összetettebb, felhasználói bejelentkezéssel rendelkező online áruházak építését is, köszönhetően integrált backendjének. És azok számára, akik igénylik, teljes kódhozzáférés is elérhető.
Mindkét eszköz a Hostinger natív e-kereskedelmi megoldásán alapul, és technikai tudással nem rendelkező emberek számára készült. A különbség abban rejlik, hogy Ön hogyan szeret valamit létrehozni, és mennyi rugalmasságra van szüksége.