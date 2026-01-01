A Horizons ecommerce úgy lett kialakítva, hogy az online értékesítés mindenki számára elérhető legyen. A Horizons AI-val egy egyszerű csevegőfelületen keresztül építheti fel áruházát vagy egyedi e-kereskedelmi webalkalmazását. Eközben a Hostinger natív e-kereskedelmi megoldása gondoskodik a termékekről, fizetésekről, megrendelésekről és szállításról – mindez azonnal és zökkenőmentesen működik.

Nincs szükség kódolásra, technikai beállításra, sem különálló eszközök kezelésére. Minden készen, amire az online értékesítéshez szüksége van.