Igényre szabott webáruház az online értékesítéshez

Készítsen webáruházat vagy egy teljesen egyedi e-kereskedelmi alkalmazást egyszerűen az AI-val csevegve. Kezelje a termékeket, rendeléseket, fizetéseket és még sok mást, egy helyen.
Kezdje el ingyen

Fizetős csomagok akár 1 209 Ft/hó-tól

Igényre szabott webáruház az online értékesítéshez

Minden, amire az online értékesítéshez és a növekedéshez szüksége lehet

Szerezzen be mindent, amire a fizikai és digitális termékek, ajándékkártyák értékesítéséhez, vagy igény szerinti nyomtatással foglalkozó vállalkozása működtetéséhez szüksége lehet.
Digitális termékek értékesítése

Digitális termékek értékesítése

Hozza létre webáruházát és termékoldalait egyszerűen az AI-vel csevegve vagy sablonok használatával.
Digitális termékek értékesítése

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Tárhely, domain és e-mail – mindent tartalmaz. Egyszerű beállítás marketing- és fizetési eszközökhöz: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.

Minden, ami a növekedéshez szükséges

0% tranzakciós díj

Tartsa meg bevételét és fogadjon el több mint 100 fizetési módot felár nélkül.

0% tranzakciós díj

Automatikus e-mail-kézbesítés

Digitális termékei (e-könyvei, zenéi, művészeti alktásai) azonnal eljutnak ügyfeleihez anélkül, hogy egy szalmaszálat keresztbe tenne.
Automatikus e-mail-kézbesítés

Digitális termékek értékesítése

Hozza létre webáruházát és termékoldalait egyszerűen az AI-vel csevegve vagy sablonok használatával.
Digitális termékek értékesítése

Minden, ami a növekedéshez szükséges

Tárhely, domain és e-mail – mindent tartalmaz. Egyszerű beállítás marketing- és fizetési eszközökhöz: SEO, Stripe, PayPal, AdSense és még sok más.

Minden, ami a növekedéshez szükséges

0% tranzakciós díj

Tartsa meg bevételét és fogadjon el több mint 100 fizetési módot felár nélkül.

0% tranzakciós díj

Automatikus e-mail-kézbesítés

Digitális termékei (e-könyvei, zenéi, művészeti alktásai) azonnal eljutnak ügyfeleihez anélkül, hogy egy szalmaszálat keresztbe tenne.
Automatikus e-mail-kézbesítés

Webáruház ötlete készen áll a megvalósításra

Webáruházaktól az értékesítési irányítópultokig és azon túl. Fedezzen fel népszerű példákat az ötleteléshez, vagy kezdjen el fejleszteni másodpercek alatt egy kész prompttal.
Egyedi webáruház

Egyedi webáruház

Nyisson áruházat, amely pontosan úgy néz ki és úgy is működik, ahogyan szeretné. Mutassa be termékeit, kezelje a rendeléseket és kezdjen el online értékesíteni, egyetlen kódsor megírása nélkül.Fejlesztés indítása
Hozzon létre egy zárt platformot, ahol a tagok fizetnek az exkluzív tartalmak, tanfolyamok vagy közösség eléréséért – állítsa be saját árait, kezelje az előfizetéseket, és növelje rendszeres bevételét.Fejlesztés indítása
Hozzon létre egy intelligens chatbotot, amely éjjel-nappal válaszol a vásárlói kérdésekre, útmutatást ad az ügyfeleknek, vagy automatizálja a gyakori feladatokat.Fejlesztés indítása
Tegye lehetővé a felhasználók számára, hogy könnyedén figyelemmel kísérjék a készletszinteket, nyomon kövessék a készletet, és elkerüljék a készlethiányt; mindezt egy egyszerű, intuitív irányítópultról.Fejlesztés indítása
Tájékoztassa ügyfeleit egy márkájához igazodó rendeléskövetési élménnyel, amely fokozza a szolgáltatásába vetett bizalmat a vásárlástól a kiszállításig.Fejlesztés indítása
Alakítsa át értékesítési adatait világos, hasznosítható betekintésekké, hogy mindig tudja, mi működik, és min érdemes javítani.Fejlesztés indítása

Így vághat bele az online értékesítésbe az AI erejével

01

Írja le ötletét vagy válasszon sablont

Írja le, hogy milyen webáruházat vagy e-kereskedelmi alkalmazást szeretne, és nézze, ahogy az életre kel – vagy válasszon egy sablont a még gyorsabb kezdéshez.
02

Testreszabás és tesztelés

Finomítson a dizájnon, hozzon létre termékoldalakat egyetlen képből és adjon hozzá fizetési és szállítási módokat – mindezt egyetlen irányítópultról. Tekintse meg munkáját élő környezetben, még a közzététel előtt.
03

Egykattintásos publikálás

Egy kattintással élesítheti webáruházát, és fogadhatja megrendeléseit – nincsenek technikai beállítások, és nincs külső csatlakozás vagy várakozási idő.

Válasszon egy sablont. Formálja át ízlése szerint.

Válasszon egy professzionálisan tervezett sablont, szabja testre az AI-vel vagy vizuális szerkesztésekkel, és publikálja weboldalát az interneten gyorsabban.
Velour (fashion store)

Velour (fashion store)

Online coffee store

Online coffee store

Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Az ötlettől a pénztárig percek alatt

Nézze meg, hogyan hozhatja létre, szabhatja testre és indíthatja el áruházát percek alatt – az AI által létrehozott termékektől a fizetési beállításokig.

Nézze meg, mi mindent készíthet a Horizonsszal vállalkozása számára

Üzleti bemutató oldalak és alkalmazások

Foglalási weboldalak és alkalmazások

Egyedi CRM-ek

Belső üzleti eszközök

Mit mondanak a felhasználók a Hostinger Horizonsról?

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A Vibe kódolás 45%-kal csökkenti a fejlesztés mértékét, mivel a Hostinger AI Builder-hez hasonló eszközök órákon belül, nem heteken belül, a természetes nyelvet prototípusokká alakítják. A szoftverek építésének belépési akadálya drámaian alacsonyabb.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nemrég lehetőségem volt kipróbálni az új @Hostinger Horizons AI alkalmazáskészítő eszközt, és azt kell mondanom, hogy lenyűgözött. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

A Hostinger Horizons lehet a leghatékonyabb üzenetekkel irányított AI programozó eszköz millió dolláros alkalmazások készítéséhez.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitális szakember

A Hostinger Horizons egy új és innovatív módja az MVP-k (minimálisan életképes termékek) létrehozásának és az ötletek tesztelésének, mielőtt teljesen belevágna azokba.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem fogod elhinni, milyen egyszerű a weboldal és az ügyfelek számára a Hostinger AI Builder segítségével létrehozni azt, amit akarsz!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Tartalomkészítő

A Hostinger Horizons egy olyan eszköz, amellyel kidolgozhatja meglévő elképzelését. Csak magyarázza el, és működni fog.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Imádom a dolgok irányát @Hostinger AI Builder! Az új AI frissítés nagyon szórakoztató volt interakcióba lépni. Nemcsak nekem, hanem sok másnak is megváltoztatta a játékot.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Kíváncsi vagyok, hogy a Hostinger hogyan húzta ki az AI Builder-t... Őrült, hogy milyen gyorsan teszi lehetővé bárki számára az első és a hátsó végét.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem tudom megmondani, hogy ez a projekt mennyi ideig várt a listámon, amíg a srácok létrehozták az AI Builder-t. Semmit sem tudok a webes alkalmazások kódolásáról. 0 és itt van. Az álomprojektem, hogy segítsek a srácoknak, LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Alapító

A Hostinger Horizons tényleg forradalmi változást hozott minden máshoz képest. Annyira egyszerű volt beállítani egy aldomaint a blogomhoz a webes alkalmazásomban, hogy szóhoz sem jutottam.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Most már webalkalmazásokat is készíthet, ha egyszerűen megad egy utasítást a Hostinger AI Builder-en.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kipróbáltam a Hostinger Horizonst, és áttörésnek bizonyult! Ezzel a kódmentes, AI-alapú alkalmazáskészítővel percek alatt mutatós weboldalakat és alkalmazásokat készíthet: az eszköz megtervezi a dizájnt, elkészíti a kódot és szöveget ír Ön helyett. Megér egy próbát.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Olyan, mintha egy profi webfejlesztő/szoftverfejlesztő állna rendelkezésére; bármit megalkot Önnek, amit csak el tud képzelni.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Vállalkozó

A Hostinger Horizons segítségével remek dolgokat készíthet. Nem olyan, mint egy tipikus weboldalkészítő: több annál.

Készen áll webáruháza vagy e-kereskedelmi alkalmazása elindítására?

Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára

AI Builder vibe kód online áruház FAQs

A Horizons ecommerce úgy lett kialakítva, hogy az online értékesítés mindenki számára elérhető legyen. A Horizons AI-val egy egyszerű csevegőfelületen keresztül építheti fel áruházát vagy egyedi e-kereskedelmi webalkalmazását. Eközben a Hostinger natív e-kereskedelmi megoldása gondoskodik a termékekről, fizetésekről, megrendelésekről és szállításról – mindez azonnal és zökkenőmentesen működik.

Nincs szükség kódolásra, technikai beállításra, sem különálló eszközök kezelésére. Minden készen, amire az online értékesítéshez szüksége van.

Értékesíthet fizikai és digitális termékeket, ajándékkártyákat és igény szerint nyomtatott termékeket.

Az előfizetések és az időpontfoglalás jelenleg nem támogatottak, de ezeket is biztosíthatja harmadik féltől származó eszközökkel:

  • Az előfizetések értékesítésének megkezdéséhez a Stripe használatát javasoljuk. Csak kérje meg a Horizonst, hogy csatlakoztassa azt projektjéhez.
  • Az időpontfoglaláshoz kiváló a Calendly és más hasonló eszközök. Megkérheti a Horizonst, hogy ezt is adja hozzá webhelyéhez.

Válasszon 100-nál is több fizetési mód, például a bankkártya, PayPal, Google Pay, Apple Pay és egyebek közül. A webáruházához elérhető fizetési módok attól függenek, hol értékesít, hol tartózkodik, milyen pénznemet használ és kinek értékesít.

Amint csatlakoztatta webáruházát, megadhatja a szállítási területeket akár 25 féle szállítási móddal, és beállíthat a rendelés értékétől vagy az árucikkek súlyától függő egyedi szállítási szabályokat.

Mindössze két lépés szükséges webáruháza elindításához:

  1. Kattintson a Horizons projekt jobb felső sarkában található „Integrations” (Integrációk) gombra, majd válassza ki és csatlakoztassa a webáruházat. A Horizons pillanatok alatt beállítja Önnek.
  2. Miután csatlakoztatta, lépjen az „Integrations” → „Online store” menüpontra, ahol hozzáférhet a webáruház összes beállításához.

Tekintse meg részletes útmutatónkat további útmutatásért.

Bármikor kezelheti webáruházát a következőre kattintva: „Integrations” → „Online store”.

A sikeres csatlakoztatást követően itt megtalálja majd a linkeket, amelyek a beépített áruházkezelőhöz irányítják. Ebből a kezelőfelületből promptok nélkül kezelheti termékeit, a fizetéseket és egyebeket.

Ha változtatni szeretne webáruháza kinézetén (például a terméklistája elrendezésén), csak kérje meg az AI-t a módosítások elvégzésére.

Az AI Builder lehetővé teszi, hogy bármilyen elképzelhető e-kereskedelmi élményt építsen, beleértve a pontos üzleti igényeihez igazított egyedi eszközöket is. Leveletkövető eszközök, megrendelések kezelési rendszerek, értékesítési dashboards – csak írja le, amire szüksége van, és az AI Builder az Ön számára épít.

Egyáltalán nem. Az AI Builder a vibe kódolás köré épül – csak írja le, mit szeretne létrehozni, és az AI gondoskodik a többiről. Akár egy áruházat indít, akár egy egyedi e-kereskedelmi eszközt épít, mindössze egy utasításra van szükség.

Ha a cél az online áruház indítása, akkor egyetlen utasításból építhet egy kezdeti webhelyet, majd csatlakoztathatja a beépített online áruház integrációját és hozzáadhatja termékeit – mindezt egyetlen kódvonal nélkül.

Ha valaha is volt ötlete egy online áruházhoz vagy egy egyedi e-kereskedelmi eszközhöz, de nem tudta, hol kezdje – a „vibe kódolás” Önnek való. A kódírás helyett csupán egyszerű nyelven leírja, mit szeretne létrehozni, és az AI lépésről lépésre életre kelti azt.

A legjobb módja, hogy megtudja, az, ha maga próbálja ki. A Horizons tartalmaz egy ingyenes próbaverziót, amely 5 promptot foglal magában. Ez elegendő egy kezdeti online áruház vagy egyedi e-kereskedelmi alkalmazás „vibe kódolásához”, és pontosan láthatja, mire képes, mielőtt bármire is elkötelezné magát. Nincs szükség hitelkártyára.

A Hostinger kétféle módon kínálja az e-kereskedelmi weboldal építését: a Horizons vibe kódoló platformjával és a Hostinger fogd és vidd weboldalkészítőjével. A különbség már az elnevezéseikből is látszik.

A Hostinger Weboldalkészítővel sablonból indulhat ki, vagy leírás alapján generálhat e-kereskedelmi weboldalt. Ezt követően testre szabhatja előre elkészített elemek fogd és vidd módszerrel történő elhelyezésével. Kiválóan alkalmas mindazok számára, akiknek gyorsan és egyszerűen van szükségük egy letisztult online áruházra.

A Horizons beszélgetésalapú megközelítést alkalmaz. Ön cseveg az AI-val, és az valós időben alkalmazza a változtatásokat, így sokkal nagyobb testreszabási szabadságot biztosít. Lehetővé teszi továbbá fejlettebb projektek, például piacterek vagy összetettebb, felhasználói bejelentkezéssel rendelkező online áruházak építését is, köszönhetően integrált backendjének. És azok számára, akik igénylik, teljes kódhozzáférés is elérhető.

Mindkét eszköz a Hostinger natív e-kereskedelmi megoldásán alapul, és technikai tudással nem rendelkező emberek számára készült. A különbség abban rejlik, hogy Ön hogyan szeret valamit létrehozni, és mennyi rugalmasságra van szüksége.

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