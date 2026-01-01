Klónozz bármilyen weboldalt. Módosítsd mesterséges intelligenciával.

Illessz be egy URL-t, hogy bármilyen weboldalt teljesen szerkeszthető webhelyként hozz létre, majd testreszabd mesterséges intelligenciával. Nincs szükség kódolásra vagy ügynökségre.

Nincs szükség hitelkártyára

Egy weboldal klónozó, ami teret enged a fejlődésnek

Tartsd meg a neked tetsző struktúrát, majd cseréld ki azokat a részeket, amelyek nem tetszenek.
Egy weboldal klónozó, ami teret enged a fejlődésnek

URL-ből generálás

Illesszen be egy linket egy meglévő webhelyre, és a mesterséges intelligencia újraalkotja annak tartalmát, szerkezetét és dizájnját egy szerkeszthető webhelyként, amelyre építhet.
Írd át a tartalmat, adj hozzá szakaszokat, vagy változtasd meg a megjelenést mesterséges intelligencia alapú csevegéssel vagy húzd és vidd szerkesztéssel. Tartsd meg, ami működik, és frissítsd, ami nem.
Szerkeszd, tárold és tedd közzé újraalkotott weboldaladat egy helyen, fejlesztőkre vagy kódírásra való támaszkodás nélkül.

Bármi legyen is a munka, gyorsabban érhet célba a mesterséges intelligenciával

Migrációk, újratervezések, ügyfélprojektek és egyebek. Hagyja ki az ismétlődő beállításokat, és folytassa egyenesen a fontos munkával.
Bármi legyen is a munka, gyorsabban érhet célba a mesterséges intelligenciával

Migrálás újrakezdés nélkül

Helyezd át weboldaladat WordPressről, más weboldalkészítőből vagy bármilyen más platformról anélkül, hogy manuálisan újra kellene építened minden oldalt.
Frissítsen egy régebbi webhelyet olyan funkciókkal, amelyeket korábban nem támogatott, a foglalásoktól és az ügyfél-dashboardoktól kezdve az e-kereskedelemig.
Kezdj egy meglévő webhelyről, majd módosítsd a tartalmat, a szerkezetet és a funkciókat, hogy illeszkedjenek egy új márkához, ajánlathoz vagy közönséghez.
Importáld kiindulópontként egy ügyfél meglévő webhelyét, majd szabd testre a specifikációnak anélkül, hogy manuálisan újra kellene építened.
Hozza létre újra webhelyét, majd mesterséges intelligencia segítségével igazítsa a tartalmat az új nyelvekhez és piacokhoz.
Alakíts át egy meglévő webhelyet szerkeszthető tesztkörnyezetké, ahol új elrendezéseket, arculatot vagy üzeneteket tesztelhetsz a közzététel előtt.

Hogyan klónozhatunk egy weboldalt mesterséges intelligenciával

01

Illessze be az URL-t

Add meg egy weboldal linkjét, és kérd meg a mesterséges intelligenciát, hogy klónozza azt. A mesterséges intelligencia elemzi a tartalmát, elrendezését és szerkezetét, hogy szerkeszthető weboldalként hozza létre.
02

Áttekintés és testreszabás

Az újraalkotott weboldalad készen áll a szerkesztésre. Csevegj a mesterséges intelligenciával a tartalom átírásához, a dizájn frissítéséhez vagy új szakaszok hozzáadásához, amíg minden rendben nem lesz.
03

Közzététel egyetlen kattintással

Ha elégedett vagy a weboldaladdal, egyetlen kattintással közzéteheted. A tárhely, a domain és minden, amire az éles induláshoz szükséged van, már benne van az árban.

Nézd meg, mit építhetsz még a Hostinger AI Builderrel

Prototípusok

MVP-k

SaaS-alkalmazások

Egyedi mesterséges intelligenciával működő eszközök

E-kereskedelmi alkalmazások és áruházak

Foglalási alkalmazások

Kezd azzal a weboldallal, ami van. Gyorsabban eljuthatsz a következő verzióra.

Kezdje el ingyen

Nincs szükség hitelkártyára

AI weboldal klónozás GYIK

A weboldal klónozó egy Hostinger AI Builder funkció, amely egy meglévő weboldalt hoz létre egy URL-címből, rögzítve annak szerkezetét, stílusait és tartalmát egy szerkeszthető, interaktív projektként. Egyszerűen illesszen be egy linket, és a mesterséges intelligencia létrehoz egy kiindulópontot, amelyet szabadon testreszabhat.

A weboldal klónozása mindenkinek szól, akinek már van weboldala a fejében, legyen az a sajátja, egy ügyfélé, vagy egy olyan, amelyről éppen elköltöznek. Különösen hasznos kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik elavult weboldalt szeretnének frissíteni ügynökség igénybevétele nélkül, szabadúszóknak és ügynökségeknek, akik gyorsabban szeretnék újjáépíteni az ügyfelek weboldalait, valamint bárki számára, aki egy másik weboldalkészítőről, WordPressről vagy hasonló platformról vált át.

Bármely webhelyről, amelynek URL-címét megadja, létrehozhat egy új verziót, amennyiben Ön a tulajdonosa, vagy rendelkezik a használatára vonatkozó engedéllyel. Az AI Builder elemzi a webhely látható tartalmát és szerkezetét a verzió létrehozásához, az eredmények az eredeti webhely összetettségétől függően változhatnak.

Igen, a szerkesztés a lényeg. Miután elkészült a weboldalad, módosíthatod a szöveget, a színeket, a képeket, az elrendezést és az összetevőket, akár közvetlenül kiválasztva az elemeket, akár leírva a változást az AI chatben.

Igen. Ha nagyobb kontrollra van szüksége, teljes kódszerkesztési lehetőség áll rendelkezésre, így a vizuális szerkesztőn túl is testreszabhatja a projektet, és igényei szerint méretezheti azt.

A létrehozott eredmény egy közeli kiindulópont, nem pedig egy pixelpontos másolat. Előfordulhat, hogy egyes elrendezések, animációk vagy erősen egyedi elemek nem kerülnek át pontosan. Innen bármit módosíthat, az elrendezéstől a tartalomig, mesterséges intelligencia által generált promptok vagy manuális húzással történő szerkesztések segítségével.

Nincs. Csak illesszen be egy URL-t, majd írja le a kívánt módosításokat egyszerű nyelven. Az AI Builder elvégzi a többit, nincs szükség tervezési vagy technikai ismeretekre.

Ingyenesen kezdheted, hitelkártya nem szükséges. Mesterséges intelligencia krediteket kapsz az első, újraalkotott weboldalad létrehozásához és szerkesztéséhez. Amikor készen állsz a közzétételre, válassz egy fizetős csomagot, amely már tartalmazza a tárhelyet és a domaint.

Törődünk személyes adatai biztonságával

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