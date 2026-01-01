A weboldal klónozása mindenkinek szól, akinek már van weboldala a fejében, legyen az a sajátja, egy ügyfélé, vagy egy olyan, amelyről éppen elköltöznek. Különösen hasznos kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik elavult weboldalt szeretnének frissíteni ügynökség igénybevétele nélkül, szabadúszóknak és ügynökségeknek, akik gyorsabban szeretnék újjáépíteni az ügyfelek weboldalait, valamint bárki számára, aki egy másik weboldalkészítőről, WordPressről vagy hasonló platformról vált át.