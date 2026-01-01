Klónozz bármilyen weboldalt. Módosítsd mesterséges intelligenciával.
Egy weboldal klónozó, ami teret enged a fejlődésnek
URL-ből generálás
Újratervezés mesterséges intelligenciával
Birtokold, amit felépítesz
Bármi legyen is a munka, gyorsabban érhet célba a mesterséges intelligenciával
Migrálás újrakezdés nélkül
Modernizálj egy elavult weboldalt
Weboldal átalakítása új célra
Ügyfél weboldalának újraépítése
Legyen többnyelvű
Prototípus és kísérlet
Hogyan klónozhatunk egy weboldalt mesterséges intelligenciával
Illessze be az URL-t
Áttekintés és testreszabás
Közzététel egyetlen kattintással
Nézd meg, mit építhetsz még a Hostinger AI Builderrel
AI weboldal klónozás GYIK
Mi az a weboldal klónozó?
A weboldal klónozó egy Hostinger AI Builder funkció, amely egy meglévő weboldalt hoz létre egy URL-címből, rögzítve annak szerkezetét, stílusait és tartalmát egy szerkeszthető, interaktív projektként. Egyszerűen illesszen be egy linket, és a mesterséges intelligencia létrehoz egy kiindulópontot, amelyet szabadon testreszabhat.
Kinek szól a weboldal klónozási funkció?
A weboldal klónozása mindenkinek szól, akinek már van weboldala a fejében, legyen az a sajátja, egy ügyfélé, vagy egy olyan, amelyről éppen elköltöznek. Különösen hasznos kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik elavult weboldalt szeretnének frissíteni ügynökség igénybevétele nélkül, szabadúszóknak és ügynökségeknek, akik gyorsabban szeretnék újjáépíteni az ügyfelek weboldalait, valamint bárki számára, aki egy másik weboldalkészítőről, WordPressről vagy hasonló platformról vált át.
Klónozhatok bármilyen weboldalt?
Bármely webhelyről, amelynek URL-címét megadja, létrehozhat egy új verziót, amennyiben Ön a tulajdonosa, vagy rendelkezik a használatára vonatkozó engedéllyel. Az AI Builder elemzi a webhely látható tartalmát és szerkezetét a verzió létrehozásához, az eredmények az eredeti webhely összetettségétől függően változhatnak.
Szerkeszthetem a klónozott weboldalt?
Igen, a szerkesztés a lényeg. Miután elkészült a weboldalad, módosíthatod a szöveget, a színeket, a képeket, az elrendezést és az összetevőket, akár közvetlenül kiválasztva az elemeket, akár leírva a változást az AI chatben.
Szerkeszthetem a kódot?
Igen. Ha nagyobb kontrollra van szüksége, teljes kódszerkesztési lehetőség áll rendelkezésre, így a vizuális szerkesztőn túl is testreszabhatja a projektet, és igényei szerint méretezheti azt.
A klónozott weboldal pontosan ugyanúgy fog kinézni?
A létrehozott eredmény egy közeli kiindulópont, nem pedig egy pixelpontos másolat. Előfordulhat, hogy egyes elrendezések, animációk vagy erősen egyedi elemek nem kerülnek át pontosan. Innen bármit módosíthat, az elrendezéstől a tartalomig, mesterséges intelligencia által generált promptok vagy manuális húzással történő szerkesztések segítségével.
Szükségem van kódolási tapasztalatra egy weboldal klónozásához és szerkesztéséhez?
Nincs. Csak illesszen be egy URL-t, majd írja le a kívánt módosításokat egyszerű nyelven. Az AI Builder elvégzi a többit, nincs szükség tervezési vagy technikai ismeretekre.
Ingyenesen kipróbálható a weboldal klónozás?
Ingyenesen kezdheted, hitelkártya nem szükséges. Mesterséges intelligencia krediteket kapsz az első, újraalkotott weboldalad létrehozásához és szerkesztéséhez. Amikor készen állsz a közzétételre, válassz egy fizetős csomagot, amely már tartalmazza a tárhelyet és a domaint.