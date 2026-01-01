Béreljen GPU-t. Professzionális számítástechnikát, hozzáférhetővé tette.

Végezze el a mesterséges intelligenciát, a renderelést és a számítási munkaterheléseket dedikált NVIDIA GPU-kön egyszerű óránkénti díjszabással, hosszú távú elkötelezettség nélkül.
Vágjon bele!

Keresse meg a GPU-t, amely megfelel a munkaterhelésének

Hasonlítsa össze a VRAM-t, a teljesítményt és az óránkénti árakat, hogy megtalálja a megfelelő választ. Nincs rejtett díj vagy kimeneti díj.

B200 (Dedicated)

Speciális Blackwell B200, nem megosztott hozzáférés a legnagyobb AI modellek képzéséhez és futtatásához.

From2 191Ft/óra
GPU megszerzése

219109 credits/hour (1 kredit = 0 Ft). Csak akkor számlázható, ha az Ön példánya fut.

192GB VRAM

Ajánlott:

A dedikált erőforrásokat igénylő munkaterhelések

AI inferencia skálán

Frontier LLM képzés

Tudományos szimulációk és nagy teljesítményű számítástechnika

B200

A legújabb Blackwell zászlóshajó a legnagyobb AI modellek képzésére és futtatására.

From1 393Ft/óra
GPU megszerzése

139264 credits/hour (1 kredit = 0 Ft). Csak akkor számlázható, ha az Ön példánya fut.

192GB VRAM

Ajánlott:

Nagy modellek finomhangolása

AI inferencia skálán

Frontier LLM képzés

Tudományos szimulációk és nagy teljesítményű számítástechnika

A100 80GB PCIe

Bizonyított adatközpont-munkahely komoly AI-képzéshez és következtetéshez.

From443Ft/óra
GPU megszerzése

44255 credits/hour (1 kredit = 0 Ft). Csak akkor számlázható, ha az Ön példánya fut.

80GB VRAM

Ajánlott:

LLM képzés

Fine-tuning nagy modellek

Nagy tétel inferencia

Multi-GPU skálázás

L40S

Sokoldalú Ada Lovelace GPU egyensúlyt erős következtetési teljesítmény nagy ár-hatékonyság.

From285Ft/óra
GPU megszerzése

28472 credits/hour (1 kredit = 0 Ft). Csak akkor számlázható, ha az Ön példánya fut.

48GB VRAM

Ajánlott:

AI inferencia és generatív AI

3D renderelés és virtuális munkaállomások

Fine-tuning közepes méretű modellek

Videó transzkódolás és streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Az Enterprise Blackwell GPU igényes szakmai AI és vizualizációs munkaterhelésekhez készült.

From186Ft/óra
GPU megszerzése

18569 credits/hour (1 kredit = 0 Ft). Csak akkor számlázható, ha az Ön példánya fut.

96GB VRAM

Ajánlott:

Nagy modell inferencia és finomhangolás

Videó feldolgozás és streaming

Mérnöki szimulációk és tudományos számítástechnika

Intenzív 3D renderelés és vizualizáció

RTX 4090

Verhetetlen ár-teljesítmény a kísérletezéshez és a kisebb munkaterhelésekhez - ideális bejárat a GPU számítástechnikához.

From118Ft/óra
GPU megszerzése

11760 credits/hour (1 kredit = 0 Ft). Csak akkor számlázható, ha az Ön példánya fut.

24GB VRAM

Ajánlott:

Development and experimentation

AI kép és videó generáció

3D renderelés

Következtetés a kis- és középmodellekhez

Nem biztos benne, melyiket válassza?
Böngésszen a használati esetekben, hogy megtalálja az ajánlott GPU-t.
Használati esetek

Fedezze fel, mit tehet a GPU teljesítményével

Az első modelltől kezdve a gyártási következtetésig igényes GPU-munkaterhelések futtatása anélkül, hogy hardvert kellene vásárolni vagy CapEx-t kellene indokolnia.

Chat és LLM következtetés

Erősítse a chatbotokat, a kopilotokat és az API-kat alacsony késleltetésű GPU-tel, amelyek 24 órán át elérhetők. Használja az Ollamát és az Open WebUI-t, vagy hozzon létre saját modellt a vLLM vagy a LangChain segítségével.

Ajánlott GPU: L40S
Modellek kiszolgálása legfeljebb 30B paraméterekkelElindítása Ollama egy kattintássalEgyszerű óránkénti árak
Deploy a következtetéshez

Vonat & finomhangoló modellek

Készítsen egyedi modelleket és finomhangoljon LLM-eket a dedikált VRAM segítségével. Az ellenőrző pontok az újraindítás során továbbra is fennállnak, így a hosszú ideig futó feladatok leállíthatók és folytathatók anélkül, hogy elveszítené a haladást.

Ajánlott GPU: A100 80GB
96GB VRAMÁllandó ellenőrzőpontokNagy modellképzésre tervezve
Deploy for AI képzés

Építs & fedezd fel az AI-val

Spin up GPU instance és állítsa be a saját környezetét percek alatt. Csatlakozzon a böngésző vagy a terminál, majd indítsa el az iterációt azonnal.

Ajánlott GPU: RTX 4090
Teljes root hozzáférés a saját stack telepítéséhezBöngésző vagy SSH terminál hozzáférésElég megfizethető ahhoz, hogy egész nap fut
Kezdje el létrehozni!

Képek és videók generálása

A stabil diffúzió, a ComfyUI és a renderelési feladatok futtatása elegendő VRAM-vel a nagy felbontású kimenethez és a tömeges feldolgozáshoz.

Ajánlott GPU: RTX 4090
Elég VRAM a tömbképekhezGyors, megfizethető renderelésBeépített stabil diffúzió támogatás
Elhelyezés generációra

Process & kódolás videó

Kódolás, transzkódolás és videó renderelés nagy áramlási sebességgel hardveres gyorsítással, anélkül, hogy saját gépeket kellene kötni.

Ajánlott GPU: RTX PRO 6000 (szerver)
9. generációs NVENC a gyors, kiváló minőségű kódoláshozTeljes sebességű 8K kódolásA CPU-tól függetlenül futó kódolás
Deploy a kódoláshoz

Gyorsabban indítsa el a kész alkalmazásokat

Indítsa el az előre konfigurált alkalmazásokat egyetlen kattintással, hagyja el a kézi beállítást, és menj egyenesen a munkába.
Vágjon bele most!
Gyorsabban indítsa el a kész alkalmazásokat
Csak addig fizet, amíg a GPU fut

Csak addig fizet, amíg a GPU fut

A GPU-k egy megosztott egyenlegből származó kreditek használatával óránként kerülnek számlázásra. Szükség szerint adjon hozzá krediteket, megsemmisítse az esetét, ha befejezte, és tartsa a fel nem használt krediteket későbbi időszakra.

Miért válassza a Hostinger GPU-t AI munkaterhelésekhez

Csak azért fizessen, amit használ

Per-perc számlázás azt jelenti, hogy csak a használt számítógépért fizet.

Körülbelül 30 másodperc alatt kész

Indítsa el az előre konfigurált alkalmazásokat az illesztőprogramok, tartályok vagy függőségek telepítése nélkül.

Kezelés egy dashboardról

Figyelemmel kíséri a használatot és kezeli az eseteket, amikor szükséges.

A munkaterhelés készen áll. A GPU-k is.

Indítsa el a dedikált GPU-kat másodperceken belül. Fizessen óránként, hosszú távú szerződés vagy hardver nélkül.
Vágjon bele most!
A munkaterhelés készen áll. A GPU-k is.

Hostinger GPU GYIK

Találja meg a válaszokat a leggyakrabban feltett kérdésekre a Hostinger GPU-ról.
Igen. A GPU-beállításokat óránként számlázzák kreditben, és csak akkor számlázzák be, amikor egy beállítás fut. Ha befejezte, akkor nem lesz minimális kötelezettségvállalás vagy hosszú távú szerződés.
Az eset megsemmisítése állandó, és nem lehet visszavonni. Minden, ami nem mentette meg a tartós tárhelyet, elvész. Az újraindítással ellentétben az eset újraindítása anélkül, hogy törölné azt, a fájlok és a beállítások érintetlenek maradnak.
Ez leginkább a modell méretétől függ. A kisebb modellek és a képgyártás jól működnek az RTX 4090 vagy L40S-en, a nagyobb modellek és a komoly képzési előnyök az A100 vagy B200 extra VRAM-jétől. Ha nem biztos benne, a GPU-választó megfelel a megfelelő munkaterhelésnek.
Mindkettő. Minden példány teljes terminál és SSH hozzáféréssel rendelkezik, így bármit telepíthet, amire szüksége van. Ha inkább kihagyja a beállítást, az olyan egy kattintású alkalmazások, mint az Ollama, készen állnak a telepítésre a kezdetektől.
A rendelkezésre állás a kereslet függvényében valós időben változik, és régiónként változik. A telepítés előtt azonnal megjelenítjük a rendelkezésre állást, így mindig tudni fogja, hogy mi van a készletben, ahelyett, hogy a kötelezettségvállalás után megtudná.
A GPU bérlése azt jelenti, hogy a fizikai hardver megvásárlása helyett a felhőn keresztül hozzáférhet a nagy teljesítményű grafikus feldolgozási erőhöz. Csak az Ön által használt számítási időért fizet, óránként vagy akár másodpercenként, és a szolgáltató gondoskodik a karbantartásról, a hűtésről és a illesztőprogram-frissítésről. Gyakori választás az AI-képzéshez, a gépi tanulás következtetéséhez, a 3D-s ábrázoláshoz és más, nagy feldolgozási teljesítményt igénylő feladatokhoz, anélkül, hogy a GPU tulajdonlásának előzetes költsége lenne.

Törődünk személyes adatai biztonságával

A weboldal a webhely megfelelő működéséhez szükséges, az oldal használatáról adatokat gyűjtő, illetve marketing célú sütiket használ. Az elfogadással beleegyezik a sütik célzott hirdetésekhez, személyre szabáshoz és elemzésekhez történő, Süti szabályzatunkban részletezett felhasználásába.