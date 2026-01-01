Chat és LLM következtetés
Erősítse a chatbotokat, a kopilotokat és az API-kat alacsony késleltetésű GPU-tel, amelyek 24 órán át elérhetők. Használja az Ollamát és az Open WebUI-t, vagy hozzon létre saját modellt a vLLM vagy a LangChain segítségével.
Speciális Blackwell B200, nem megosztott hozzáférés a legnagyobb AI modellek képzéséhez és futtatásához.
192GB VRAM
Ajánlott:
A dedikált erőforrásokat igénylő munkaterhelések
AI inferencia skálán
Frontier LLM képzés
Tudományos szimulációk és nagy teljesítményű számítástechnika
A legújabb Blackwell zászlóshajó a legnagyobb AI modellek képzésére és futtatására.
192GB VRAM
Ajánlott:
Nagy modellek finomhangolása
AI inferencia skálán
Frontier LLM képzés
Tudományos szimulációk és nagy teljesítményű számítástechnika
Bizonyított adatközpont-munkahely komoly AI-képzéshez és következtetéshez.
80GB VRAM
Ajánlott:
LLM képzés
Fine-tuning nagy modellek
Nagy tétel inferencia
Multi-GPU skálázás
Sokoldalú Ada Lovelace GPU egyensúlyt erős következtetési teljesítmény nagy ár-hatékonyság.
48GB VRAM
Ajánlott:
AI inferencia és generatív AI
3D renderelés és virtuális munkaállomások
Fine-tuning közepes méretű modellek
Videó transzkódolás és streaming
Az Enterprise Blackwell GPU igényes szakmai AI és vizualizációs munkaterhelésekhez készült.
96GB VRAM
Ajánlott:
Nagy modell inferencia és finomhangolás
Videó feldolgozás és streaming
Mérnöki szimulációk és tudományos számítástechnika
Intenzív 3D renderelés és vizualizáció
Verhetetlen ár-teljesítmény a kísérletezéshez és a kisebb munkaterhelésekhez - ideális bejárat a GPU számítástechnikához.
24GB VRAM
Ajánlott:
Development and experimentation
AI kép és videó generáció
3D renderelés
Következtetés a kis- és középmodellekhez
Az első modelltől kezdve a gyártási következtetésig igényes GPU-munkaterhelések futtatása anélkül, hogy hardvert kellene vásárolni vagy CapEx-t kellene indokolnia.
Erősítse a chatbotokat, a kopilotokat és az API-kat alacsony késleltetésű GPU-tel, amelyek 24 órán át elérhetők. Használja az Ollamát és az Open WebUI-t, vagy hozzon létre saját modellt a vLLM vagy a LangChain segítségével.
Készítsen egyedi modelleket és finomhangoljon LLM-eket a dedikált VRAM segítségével. Az ellenőrző pontok az újraindítás során továbbra is fennállnak, így a hosszú ideig futó feladatok leállíthatók és folytathatók anélkül, hogy elveszítené a haladást.
Spin up GPU instance és állítsa be a saját környezetét percek alatt. Csatlakozzon a böngésző vagy a terminál, majd indítsa el az iterációt azonnal.
A stabil diffúzió, a ComfyUI és a renderelési feladatok futtatása elegendő VRAM-vel a nagy felbontású kimenethez és a tömeges feldolgozáshoz.
Kódolás, transzkódolás és videó renderelés nagy áramlási sebességgel hardveres gyorsítással, anélkül, hogy saját gépeket kellene kötni.
Csak azért fizessen, amit használ
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