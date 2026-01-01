Hostinger AI-ügynökök

Válasszon egy feladatot, az AI-ügynökök pedig elvégzik azt.

Speciális AI szakértők a SEO-hoz, marketinghez, tartalomhoz, értékesítéshez, ügyfél-kommunikációhoz és az üzleti tervezéshez.
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30 napos pénzvisszatérítési garancia
A következőkkel működik:
Válasszon egy feladatot, az AI-ügynökök pedig elvégzik azt.

Mit tudnak a Hostinger AI-ügynökei?

Üzleti és stratégiai

Ellenőriztesse az ötletét, alakítsa ki ajánlatát, és készítsen egy világos tervet.

Üzleti és stratégiai

Márkaidentitás

Generáljon olyan logókat és képeket, amelyek következetesen és professzionálisan jelenítik meg vállalkozását.

Márkaidentitás

Marketing és SEO

Keressen releváns kulcsszavakat, nézze át oldalait, és találjon módokat a magasabb helyezés elérésére.

Marketing és SEO

Feladatok ütemezése

Kérjen támogatást az AI-től az ismétlődő feladatokhoz, döntésekhez és a következő lépésekhez.

Feladatok ütemezése

Általános AI vs. Hostinger AI-ügynökök

Az általános AI Öntől várja az utasításokat. A Hostinger AI-ügynökök útmutatást nyújtanak a teljes folyamat során.

Egy általános csevegőrobot

  • Várja a tökéletes promptot.
  • Önnek kell tudnia, mit kérdezzen.
  • Általános válaszokat ad.
  • Megállás nélküli oda-vissza.

Hostinger AI-ügynökök

  • Használatra kész készségekkel kezd.
  • Útba igazítja Önt a megfelelő kérdésekkel.
  • A Hostinger fiókjával működik.
  • Teljes körű eredményt ad.

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Válassza ki az elvégzendő feladatot, vegyen igénybe egy használatra kész készséget, és jusson egy gyakorlatban is használható eredményre.
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Menjen végig a megadott lépéseket
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Üzleti tanácsadó

Ellenőrzöm az ötleteit, feltárom a növekedési lehetőségeket, és segítek eldönteni, mi legyen a következő lépés.
Megírom a weboldalak szövegét, a blogbejegyzéseket és a termékleírásokat úgy, hogy azok felkeltsék a közönség figyelmét.
Megtalálom a felhasználók által keresett kulcsszavakat, azonosítom, mi fogja vissza a webhelyét, és megmutatom, hol tesznek szert előnyre a versenytársai.
Megtervezem a piacra dobást, kidolgozom az egy hónapra szóló tartalmat, és megmutatom, hogy mely csatornákra érdemes időt szentelnie.
Elkészítem az alapvető jogi dokumentumokat, elmagyarázom a szerződéseket, mielőtt aláírná őket, és segítek elkerülni a költségekkel járó hibákat.
Vágjon bele!
Használati esetek

Milyen feladatot szeretne elkészíttetni?

Válassza ki az elvégzendő feladatot, vegyen igénybe egy azonnal használható készséget, és jusson egy gyakorlatban is használható eredményre.

Közösségi média bejegyzéseinek ütemezése

Közösségi média bejegyzéseinek ütemezése

Ütemezze be és tegye közzé a bejegyzéseket automatikusan.
Hozzon létre marketingtartalmat

Hozzon létre marketingtartalmat

Készítsen hirdetéseket és marketingszöveget a webhelyéről.
Írjon SEO blogbejegyzéseket

Írjon SEO blogbejegyzéseket

Generáljon blogbejegyzéseket a beépített kulcsszókutatással.
Hozza létre a webhely szövegét

Hozza létre a webhely szövegét

Készítse el az oldalak szövegét percek alatt.
Találjon rá az érdeklődőkre, és írjon nekik

Találjon rá az érdeklődőkre, és írjon nekik

Fedezze fel a potenciális ügyfeleket, és lépjen velük kapcsolatba automatikusan.
Írjon professzionális e-maileket

Írjon professzionális e-maileket

Írja le a helyzetet, és kap egy választékos e-mail-tervezetet.
Fogalmazzon meg adatvédelmi irányelveket

Fogalmazzon meg adatvédelmi irányelveket

Készítsen egyértelmű, a vállalkozására szabott adatvédelmi irányelveket.
Ellenőrizze az árait

Ellenőrizze az árait

Kapjon visszajelzést az árairól, a költségeiről, az árkülönbözeteiről és az árképzési modelljéről.
Készen állunk a mindennapi üzleti feladatok ellátására.
Több mint 150
Készség
Csatlakoztassa a már bejáratott eszközeit.
1000
Alkalmazás(ok)
Világszerte bíznak benne vállalkozások.
Több mint 50
Országot szolgálunk ki

Válassza ki, hogyan lát munkához az AI-ügynökökkel

1000 kredit minden hónapban
Automatikusan frissül, nincs szükség beavatkozásra.
Több mint 150 azonnal használható készség
Feladatok szerint rendszerezve, beleértve a blogbejegyzéseket, SEO auditokat és hirdetésszövegeket.
Csatlakoztassa kedvenc alkalmazásait
Használja a Gmailt, Notiont, Slacket, WhatsAppot és több mint 1000 eszközt a munkafolyamatában.
Készítsen képeket, logókat és márkázott vizuális elemeket
Készítsen vizuális tartalmakat gyorsabban az AI-asszisztenssel.
Ellenőrizze az üzleti ötleteket és az árazást
Kérjen visszajelzést, mielőtt időt és pénzt fektetne be.
Fájlok feltöltése és verziók követése
Tekintse meg a munka előnézetét, és őrizze meg az összes verziót.
Automatizálja a feladatlistáját
Ütemezzen be ismétlődő feladatokat, és hagyja, hogy az AI-ügynök gondoskodjon róluk.

24 hónap

52% kedvezmény
3 609Ft
1 719Ft/hó
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1 hónap

3 609Ft/hó

2 509 Ft/hó áron újul meg. Az árak nem tartalmazzák az alkalmazandó adókat.

2 509 Ft/hó áron újul meg. Az árak nem tartalmazzák az alkalmazandó adókat.

Nem kell, hogy vakon higgyen nekünk

Nézze meg, mit mondanak a Hostinger szolgáltatásáról ügyfeleink szerte a világon.
Charlie Low és Dale Comley
Charlie Low és Dale Comley
A Nohma társalapítói

„Őszintén szólva Hostinger a mérce a mérnökeink számára, amikor támogatást nyújtunk.”

Owen Phillips
Owen Phillips
Kovács

„Egy helyen tudtam kezelni a tárhelyet, a domainnevet és az SSL-tanúsítványt, ami nagyon praktikus volt.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Marketingszakértő

„A Hostinger a legjobb tárhelyszolgáltató, amelyet valaha is használtam. Az ügyfélszolgálat elképesztő, az árak pedig verhetetlenek.”

Anna Franques
Anna Franques
Digitális tervező és fejlesztő

„Már egy ideje javaslom az ügyfeleimnek, hogy váltsanak a Hostingerre. Minden egyszerű, és folyamatosan jelennek meg új funkciók.”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Cégtulajdonos

„A Hostinger egyszerű irányítópultjának köszönhetően mi magunk is kezelhetjük WordPress weboldalunkat.”

Hozza magával eszközeit
Kapcsolatok

Hozza magával eszközeit

Csatlakoztasson harmadik féltől származó szolgáltatásokat, hogy AI-ügynökei használhassák azokat csevegés közben.
Kezdje el ingyen
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Naptár

Google Naptár

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

Összes kapcsolat megtekintése

Gyakran ismételt kérdések

A Hostinger Agents egy AI-alapú alkalmazás, amely egy csapatnyi szakértő AI-ügynököt biztosít Önnek. Mindegyik egy adott üzleti területre összpontosít, például stratégiára, szövegírásra, SEO-ra, marketingre, jogi kérdésekre, ügyfélkommunikációra vagy értékesítésre. Egy általános csevegőrobot helyett speciális szakértőket kap, akikhez bármikor fordulhat, és a saját szavaival írhatja le problémáját. Technikai tudásra nem lesz szüksége.
Azoknak az egyéni vállalkozóknak, mellékállásban dolgozóknak és kisvállalkozóknak terveztük, akik mindent maguk intéznek. Ha valaha is egy stratégára, szövegíróra, marketingesre vagy jogi tanácsadóra lenne szüksége – a Hostinger Agents mindezt megadja Önnek.
Ellentétben az általános célú AI chatbotokkal, minden Hostinger Agentet előre képeztek, hogy mélyreható szakértelemmel rendelkezzen egy adott üzleti területen. Nem kell tökéletes promptot írnia – csak válasszon egy ügynököt és egy készséget, amely segítségével elérheti a kívánt eredményeket.
A készségek előre elkészített feladatsablonok minden ügynökön belül. Ahelyett, hogy a kérdésen gondolkodna, válasszon ki egy készséget, és ügynök elvezeti egy konkrét eredményhez. Például blogbejegyzést írhat, kulcsszókutatást végezhet vagy adatvédelmi szabályzatot generálhat. A készségek gyorsabbak, strukturáltabbak, és jobb eredményeket produkálnak, mintha egy üres beszélgetésből indulna.
Nem. Folytathat egy már megkezdett beszélgetést, vagy kezdhet egy újat, ahogy jónak látja. AI-ügynöke mindkét esetben emlékszik az összes előző beszélgetés során ismertetett üzleti körülményeire, preferenciáira és korábbi döntéseire. Egy új beszélgetéssel sem kell soha elölről kezdenie.

Válasszon egy feladatot, az AI-ügynökök pedig elvégzik azt.

Az AI szakértők készen állnak, legyen szó tervezésről, tartalomról, SEO-ról vagy értékesítésről.

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