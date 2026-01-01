A készségek előre elkészített feladatsablonok minden ügynökön belül. Ahelyett, hogy a kérdésen gondolkodna, válasszon ki egy készséget, és ügynök elvezeti egy konkrét eredményhez. Például blogbejegyzést írhat, kulcsszókutatást végezhet vagy adatvédelmi szabályzatot generálhat. A készségek gyorsabbak, strukturáltabbak, és jobb eredményeket produkálnak, mintha egy üres beszélgetésből indulna.