A 1Backend egy nyílt forráskódú platform az AI alkalmazások szállításhoz, mint komponálható mikroszolgáltatások és mikrofrontendek, mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű vezérlősíkról. Magában foglalja a felhasználókezelést, engedélyeket, titkokat, konfigurációt, útválasztást, fájltárolást és egy AI modell szolgáltatást. Így a csapatok az alkalmazás logikájára összpontosíthatnak ahelyett, hogy az infrastruktúrát illesztenék össze.

A 1Backend saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, modell súlyokat, titkokat és ügyféladatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. A beépített szolgáltatások igény szerint indítanak helyi LLM-eket és stabil diffúziós konténereket. Ezáltal egy gyártásra kész backendet biztosítanak az AI termékekhez, tokenenkénti gyártói függőség nélkül.