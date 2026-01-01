Telepítse a 1Backendet egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett platform AI alkalmazások építéséhez skálázható mikroszolgáltatásokkal és mikrofrontendekkel.
Válasszon VPS csomagot a 1Backend szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a 1Backend
A 1Backend egy nyílt forráskódú platform az AI alkalmazások szállításhoz, mint komponálható mikroszolgáltatások és mikrofrontendek, mindezt egyetlen, saját üzemeltetésű vezérlősíkról. Magában foglalja a felhasználókezelést, engedélyeket, titkokat, konfigurációt, útválasztást, fájltárolást és egy AI modell szolgáltatást. Így a csapatok az alkalmazás logikájára összpontosíthatnak ahelyett, hogy az infrastruktúrát illesztenék össze.
A 1Backend saját VPS-en történő üzemeltetése a promptokat, modell súlyokat, titkokat és ügyféladatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. A beépített szolgáltatások igény szerint indítanak helyi LLM-eket és stabil diffúziós konténereket. Ezáltal egy gyártásra kész backendet biztosítanak az AI termékekhez, tokenenkénti gyártói függőség nélkül.
A 1Backend főbb funkciói
AI mikroszolgáltatások futtatókörnyezete
Indítson és vezényeljen AI konténereket — beleértve a helyi LLM-eket és képgeneráló modelleket — közvetlenül a backendről, külső orkesztrátor nélkül.
Beépített identitás
Felhasználói fiókok, szerepkörök, engedélyek, szervezetek és API kulcsok alapból biztosítottak, így minden új szolgáltatás automatikusan örökli a hitelesítést.
Titkok és konfiguráció
A titkosított tárolás és az alkalmazásonkénti konfigurációs szolgáltatások a kódon és a verziókövetésen kívül tartják az API kulcsokat és a beállításokat.
Microfrontend tárhely
Több frontend kiszolgálása egyetlen útválasztó rétegen keresztül, lehetővé téve a független csapatoknak, hogy UI modulokat telepítsenek az egész alkalmazás újraépítése nélkül.
Bootstrap manifesztumok
Definiálja az útvonalakat, engedélyeket, konfigurációkat és titkokat YAML manifesztumokban a reprodukálható infrastruktúra-mint-kód telepítésekhez különböző környezetekben.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a 1Backend szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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