A Pydio Cells egy saját üzemeltetésű tartalom-együttműködési platform — a PydioShare modern utódja. Biztonságos fájlmegosztást, csapatmunkaterületeket, nyilvános linkgenerálást, böngészőn belüli dokumentum-előnézetet és részletes hozzáférés-vezérlést kínál. Egy gyors, Go-alapú backend és egy kifinomult webes felület áll mögötte. Ez a megoldás felveszi a versenyt olyan kereskedelmi ajánlatokkal, mint a Box, a Dropbox Business és a SharePoint.

A Pydio Cells saját üzemeltetése egy VPS-en teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja érzékeny dokumentumait, csapatmunkaterületeit és külső megosztási linkjeit. Nincsenek felhasználónkénti díjak, tárhelykorlátok, és nincs harmadik féltől származó platform sem. Ez utóbbi bármikor megváltoztathatja a feltételeket vagy az árakat.