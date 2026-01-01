Telepítse a Pydio Cells-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett fájlmegosztó és dokumentum-együttműködési platform csapatmunkaterületekkel, nyilvános linkekkel és modern web UI-val.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Pydio Cells
A Pydio Cells egy saját üzemeltetésű tartalom-együttműködési platform — a PydioShare modern utódja. Biztonságos fájlmegosztást, csapatmunkaterületeket, nyilvános linkgenerálást, böngészőn belüli dokumentum-előnézetet és részletes hozzáférés-vezérlést kínál. Egy gyors, Go-alapú backend és egy kifinomult webes felület áll mögötte. Ez a megoldás felveszi a versenyt olyan kereskedelmi ajánlatokkal, mint a Box, a Dropbox Business és a SharePoint.
A Pydio Cells saját üzemeltetése egy VPS-en teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja érzékeny dokumentumait, csapatmunkaterületeit és külső megosztási linkjeit. Nincsenek felhasználónkénti díjak, tárhelykorlátok, és nincs harmadik féltől származó platform sem. Ez utóbbi bármikor megváltoztathatja a feltételeket vagy az árakat.
A Pydio Cells főbb funkciói
Csapat munkaterületek és szerepkörök
Hozzon létre csapatonkénti munkaterületeket részletes, szerepkör alapú hozzáférés-vezérléssel, így a megfelelő emberek láthatják a megfelelő mappákat kézi engedélykezelés nélkül.
Nyilvános megosztási linkek
Létrehozhat megosztható letöltési vagy feltöltési linkeket opcionális jelszavakkal, lejárati dátumokkal és letöltési korlátokkal — tökéletes fájlok külső ügyfeleknek történő küldésére.
Böngészőbeli fájl előnézet
Megtekintheti a PDF-eket, képeket, videókat, hangfájlokat és Office dokumentumokat közvetlenül a böngészőben, anélkül, hogy először letöltené vagy natív megtekintőket telepítene.
WebDAV és S3 hozzáférés
Csatlakozzon asztali szinkronizáló kliensekről, mobilalkalmazásokról és S3-kompatibilis eszközökről, hogy ugyanaz a tartalom minden munkafolyamatban elérhető legyen.
Tevékenységfolyamok és keresés
A munkaterületenkénti aktivitásfolyamok, valamint a dokumentumokban való teljes szöveges keresés segítik a csapatokat, hogy nyomon kövessék a változásokat és gyorsan megtalálják a tartalmat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Pydio Cells szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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