Az AList egy nyílt forráskódú fájllista program, amely egyetlen webes felület alatt egyesíti a helyi tárhelyet és a felhőalapú meghajtókat. Több mint 30 tárhely-backendet támogat – beleértve a OneDrive-ot, a Google Drive-ot, az S3-at, az FTP-t, az SFTP-t, a WebDAV-ot és számos regionális szolgáltatót. Ez lehetővé teszi a fájlok böngészését, előnézetét és letöltését mindegyikről anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania vagy ismételten be kellene jelentkeznie.

Az AList saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a tárhely hitelesítő adatait és hozzáférési szabályzatait. Eközben fájljait egy gyors webes felhasználói felületen és egy teljesen kompatibilis WebDAV végponton keresztül teszi elérhetővé. Ez egy praktikus módja annak, hogy az elszórt felhőfiókokat és megosztott meghajtókat egyetlen privát átjáróba konszolidálja.