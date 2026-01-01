Telepítse az AList-et egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett fájllista és WebDAV szerver, amely több tucat felhőalapú tárhelyszolgáltatót egyesít egyetlen webes felület mögött.
Válasszon VPS csomagot a AList szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AList
Az AList egy nyílt forráskódú fájllista program, amely egyetlen webes felület alatt egyesíti a helyi tárhelyet és a felhőalapú meghajtókat. Több mint 30 tárhely-backendet támogat – beleértve a OneDrive-ot, a Google Drive-ot, az S3-at, az FTP-t, az SFTP-t, a WebDAV-ot és számos regionális szolgáltatót. Ez lehetővé teszi a fájlok böngészését, előnézetét és letöltését mindegyikről anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltania vagy ismételten be kellene jelentkeznie.
Az AList saját VPS-en történő üzemeltetése az Ön ellenőrzése alatt tartja a tárhely hitelesítő adatait és hozzáférési szabályzatait. Eközben fájljait egy gyors webes felhasználói felületen és egy teljesen kompatibilis WebDAV végponton keresztül teszi elérhetővé. Ez egy praktikus módja annak, hogy az elszórt felhőfiókokat és megosztott meghajtókat egyetlen privát átjáróba konszolidálja.
A AList főbb funkciói
Többtárolós háttérrendszerek
Több mint 30 szolgáltatót — helyi lemez, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV és még sok más — csatlakoztathat egyetlen egyesített fájlstruktúrába.
WebDAV szerver
Tegye elérhetővé minden csatlakoztatott tárhelyet egyetlen írható/olvasható WebDAV végpontként, amely zökkenőmentesen csatlakoztatható macOS, Windows és mobil klienseken.
Böngészőn belüli előnézetek
Streamelhet és megtekinthet képeket, videókat, hanganyagokat, PDF-eket, Office dokumentumokat és kódot anélkül, hogy először letöltené a fájlokat.
Finomhangolt megosztás
Jelszóval védett megosztási linkeket generálhat opcionális lejárati idővel, így a külső címzettek csak az Ön által kiválasztott fájlokat láthatják.
Offline letöltések
Integrálható aria2-vel vagy qBittorrenttel, hogy fájlokat töltsön le URL-ekről és torrentekről közvetlenül bármely csatlakoztatott tároló háttérrendszerbe.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AList szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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