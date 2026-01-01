Telepítse a Backrestet egyetlen kattintással.
Webes felhasználói felület a restic számára, amely lehetővé teszi az ütemezett biztonsági mentések, a böngészés és a visszaállítások elérését bármely böngészőből.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Backrest
A Backrest egy saját üzemeltetésű webes felület a restic, a gyors és biztonságos biztonsági mentési program számára. Ez a restic erőteljes deduplikációját és titkosítását egy letisztult, böngészőalapú felhasználói felületbe foglalja. Segítségével biztonsági mentési terveket hozhat létre, ütemezheti azokat cronnal, és visszaállíthatja az egyes fájlokat. Mindezt anélkül teheti meg, hogy valaha is meg kellene érintenie a parancssort.
Mivel a Backrest a restic segítségével tárolja a pillanatfelvételeket, a biztonsági mentések nyugalmi állapotban titkosítottak. Támogatnak számos tárolási háttérrendszert. Ilyenek például a helyi lemez, az S3-kompatibilis objektumtároló, a Backblaze B2, a Google Cloud Storage, az Azure, az SFTP és még sok más. A Backrest saját üzemeltetésével a biztonsági mentési konfiguráció és a hitelesítő adatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincsenek előfizetési díjak vagy gyártói függőség.
A Backrest főbb funkciói
Ütemezett mentési tervek
Definiáljon cron-alapú ütemezéseket tárhelyenként, hogy a biztonsági mentések automatikusan fussanak kézi beavatkozás nélkül.
Böngészős visszaállítás
Tallózzon a pillanatfelvétel tartalmában és állítson vissza egyedi fájlokat vagy könyvtárakat közvetlenül a webes UI-ról.
Több háttérrendszerű tárolás
Mentések tárolása helyi lemezen, S3-on, Backblaze B2-n, Google Cloud Storage-on, Azure Blob-on, SFTP-n és más natív restic backendeken keresztül.
Végpontok közötti titkosítás
A restic titkosítja az összes pillanatképet, mielőtt azok elhagyják a gazdagépet, ezzel biztosítva az adatok magánjellegét bármely tárolási háttérrendszeren.
Deduplikáció és tömörítés
A Restic tartalom-alapú darabolása deduplikálja az adatokat a pillanatfelvételek között, jelentősen csökkentve a tárhelyhasználatot idővel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Backrest szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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