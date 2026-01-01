A Backrest egy saját üzemeltetésű webes felület a restic, a gyors és biztonságos biztonsági mentési program számára. Ez a restic erőteljes deduplikációját és titkosítását egy letisztult, böngészőalapú felhasználói felületbe foglalja. Segítségével biztonsági mentési terveket hozhat létre, ütemezheti azokat cronnal, és visszaállíthatja az egyes fájlokat. Mindezt anélkül teheti meg, hogy valaha is meg kellene érintenie a parancssort.

Mivel a Backrest a restic segítségével tárolja a pillanatfelvételeket, a biztonsági mentések nyugalmi állapotban titkosítottak. Támogatnak számos tárolási háttérrendszert. Ilyenek például a helyi lemez, az S3-kompatibilis objektumtároló, a Backblaze B2, a Google Cloud Storage, az Azure, az SFTP és még sok más. A Backrest saját üzemeltetésével a biztonsági mentési konfiguráció és a hitelesítő adatok teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt maradnak. Nincsenek előfizetési díjak vagy gyártói függőség.