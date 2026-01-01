Az AnonUpload egy könnyűsúlyú PHP fájlmegosztó alkalmazás, amely egyetlen elv köré épül: fájlok megosztása nyom nélkül. Nem igényel adatbázist, felhasználói fiókokat, és nem tárol olyan metaadatokat, amelyek azonosíthatnák, ki töltött fel vagy le egy fájlt. A közvetlen fájlnevek soha nem kerülnek nyilvánosságra, és az opcionális letöltési késleltetési funkció megakadályozza az automatizált adatgyűjtést, mielőtt a fájlok eljutnának a címzettekhez.

Az AnonUpload saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy fájljai soha nem haladnak át harmadik fél infrastruktúráján, amely megfigyelési kérelmeknek vagy adatmegőrzési előírásoknak van kitéve. Ön szabályozza, hogy milyen fájltípusok elfogadottak, mekkora lehet a feltöltések mérete, és ki férhet hozzá az admin felülethez. Ez anélkül történik, hogy bármilyen kereskedelmi anonim fájlmegosztó szolgáltatásra támaszkodna, amely a magánélet védelmére vonatkozó állítások ellenére naplózhatja a tevékenységet.