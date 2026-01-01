Telepítse az AnonUploadot egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú anonim fájlmegosztó platform adatbázis, fiókok és nyomon követés nélkül.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a AnonUpload
Az AnonUpload egy könnyűsúlyú PHP fájlmegosztó alkalmazás, amely egyetlen elv köré épül: fájlok megosztása nyom nélkül. Nem igényel adatbázist, felhasználói fiókokat, és nem tárol olyan metaadatokat, amelyek azonosíthatnák, ki töltött fel vagy le egy fájlt. A közvetlen fájlnevek soha nem kerülnek nyilvánosságra, és az opcionális letöltési késleltetési funkció megakadályozza az automatizált adatgyűjtést, mielőtt a fájlok eljutnának a címzettekhez.
Az AnonUpload saját szerveren való üzemeltetése azt jelenti, hogy fájljai soha nem haladnak át harmadik fél infrastruktúráján, amely megfigyelési kérelmeknek vagy adatmegőrzési előírásoknak van kitéve. Ön szabályozza, hogy milyen fájltípusok elfogadottak, mekkora lehet a feltöltések mérete, és ki férhet hozzá az admin felülethez. Ez anélkül történik, hogy bármilyen kereskedelmi anonim fájlmegosztó szolgáltatásra támaszkodna, amely a magánélet védelmére vonatkozó állítások ellenére naplózhatja a tevékenységet.
A AnonUpload főbb funkciói
Nincs szükség adatbázisra
A fájlokat közvetlenül a fájlrendszeren tároljuk, adatbázis beállítás vagy karbantartás nélkül, ezáltal egyszerűsítve a telepítést és kiküszöbölve az adatvesztés gyakori forrását.
Rejtett fájlnevek
Az eredeti fájlnevek soha nem nyilvánosak, így a letöltők nem következtethetnek a tartalomra, forrásra vagy a feltöltő kilétére az URL-ből vagy a könyvtárlistából.
Letöltési késleltetés
Állítson be váróidőt, mielőtt a fájlok letölthetővé válnak. Ez megakadályozza, hogy az automatizált gyűjtőprogramok begyűjtsék a feltöltéseket, mielőtt azok eljutnának a címzettekhez.
Konfigurálható fájltípusok
Adjon meg pontosan engedélyezett fájlkiterjesztéseket, és állítson be legfeljebb 10 GB-os feltöltési méretkorlátokat az egyedi megosztási igényeihez igazítva.
Admin felület
Feltöltések kezelése, tárhelyhasználat figyelése és alkalmazásbeállítások módosítása egy beépített admin panelen keresztül, a szerver parancssorának érintése nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a AnonUpload szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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