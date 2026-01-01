Telepítse az ArchiveBoxot egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett internetes archiváló platform, amely weboldalakat, videókat és dokumentumokat őriz meg többféle formátumban a tartós hozzáférés érdekében.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ArchiveBox
Az ArchiveBox a vezető nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű webarchiváló platform. Weboldalakat rögzít HTML, PDF, képernyőképek, WARC fájlok és kinyert média formájában. Így biztosítja, hogy a tartalom hozzáférhető maradjon, miután az eredeti források eltűnnek. Több mint 18 000 GitHub csillaggal és 2017 óta aktív fejlesztéssel megbízható alternatívát kínál. Ezáltal nem kell az Internet Archive-ra támaszkodnia a munkája szempontjából fontos tartalomhoz.
Az ArchiveBox saját üzemeltetése teljes adatszuverenitást biztosít az archivált tartalom felett. Ez kritikus fontosságú jogi, megfelelőségi és újságírói munkafolyamatoknál, ahol a bizonyítékok nyomon követhetősége számít. Ön szabályozza a megőrzési irányelveket, a biztonsági mentési stratégiákat és a hozzáférési engedélyeket. Az integrált Sonic teljes szöveges keresőmotor pedig gyorssá és pontosá teszi a tartalom megtalálását a nagy archívumokban.
A ArchiveBox főbb funkciói
Többformátumú archiválás
Rögzítse az egyes oldalakat egyszerre HTML, PDF, képernyőfelvétel, WARC és kinyert média formájában. Így a tartalom több független formátumban is megmarad, még akkor is, ha az egyik a jövőben olvashatatlanná válik.
Teljes szöveges keresés
Az integrált Sonic keresőmotorral azonnal megtalálhat bármilyen szót vagy kifejezést a teljes archívumában. Nincs szükség manuális mappaböngészésre vagy pontatlan fájlnév-egyeztetésre.
Automatizált időpontfoglalás
Állítsa be az RSS-hírcsatornák, könyvjelzőlisták és URL-gyűjtemények napi archiválását. Így a fontos tartalom automatikusan megőrződik, anélkül, hogy minden új elemhez manuális indításra lenne szükség.
Széleskörű import támogatás
Közvetlenül importálhat böngésző könyvjelzőkből, Pocketből, Pinboardból, Instapaperből és egyéb szolgáltatásokból, megkönnyítve egy meglévő olvasási lista áttelepítését az állandó archívumába.
JavaScript renderelés
Archiválja a dinamikusan renderelt oldalakat és egyoldalas alkalmazásokat a mellékelt NoVNC böngésző környezetben, rögzítve a tartalmat, amit az egyszerű HTML-lekérdezők teljesen kihagynak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ArchiveBox szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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