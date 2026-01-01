Akár 69% kedvezmény a ArchiveBox szolgáltatásra

Telepítse az ArchiveBoxot egyetlen kattintással.

Önállóan üzemeltetett internetes archiváló platform, amely weboldalakat, videókat és dokumentumokat őriz meg többféle formátumban a tartós hozzáférés érdekében.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az ArchiveBoxot egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a ArchiveBox szolgáltatáshoz

Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ArchiveBox

Az ArchiveBox a vezető nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű webarchiváló platform. Weboldalakat rögzít HTML, PDF, képernyőképek, WARC fájlok és kinyert média formájában. Így biztosítja, hogy a tartalom hozzáférhető maradjon, miután az eredeti források eltűnnek. Több mint 18 000 GitHub csillaggal és 2017 óta aktív fejlesztéssel megbízható alternatívát kínál. Ezáltal nem kell az Internet Archive-ra támaszkodnia a munkája szempontjából fontos tartalomhoz.

Az ArchiveBox saját üzemeltetése teljes adatszuverenitást biztosít az archivált tartalom felett. Ez kritikus fontosságú jogi, megfelelőségi és újságírói munkafolyamatoknál, ahol a bizonyítékok nyomon követhetősége számít. Ön szabályozza a megőrzési irányelveket, a biztonsági mentési stratégiákat és a hozzáférési engedélyeket. Az integrált Sonic teljes szöveges keresőmotor pedig gyorssá és pontosá teszi a tartalom megtalálását a nagy archívumokban.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A ArchiveBox főbb funkciói

Többformátumú archiválás

Rögzítse az egyes oldalakat egyszerre HTML, PDF, képernyőfelvétel, WARC és kinyert média formájában. Így a tartalom több független formátumban is megmarad, még akkor is, ha az egyik a jövőben olvashatatlanná válik.

Teljes szöveges keresés

Az integrált Sonic keresőmotorral azonnal megtalálhat bármilyen szót vagy kifejezést a teljes archívumában. Nincs szükség manuális mappaböngészésre vagy pontatlan fájlnév-egyeztetésre.

Automatizált időpontfoglalás

Állítsa be az RSS-hírcsatornák, könyvjelzőlisták és URL-gyűjtemények napi archiválását. Így a fontos tartalom automatikusan megőrződik, anélkül, hogy minden új elemhez manuális indításra lenne szükség.

Széleskörű import támogatás

Közvetlenül importálhat böngésző könyvjelzőkből, Pocketből, Pinboardból, Instapaperből és egyéb szolgáltatásokból, megkönnyítve egy meglévő olvasási lista áttelepítését az állandó archívumába.

JavaScript renderelés

Archiválja a dinamikusan renderelt oldalakat és egyoldalas alkalmazásokat a mellékelt NoVNC böngésző környezetben, rögzítve a tartalmat, amit az egyszerű HTML-lekérdezők teljesen kihagynak.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ArchiveBox szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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