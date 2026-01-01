Az ArchiveBox a vezető nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű webarchiváló platform. Weboldalakat rögzít HTML, PDF, képernyőképek, WARC fájlok és kinyert média formájában. Így biztosítja, hogy a tartalom hozzáférhető maradjon, miután az eredeti források eltűnnek. Több mint 18 000 GitHub csillaggal és 2017 óta aktív fejlesztéssel megbízható alternatívát kínál. Ezáltal nem kell az Internet Archive-ra támaszkodnia a munkája szempontjából fontos tartalomhoz.

Az ArchiveBox saját üzemeltetése teljes adatszuverenitást biztosít az archivált tartalom felett. Ez kritikus fontosságú jogi, megfelelőségi és újságírói munkafolyamatoknál, ahol a bizonyítékok nyomon követhetősége számít. Ön szabályozza a megőrzési irányelveket, a biztonsági mentési stratégiákat és a hozzáférési engedélyeket. Az integrált Sonic teljes szöveges keresőmotor pedig gyorssá és pontosá teszi a tartalom megtalálását a nagy archívumokban.