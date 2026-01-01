Telepítse a FusionDirectory-t egyetlen kattintással
Webes identitáskezelés LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP és SSH kulcsadminisztrációhoz.
Válasszon VPS csomagot a FusionDirectory szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a FusionDirectory
A FusionDirectory egy nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelő alkalmazás. Egy szabványos LDAP könyvtárat kezelhető platformmá alakít. Ez a platform felhasználók, csoportok, e-mail fiókok, Samba megosztások, Kerberos principalok és több tucat más rendszer-szolgáltatás kezelésére alkalmas.
Az adminisztrátorok nem ldif fájlokat írnak vagy ldapsearch-öt használnak a parancssorból. Ehelyett egy webes felhasználói felületen dolgoznak. Ez a felület ismeri a csatlakoztatott szolgáltatások sémáit.
A FusionDirectory saját üzemeltetése egy VPS-en teljes kontrollt biztosít. A könyvtár – amely a hálózatán lévő minden fiók nyilvántartási rendszere – így az Ön ellenőrzése alatt marad.
Ez a telepítés egy OpenLDAP háttérrendszert foglal magában, amely már tartalmazza a szükséges FusionDirectory sémákat. Így a webes felhasználói felület és az általa kezelt könyvtár egyetlen alkalmazásveremként indul el.
A FusionDirectory főbb funkciói
Web-alapú LDAP admin
Kezelje a felhasználókat, csoportokat, szervezeti egységeket és ACL-eket egy böngészőben anélkül, hogy ldif fájlokat írna vagy ldapadd-ot futtatna egy terminálból.
Samba és Kerberos
Samba fájlmegosztási fiókok és Kerberos-azonosítók létrehozása közvetlenül a felhasználói rekordokból, szinkronban tartva a Windows hálózatkezelést és az SSO-t a címtárral.
Plugin architektúra
Bővítse a könyvtárat opcionális modulokkal (levelezés, DNS, DHCP, SSH kulcsok, sudo szabályok, tanúsítványok, jelszószabályzatok) – csak a szükségeseket engedélyezze.
Csomagolt OpenLDAP
Egy OpenLDAP háttérrendszerrel szállítjuk, amelybe előre betöltötték a FusionDirectory sémákat, így a könyvtárat a telepítés után azonnal kezelhetjük.
Naplózás
A beépített audit bővítmény rögzíti az összes könyvtárváltozást, beleértve a végrehajtót, a változás típusát és idejét, ezzel támogatva a megfelelőségi ellenőrzéseket és a törvényszéki vizsgálatokat.
Jelszóházirend-kezelés
Konfigurálja a jelszó-összetettségi, lejárat és zárolási szabályokat az UI-n keresztül, és alkalmazza azokat a felhasználói körökön egyetlen képernyőről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a FusionDirectory szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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