A FusionDirectory egy nyílt forráskódú identitás- és hozzáférés-kezelő alkalmazás. Egy szabványos LDAP könyvtárat kezelhető platformmá alakít. Ez a platform felhasználók, csoportok, e-mail fiókok, Samba megosztások, Kerberos principalok és több tucat más rendszer-szolgáltatás kezelésére alkalmas.

Az adminisztrátorok nem ldif fájlokat írnak vagy ldapsearch-öt használnak a parancssorból. Ehelyett egy webes felhasználói felületen dolgoznak. Ez a felület ismeri a csatlakoztatott szolgáltatások sémáit.

A FusionDirectory saját üzemeltetése egy VPS-en teljes kontrollt biztosít. A könyvtár – amely a hálózatán lévő minden fiók nyilvántartási rendszere – így az Ön ellenőrzése alatt marad.

Ez a telepítés egy OpenLDAP háttérrendszert foglal magában, amely már tartalmazza a szükséges FusionDirectory sémákat. Így a webes felhasználói felület és az általa kezelt könyvtár egyetlen alkalmazásveremként indul el.