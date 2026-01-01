A 2FAuth egy nyílt forráskódú, web alapú alternatívája a mobil hitelesítő alkalmazásoknak, mint például a Google Authenticator és az Authy. Tiszta böngészőfelületen keresztül generál időalapú egyszeri jelszavakat (TOTP) és HOTP kódokat, így hitelesítési kódjai bármilyen eszközről elérhetők – nem egyetlen telefonhoz kötöttek.

A csak mobilra készült hitelesítőkkel ellentétben a 2FAuth az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárolja titkait, titkosított tárhellyel és opcionális fiókvédelemmel. Ez azt jelenti, hogy nincs gyártói függőség, és nincs adatmegosztás kereskedelmi szolgáltatásokkal. Továbbá, nem függ egy olyan telefontól, amely elveszhet vagy megsérülhet, amikor a legnagyobb szüksége van a bejelentkezésre.