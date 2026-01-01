Telepítse a 2FAuth-t egyetlen kattintással.
Saját üzemeltetésű, web alapú kétfaktoros hitelesítés kezelő, amely bármilyen eszközről elérhető, kódjait az Ön felügyelete alatt tartva.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a 2FAuth
A 2FAuth egy nyílt forráskódú, web alapú alternatívája a mobil hitelesítő alkalmazásoknak, mint például a Google Authenticator és az Authy. Tiszta böngészőfelületen keresztül generál időalapú egyszeri jelszavakat (TOTP) és HOTP kódokat, így hitelesítési kódjai bármilyen eszközről elérhetők – nem egyetlen telefonhoz kötöttek.
A csak mobilra készült hitelesítőkkel ellentétben a 2FAuth az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tárolja titkait, titkosított tárhellyel és opcionális fiókvédelemmel. Ez azt jelenti, hogy nincs gyártói függőség, és nincs adatmegosztás kereskedelmi szolgáltatásokkal. Továbbá, nem függ egy olyan telefontól, amely elveszhet vagy megsérülhet, amikor a legnagyobb szüksége van a bejelentkezésre.
A 2FAuth főbb funkciói
Webes hozzáférés
Hozzáférhet az összes 2FA kódjához bármely böngészőből, bármely eszközön, megszüntetve az egyetlen telefonra való támaszkodást a kritikus bejelentkezési pillanatokban.
TOTP és HOTP támogatás
Időalapú és számlálóalapú egyszer használatos jelszavakat generál, lefedve a hitelesítési szabványokat, amelyeket gyakorlatilag minden 2FA-t kínáló szolgáltatás használ.
Egyszerű fiókbeállítás
Fiókokat adhat hozzá QR-kód beolvasásával vagy manuális bevitellel, és csoportokba rendezheti őket ikonokkal a gyors vizuális azonosítás érdekében.
Importálás és exportálás
Migráljon a Google Authenticator, az Aegis és a 2FAS alkalmazásokból beépített importáló eszközökkel, és exportálja adatait bármikor, hogy elkerülje a bezártságot.
Jelszó nélküli bejelentkezés
A WebAuthn támogatással jelszó nélkül hitelesítheti magát a 2FAuth-ban, modern biztonsági réteggel bővítve a kezelőt, amely védi a többi fiókját.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a 2FAuth szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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