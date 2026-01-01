Az Authorizer egy saját üzemeltetésű hitelesítési és engedélyezési szerver, amely felhőszolgáltatásokat vált fel, mint például az Auth0, a Firebase Auth vagy a Clerk. Alapértelmezetten biztosít e-mail/jelszó alapú bejelentkezést, közösségi OAuth-ot több mint 10 szolgáltatóval, varázslatos linkeket, többfaktoros hitelesítést és szerepkör alapú hozzáférés-vezérlést. Mindez a saját infrastruktúráján belül fut, a felhasználói adatok pedig a saját adatbázisában tárolódnak.

A felhasználónkénti díjak fizetése vagy a felhasználói hitelesítő adatok harmadik félre bízása helyett az Authorizer saját üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az identitásréteg felett. Egy GraphQL API-t és egy beépített bejelentkezési oldalt biztosít, amelyre az alkalmazásai átirányíthatók. Ezt támogatja a SQLite, a PostgreSQL, a MySQL vagy a 13+ támogatott adatbázis-háttérrendszer egyike.