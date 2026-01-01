Telepítse az Authorizert egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, saját üzemeltetésű hitelesítési szerver, amely teljes identitásréteget biztosít az alkalmazásainak harmadik féltől származó SaaS nélkül.
Válasszon VPS csomagot a Authorizer szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.
Erre jó a Authorizer
Az Authorizer egy saját üzemeltetésű hitelesítési és engedélyezési szerver, amely felhőszolgáltatásokat vált fel, mint például az Auth0, a Firebase Auth vagy a Clerk. Alapértelmezetten biztosít e-mail/jelszó alapú bejelentkezést, közösségi OAuth-ot több mint 10 szolgáltatóval, varázslatos linkeket, többfaktoros hitelesítést és szerepkör alapú hozzáférés-vezérlést. Mindez a saját infrastruktúráján belül fut, a felhasználói adatok pedig a saját adatbázisában tárolódnak.
A felhasználónkénti díjak fizetése vagy a felhasználói hitelesítő adatok harmadik félre bízása helyett az Authorizer saját üzemeltetése teljes tulajdonjogot biztosít az identitásréteg felett. Egy GraphQL API-t és egy beépített bejelentkezési oldalt biztosít, amelyre az alkalmazásai átirányíthatók. Ezt támogatja a SQLite, a PostgreSQL, a MySQL vagy a 13+ támogatott adatbázis-háttérrendszer egyike.
A Authorizer főbb funkciói
Közösségi és jelszó nélküli bejelentkezés
Támogatás a Google, a GitHub és 10+ OAuth szolgáltató számára, a varázslink és a TOTP-alapú MFA mellett, így a felhasználók tetszőleges módon bejelentkezhetnek.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Határozza meg az egyéni és védett szerepköröket a hitelesített felhasználók tevékenységének korlátozására az alkalmazásán belül.
GraphQL API
A teljes GraphQL interfész a felhasználókezeléshez, a tokenkibocsátáshoz és a konfigurációhoz egyszerűvé teszi az integrációt bármilyen technológiai stackben.
Beépített bejelentkezési UI
Egy használatra kész bejelentkezési oldallal (/app) és egy adminisztrációs irányítópulttal (/dashboard) érkezik — nincs szükség egyedi hitelesítési felhasználói felületre a kezdéshez.
13+ adatbázis backendek
Futtassa SQLite-on az egyszerűség kedvéért, vagy csatlakozzon PostgreSQL-hez, MySQL-hez, MongoDB-hez, illetve 10+ más támogatott adatbázishoz, ahogy az igényei növekednek.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Authorizer szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Ajánlott szerverhely:
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Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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