A Vaultwarden a Bitwarden szerver API nem hivatalos, könnyűsúlyú implementációja, Rust nyelven írva. Ez a hivatalos Bitwarden szerver által igényelt memória töredékét használja. Emellett teljes mértékben kompatibilis az összes hivatalos Bitwarden klienssel. A böngészőbővítmények, asztali és mobil alkalmazások mind módosítás nélkül működnek.

A jelszótároló VPS-en történő saját üzemeltetése minden jelszót, biztonságos jegyzetet és hitelesítő adatot teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tart. Ez a sablon automatikusan irányítja az HTTPS forgalmat az előre telepített Traefik fordított proxy-n keresztül, Let's Encrypt tanúsítványokkal. Ezáltal a Bitwarden kliensek HTTPS követelménye az első telepítéstől kezdve teljesül.