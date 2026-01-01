Telepítse a Vaultwarden-t egykattintásos telepítéssel.
Könnyűsúlyú, saját szerveren üzemeltethető, Bitwarden-kompatibilis jelszókezelő, Rust nyelven írva, automatikus HTTPS-sel a Traefik segítségével.
Válasszon VPS csomagot a Vaultwarden szolgáltatáshoz
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Erre jó a Vaultwarden
A Vaultwarden a Bitwarden szerver API nem hivatalos, könnyűsúlyú implementációja, Rust nyelven írva. Ez a hivatalos Bitwarden szerver által igényelt memória töredékét használja. Emellett teljes mértékben kompatibilis az összes hivatalos Bitwarden klienssel. A böngészőbővítmények, asztali és mobil alkalmazások mind módosítás nélkül működnek.
A jelszótároló VPS-en történő saját üzemeltetése minden jelszót, biztonságos jegyzetet és hitelesítő adatot teljes mértékben a saját infrastruktúráján belül tart. Ez a sablon automatikusan irányítja az HTTPS forgalmat az előre telepített Traefik fordított proxy-n keresztül, Let's Encrypt tanúsítványokkal. Ezáltal a Bitwarden kliensek HTTPS követelménye az első telepítéstől kezdve teljesül.
A Vaultwarden főbb funkciói
Bitwarden kompatibilis
Minden hivatalos Bitwarden böngészőbővítmény, asztali és mobil kliens módosítás nélkül csatlakozik a Vaultwardenhez.
Rust hatékonyság
A Rustban íródott Vaultwarden a hivatalos, Java-alapú Bitwarden szerver által igényelt RAM és CPU töredékét használja.
Automatikus HTTPS
A forgalom az előre telepített Traefik proxyn keresztül halad, Let's Encrypt tanúsítványokkal, azonnal kielégítve a Bitwarden HTTPS követelményét.
Szervezet támogatás
Tároló elemeket oszthat meg családtagokkal vagy csapattagokkal a Vaultwarden szervezési és gyűjteményi funkcióinak használatával.
Vészhelyzeti hozzáférés
Adjon megbízható kapcsolattartóinak vészhelyzeti hozzáférést a tárolójához, konfigurálható várakozási időszakokkal a fiók-helyreállítási forgatókönyvekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Vaultwarden szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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