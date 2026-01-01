Az Authentik egy rugalmas, nyílt forráskódú identitásszolgáltató, amely vállalati szintű hitelesítést és felhasználókezelést biztosít a szervezetek számára, az identitásinfrastruktúrával jellemzően járó bonyolultság nélkül. Támogatja az OAuth2, OpenID Connect és SAML protokollokat, így kompatibilis gyakorlatilag bármely alkalmazással vagy szolgáltatással, amely felhasználói hitelesítést igényel. Többfaktoros hitelesítés, testreszabható bejelentkezési folyamatok, LDAP integráció és egy önkiszolgáló felhasználói portál teszik teljessé képességeit.

Az Authentik saját üzemeltetése teljes adatszuverenitást biztosít a felhasználói hitelesítő adatok és munkamenetadatok felett. Megszünteti a kereskedelmi identitásszolgáltatók által felszámított ismétlődő felhasználónkénti díjakat, és lehetővé teszi a hitelesítési folyamatok testreszabását a szervezet pontos igényeihez. Ez a telepítés egy szervert, egy háttérfolyamatot, PostgreSQL-t és Redis-t futtat – mindent, ami egy éles környezetre kész identitásplatformhoz szükséges.