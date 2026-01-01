Telepítse az Authentikot egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú identitásszolgáltató, amely vállalati SSO-t, OAuth2-t, SAML-t és többfaktoros hitelesítést biztosít bármely alkalmazáshoz.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Authentik
Az Authentik egy rugalmas, nyílt forráskódú identitásszolgáltató, amely vállalati szintű hitelesítést és felhasználókezelést biztosít a szervezetek számára, az identitásinfrastruktúrával jellemzően járó bonyolultság nélkül. Támogatja az OAuth2, OpenID Connect és SAML protokollokat, így kompatibilis gyakorlatilag bármely alkalmazással vagy szolgáltatással, amely felhasználói hitelesítést igényel. Többfaktoros hitelesítés, testreszabható bejelentkezési folyamatok, LDAP integráció és egy önkiszolgáló felhasználói portál teszik teljessé képességeit.
Az Authentik saját üzemeltetése teljes adatszuverenitást biztosít a felhasználói hitelesítő adatok és munkamenetadatok felett. Megszünteti a kereskedelmi identitásszolgáltatók által felszámított ismétlődő felhasználónkénti díjakat, és lehetővé teszi a hitelesítési folyamatok testreszabását a szervezet pontos igényeihez. Ez a telepítés egy szervert, egy háttérfolyamatot, PostgreSQL-t és Redis-t futtat – mindent, ami egy éles környezetre kész identitásplatformhoz szükséges.
A Authentik főbb funkciói
Univerzális SSO protokollok
Az OAuth2, OpenID Connect és SAML támogatás azt jelenti, hogy az Authentik azonnal használható identitásszolgáltatóként gyakorlatilag bármely modern alkalmazáshoz vagy szolgáltatáshoz.
Rugalmas MFA
Többfaktoros hitelesítés kényszerítése TOTP hitelesítő alkalmazásokon, WebAuthn hardverkulcsokon vagy SMS-en keresztül – alkalmazásonként vagy felhasználói csoportonként konfigurálható.
Testreszabható bejelentkezési folyamatok
Hitelesítési folyamatokat tervezhet feltételes lépésekkel, egyedi arculattal és szabályzatalapú hozzáférés-vezérléssel, szervezete biztonsági követelményeinek megfelelően.
LDAP címtár integráció
Csatlakozzon meglévő Active Directory vagy LDAP könyvtárakhoz a felhasználók és csoportok szinkronizálásához, elkerülve, hogy a felhasználói adatbázisát a nulláról kelljen újraépítenie.
Auditálási és megfelelőségi naplózás
A részletes eseménynaplók és auditnaplók minden hitelesítési eseményt rögzítenek, biztosítva a biztonsági felülvizsgálatokhoz és a szabályozási megfelelőséghez szükséges átláthatóságot.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Authentik szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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