Telepítse az Organizr-t egyetlen kattintással.
HTPC és homelab szolgáltatások szervezője, amely betölti az összes saját üzemeltetésű lapodat egyetlen egységes webes felületen.
Válasszon VPS csomagot a Organizr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Organizr
Az Organizr egy saját üzemeltetésű szolgáltatások irányítópultja, amely több tucat böngészőkönyvjelzőt vált fel egyetlen, lapalapú felülettel. A Sonarr, Radarr, Plex és egyéb otthoni labor szolgáltatások kezeléséhez nem kell több böngészőlap között váltogatnia. Az Organizr mindet iFrame lapként tölti be egyetlen weboldalon belül. Beépített felhasználói fiókokkal, hozzáférés-vezérléssel és vendégkorlátozásokkal rendelkezik.
A Plex, Emby és LDAP hitelesítés, korlátlan felhasználói csoportok és Nginx auth_request integráció támogatásával az Organizr túlmutat egy egyszerű linkoldalon. Könnyű hozzáférési rétegként funkcionál a teljes saját üzemeltetésű rendszeréhez. Lehetővé teszi, hogy bizonyos felhasználóknak vagy vendégeknek csak az Ön által kiválasztott lapokhoz biztosítson hozzáférést.
A Organizr főbb funkciói
Fül alapú felület
Töltsön be bármilyen saját üzemeltetésű szolgáltatást iFrame lapként, így egyetlen egységes oldalon kezelheti teljes otthoni laborját, böngészőfülek váltása nélkül.
Felhasználói csoportok és hozzáférés-vezérlés
Hozzon létre korlátlan felhasználói csoportokat és szabályozza, hogy mely lapokat láthatnak az egyes csoportok — beleértve az írásvédett vendéghozzáférést a megosztott szolgáltatásokhoz.
Több hitelesítés támogatása
Hitelesítse a felhasználókat Plex, Emby, LDAP vagy sFTP hitelesítő adatokkal, a helyi Organizr fiókok mellett.
Nginx Auth Integráció
Használja az Organizr-t Nginx auth_request szolgáltatóként, SSO-szerű bejelentkezési védelmet biztosítva azoknak a szolgáltatásoknak, amelyekből hiányzik a beépített hitelesítés.
Testreszabható témák
Teljes színpaletta-vezérlés lehetővé teszi, hogy személyre szabd az Organizr-t, igazítva azt a márkádhoz vagy a preferált sötét/világos esztétikádhoz.
Fail2ban támogatás
A natív Fail2ban integráció automatikus IP-kitiltással védi az Organizr bejelentkezését a brute-force támadások ellen.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Organizr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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