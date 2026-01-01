Az Organizr egy saját üzemeltetésű szolgáltatások irányítópultja, amely több tucat böngészőkönyvjelzőt vált fel egyetlen, lapalapú felülettel. A Sonarr, Radarr, Plex és egyéb otthoni labor szolgáltatások kezeléséhez nem kell több böngészőlap között váltogatnia. Az Organizr mindet iFrame lapként tölti be egyetlen weboldalon belül. Beépített felhasználói fiókokkal, hozzáférés-vezérléssel és vendégkorlátozásokkal rendelkezik.

A Plex, Emby és LDAP hitelesítés, korlátlan felhasználói csoportok és Nginx auth_request integráció támogatásával az Organizr túlmutat egy egyszerű linkoldalon. Könnyű hozzáférési rétegként funkcionál a teljes saját üzemeltetésű rendszeréhez. Lehetővé teszi, hogy bizonyos felhasználóknak vagy vendégeknek csak az Ön által kiválasztott lapokhoz biztosítson hozzáférést.