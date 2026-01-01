Telepítse az Apache Druidot egyetlen kattintással.
Valós idejű analitikai adatbázis, amelyet gyors, részletes lekérdezésekre terveztek folyamatos és történeti eseményadatokon, nagy méretekben.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache Druid
Az Apache Druid egy nagy teljesítményű, valós idejű analitikai adatbázis, amelyet kifejezetten alatti másodperces OLAP lekérdezésekhez terveztek eseményvezérelt adatokon.
Eredetileg a Metamarketsnél fejlesztették ki, és ma már egy Apache felső szintű projekt. A Druid hajtja a felhasználói felületű analitikát, a hálózati telemetriát, az alkalmazás teljesítményfigyelést és a kattintásfolyam-irányítópultokat. Ezt olyan vállalatok használják, mint a Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft és Walmart.
A Druid saját üzemeltetése a VPS-én oszloporientált lekérdezőmotort biztosít. Ez optimalizálva van a Kafka és Kinesis adatfolyam-betöltésére, az idősoros szűrésre és a nagy párhuzamosságú aggregációkra. Mindezt lekérdezésenkénti felhőalapú díjak vagy gyártói függőség nélkül.
A beépített webkonzol egyetlen böngészőfülről kezeli az SQL feltárást, a betöltési specifikációkat, az adatforrás-kezelést és a fürt állapotát.
A Apache Druid főbb funkciói
Beépített web konzol
Böngészőalapú UI SQL lekérdezésekhez, adatbetöltési specifikációkhoz, adatforrás-kezeléshez és fürtállapot-felügyelethez, külön kliens nélkül.
Valós idejű betöltés
Eseményeket streamelhet Kafkából, Kinesisből vagy HTTP-ről lekérdezhető adatforrásokba másodperceken belül, pontosan egyszeri kézbesítési garanciákkal.
Oszlopos idősoros adattár
Az oszloporientált tárolás bitkép-indexekkel és időalapú particionálással másodperc alatti szűrőket és aggregációkat biztosít milliárd soron.
Lambda architektúra
Az egységes lekérdezési réteg a folyamatos és kötegelt adatforrások felett lehetővé teszi, hogy a műszerfalak átláthatóan egyesítsék a valós idejű eseményeket a történelmi kontextussal.
SQL és natív lekérdezések
A Standard ANSI SQL, valamint egy JSON-alapú natív lekérdezési API rugalmas hozzáférést biztosít az elemzőknek és az alkalmazásoknak ugyanazokhoz az adatforrásokhoz.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Druid szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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