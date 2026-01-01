Az Apache Druid egy nagy teljesítményű, valós idejű analitikai adatbázis, amelyet kifejezetten alatti másodperces OLAP lekérdezésekhez terveztek eseményvezérelt adatokon.

Eredetileg a Metamarketsnél fejlesztették ki, és ma már egy Apache felső szintű projekt. A Druid hajtja a felhasználói felületű analitikát, a hálózati telemetriát, az alkalmazás teljesítményfigyelést és a kattintásfolyam-irányítópultokat. Ezt olyan vállalatok használják, mint a Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft és Walmart.

A Druid saját üzemeltetése a VPS-én oszloporientált lekérdezőmotort biztosít. Ez optimalizálva van a Kafka és Kinesis adatfolyam-betöltésére, az idősoros szűrésre és a nagy párhuzamosságú aggregációkra. Mindezt lekérdezésenkénti felhőalapú díjak vagy gyártói függőség nélkül.

A beépített webkonzol egyetlen böngészőfülről kezeli az SQL feltárást, a betöltési specifikációkat, az adatforrás-kezelést és a fürt állapotát.