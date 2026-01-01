Telepítse az Apache HertzBeat-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú, ügynök nélküli, valós idejű megfigyelhetőségi platform szerverek, adatbázisok és felhőszolgáltatások megfigyelésére.
Válasszon VPS csomagot a Apache HertzBeat szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache HertzBeat
Az Apache HertzBeat egy közösség által vezérelt, ügynök nélküli megfigyelhetőségi platform. Szervereket, adatbázisokat, middleware-t, felhőszolgáltatásokat, valamint egyedi HTTP és JMX végpontokat figyel konfigurálható protokollsablonokon keresztül. Ahelyett, hogy minden célponton gyűjtőket telepítene, végpontokat kérdez le SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP és több tucat más protokollon keresztül. Ezután irányítópultokat, riasztásokat és állapotoldalakat jelenít meg egy egységes felületről.
A HertzBeat saját VPS-en történő üzemeltetése a felügyeleti adatokat, riasztási szabályokat és célhitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ez metrikánkénti árképzés vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. A mellékelt PostgreSQL és VictoriaMetrics stack helyben tárolja a konfigurációt és az idősoros metrikákat. Ezáltal a telepítés az első naptól kezdve teljesen önálló.
A Apache HertzBeat főbb funkciói
Ügynökmentes felügyelet
Lekérdezheti a szervereket, adatbázisokat és API-kat SSH-n, SNMP-n, JDBC-n, JMX-en és HTTP-n keresztül anélkül, hogy gyűjtőket telepítene minden célgépre.
Küszöbérték-riasztás
Riasztási szabályok definiálása kifejezésalapú küszöbértékekkel, és értesítések küldése e-mailre, Slackre, Discordra, Telegramra, webhookokra és SMS-szolgáltatóknak.
Nyilvános állapotoldalak
Tegyen közzé ügyféloldali állapotoldalakat az üzemidő és incidensek jelentésére a kiválasztott felügyelt szolgáltatásokhoz, a belső irányítópultok felfedése nélkül.
Egyéni protokollok
Új felügyeleti típusokat adhat hozzá YAML alkalmazássablonok írásával, így a speciális rendszerek megfigyelhetők anélkül, hogy meg kellene várni a gyártói integrációkat.
Csomagolt idősoros tároló
Tartalmazza a VictoriaMetrics-et a hatékony hosszú távú metrikatároláshoz és a PostgreSQL-t a konfigurációhoz, így nincs szükség külső adatbázisok bekötésére.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache HertzBeat szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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