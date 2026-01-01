Az Apache HertzBeat egy közösség által vezérelt, ügynök nélküli megfigyelhetőségi platform. Szervereket, adatbázisokat, middleware-t, felhőszolgáltatásokat, valamint egyedi HTTP és JMX végpontokat figyel konfigurálható protokollsablonokon keresztül. Ahelyett, hogy minden célponton gyűjtőket telepítene, végpontokat kérdez le SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP és több tucat más protokollon keresztül. Ezután irányítópultokat, riasztásokat és állapotoldalakat jelenít meg egy egységes felületről.

A HertzBeat saját VPS-en történő üzemeltetése a felügyeleti adatokat, riasztási szabályokat és célhitelesítő adatokat az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Ez metrikánkénti árképzés vagy gyártói függőség nélkül valósul meg. A mellékelt PostgreSQL és VictoriaMetrics stack helyben tárolja a konfigurációt és az idősoros metrikákat. Ezáltal a telepítés az első naptól kezdve teljesen önálló.