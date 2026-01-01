Telepítse az Alerta-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú riasztáskezelő platform, amely bármilyen forrásból származó felügyeleti riasztásokat egyetlen valós idejű irányítópultba egyesít.
Válasszon VPS csomagot a Alerta szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Alerta
Az Alerta egy nyílt forráskódú riasztáskezelő és konszolidációs platform. Ez egyetlen valós idejű webkonzolba gyűjti össze a Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch és több tucat más megfigyelő eszköz riasztásait. A bejövő riasztások deduplikálásával és korrelálásával az Alerta megszünteti a riasztási viharokat. Világos képet ad az ügyeletes csapatoknak arról, hogy mi is történik valójában, és mi a legfontosabb.
Az Alerta VPS-en történő saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az üzemeltetési csapatnak a riasztási infrastruktúra, az adatmegőrzési szabályzatok és a hitelesítés felett. Ez anélkül valósul meg, hogy a megfigyelési adatokat harmadik fél szolgáltatásához küldené. A beépített több-bérlős architektúra azt jelenti, hogy egy Alerta példány egyszerre több csapatot vagy ügyfélkörnyezetet is kiszolgálhat.
A Alerta főbb funkciói
Többforrású adatbetöltés
Riasztásokat kaphat a Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch és még sok más rendszertől egyetlen REST API-n keresztül, anélkül, hogy újrakonfigurálná a felügyeleti rendszerét.
Riasztás deduplikáció
Automatikusan deduplikálja és korrelálja az ismétlődő riasztásokat, hogy az ügyeletes mérnökök egy kezelhető elemet lássanak ahelyett, hogy több száz azonos értesítést kapnának.
Karbantartási időszakok
Határozzon meg leállási időszakokat szolgáltatás, környezet vagy címke alapján, hogy elnyomja a várható riasztásokat a tervezett karbantartás során anélkül, hogy kikapcsolná a monitorokat.
Több-bérlősség
Több csapatot vagy ügyfélkörnyezetet szolgáljon ki egyetlen Alerta példányból ügyfél nézetek és hatókörrel rendelkező API kulcsok használatával.
Rugalmas hitelesítés
Hitelesítés Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 vagy Azure AD használatával — külső identitásszolgáltató nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Alerta szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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