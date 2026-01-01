Az Alerta egy nyílt forráskódú riasztáskezelő és konszolidációs platform. Ez egyetlen valós idejű webkonzolba gyűjti össze a Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch és több tucat más megfigyelő eszköz riasztásait. A bejövő riasztások deduplikálásával és korrelálásával az Alerta megszünteti a riasztási viharokat. Világos képet ad az ügyeletes csapatoknak arról, hogy mi is történik valójában, és mi a legfontosabb.

Az Alerta VPS-en történő saját üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít az üzemeltetési csapatnak a riasztási infrastruktúra, az adatmegőrzési szabályzatok és a hitelesítés felett. Ez anélkül valósul meg, hogy a megfigyelési adatokat harmadik fél szolgáltatásához küldené. A beépített több-bérlős architektúra azt jelenti, hogy egy Alerta példány egyszerre több csapatot vagy ügyfélkörnyezetet is kiszolgálhat.