Akár 69% kedvezmény a Uptime Kuma szolgáltatásra

Telepítse az Uptime Kuma-t egy kattintással.

Gyönyörű saját üzemeltetésű üzemidő-figyelés weboldalak, API-k és szolgáltatások számára, állapotoldalakkal és többcsatornás riasztásokkal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az Uptime Kuma-t egy kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Uptime Kuma szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Uptime Kuma

Az Uptime Kuma egy saját üzemeltetésű megfigyelő eszköz. Letisztult, valós idejű irányítópultja weboldalak, API-k, TCP portok, DNS rekordok, Docker konténerek és egyebek elérhetőségét követi nyomon. Konfigurálható időközönként ellenőrzi a célokat, és azonnal riasztást küld, amint valami leáll.

A VPS-en történő saját üzemeltetés egy állandó monitort biztosít, amely éjjel-nappal fut, függetlenül a helyi gépétől. Létrehozhat nyilvános állapotoldalakat a szolgáltatásaihoz. Konfigurálhat értesítési csatornákat, beleértve a Telegramot, Discordot, Slacket, e-mailt és webhookokat. Emellett nyomon követheti a történelmi rendelkezésre állási százalékokat az idő múlásával.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Uptime Kuma főbb funkciói

Többféle monitorozás

Figyelje a HTTP/HTTPS végpontokat, TCP/UDP portokat, DNS lekérdezéseket, Docker konténereket és adatbázisokat egyetlen irányítópultról.

Nyilvános állapotoldalak

Hozzon létre márkás nyilvános állapotoldalakat, hogy tájékoztassa ügyfeleit a szolgáltatás állapotáról anélkül, hogy felfedné a belső felügyeleti részleteket.

Gazdag értesítések

Állásidő-riasztásokat küldhet Telegramon, Discordon, Slacken, e-mailben, PagerDuty-n, webhookokon és 90+ további értesítési csatornán keresztül.

Üzemidő előzmények

Kövesse nyomon a korábbi rendelkezésre állást üzemidő-százalékos diagramokkal és válaszidő-grafikonokkal a megbízhatósági trendek azonosításához.

Tanúsítványfigyelés

Figyelje az SSL tanúsítványok lejárati dátumait, és kapjon értesítéseket, mielőtt a tanúsítványok lejárnak, a váratlan HTTPS hibák megelőzése érdekében.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Uptime Kuma szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar

Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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