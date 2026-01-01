Az Uptime Kuma egy saját üzemeltetésű megfigyelő eszköz. Letisztult, valós idejű irányítópultja weboldalak, API-k, TCP portok, DNS rekordok, Docker konténerek és egyebek elérhetőségét követi nyomon. Konfigurálható időközönként ellenőrzi a célokat, és azonnal riasztást küld, amint valami leáll.

A VPS-en történő saját üzemeltetés egy állandó monitort biztosít, amely éjjel-nappal fut, függetlenül a helyi gépétől. Létrehozhat nyilvános állapotoldalakat a szolgáltatásaihoz. Konfigurálhat értesítési csatornákat, beleértve a Telegramot, Discordot, Slacket, e-mailt és webhookokat. Emellett nyomon követheti a történelmi rendelkezésre állási százalékokat az idő múlásával.