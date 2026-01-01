Telepítse az Uptime Kuma-t egy kattintással.
Gyönyörű saját üzemeltetésű üzemidő-figyelés weboldalak, API-k és szolgáltatások számára, állapotoldalakkal és többcsatornás riasztásokkal.
Válasszon VPS csomagot a Uptime Kuma szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Uptime Kuma
Az Uptime Kuma egy saját üzemeltetésű megfigyelő eszköz. Letisztult, valós idejű irányítópultja weboldalak, API-k, TCP portok, DNS rekordok, Docker konténerek és egyebek elérhetőségét követi nyomon. Konfigurálható időközönként ellenőrzi a célokat, és azonnal riasztást küld, amint valami leáll.
A VPS-en történő saját üzemeltetés egy állandó monitort biztosít, amely éjjel-nappal fut, függetlenül a helyi gépétől. Létrehozhat nyilvános állapotoldalakat a szolgáltatásaihoz. Konfigurálhat értesítési csatornákat, beleértve a Telegramot, Discordot, Slacket, e-mailt és webhookokat. Emellett nyomon követheti a történelmi rendelkezésre állási százalékokat az idő múlásával.
A Uptime Kuma főbb funkciói
Többféle monitorozás
Figyelje a HTTP/HTTPS végpontokat, TCP/UDP portokat, DNS lekérdezéseket, Docker konténereket és adatbázisokat egyetlen irányítópultról.
Nyilvános állapotoldalak
Hozzon létre márkás nyilvános állapotoldalakat, hogy tájékoztassa ügyfeleit a szolgáltatás állapotáról anélkül, hogy felfedné a belső felügyeleti részleteket.
Gazdag értesítések
Állásidő-riasztásokat küldhet Telegramon, Discordon, Slacken, e-mailben, PagerDuty-n, webhookokon és 90+ további értesítési csatornán keresztül.
Üzemidő előzmények
Kövesse nyomon a korábbi rendelkezésre állást üzemidő-százalékos diagramokkal és válaszidő-grafikonokkal a megbízhatósági trendek azonosításához.
Tanúsítványfigyelés
Figyelje az SSL tanúsítványok lejárati dátumait, és kapjon értesítéseket, mielőtt a tanúsítványok lejárnak, a váratlan HTTPS hibák megelőzése érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Uptime Kuma szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak, a portál pedig kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések, jó ügyfélszolgálat, megbízható szolgáltatás. Atombiztosnak tűnik.
Miután elvesztettem a hozzáférést a saját tárhelyen üzemeltetett n8n példányomhoz, felvettem a kapcsolatot a Hostinger ügyfélszolgálatával, és teljesen lenyűgözött. Az ügyfélszolgálat munkatársai, Kodee és Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
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