Telepítse az OpenPanelt egyetlen kattintással.
Adatvédelem-központú nyílt forráskódú termékelemzés eseménykövetéssel, felhasználói tölcsérekkel, munkamenet-visszajátszással és valós idejű irányítópultokkal.
Válasszon VPS csomagot a OpenPanel szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a OpenPanel
Az OpenPanel egy saját üzemeltetésű analitikai platform. Termékcsapatoknak készült, akik Mixpanel-szintű betekintést szeretnének SaaS árazás és harmadik féltől származó adatok kitettsége nélkül. Egyedi eseményeket követ nyomon, felhasználói profilokat épít. Valós idejű irányítópultokat biztosít tölcsérekről, kohorszokról, A/B teszteredményekről és munkamenet-visszajátszásokról – mindezt egyetlen felületről.
Saját VPS-en történő telepítés teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi a nyers eseményadatokat. Nincsenek eseményenkénti díjak, nincsenek mintavételi korlátok, és nincs szükség felhasználói adatok külső szolgáltatásokon keresztüli továbbítására. A ClickHouse hajtja az analitikai backendet, így az irányítópultok reszponzívak maradnak, ahogy az események száma növekszik.
A OpenPanel főbb funkciói
Valós idejű irányítópultok
Tekintse meg azonnal az élő eseményfolyamokat és a kulcsfontosságú termékmetrikákat, késedelem nélkül a felhasználói műveletek és a műszerfal frissítései között.
Tölcsérelemzés
Határozza meg a többlépcsős konverziós tölcséreket, hogy pontosan azonosítsa, hol esnek ki a felhasználók a termékfolyamataiból.
Munkamenet-visszajátszás
Egyedi felhasználói munkamenetek rögzítése és visszajátszása beépített adatvédelmi vezérlőkkel az érzékeny beviteli mezők elrejtéséhez.
Kohorsz és megtartás
Csoportosítsa a felhasználókat megosztott viselkedések vagy attribútumok alapján és mérje meg, hogyan változik az elkötelezettség az időszakok során.
A/B tesztelés
Kövesse nyomon a kísérleti variánsokat közvetlenül az OpenPanelben a konverziós hatás méréséhez külső kísérleti eszközök nélkül.
Süti nélküli követés
Ujjlenyomat-mentes, süti nélküli eseménykövetés biztosítja, hogy az analitikája GDPR-kompatibilis maradjon anélkül, hogy süti hozzájárulási bannereket igényelne.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a OpenPanel szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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