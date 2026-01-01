Az OpenPanel egy saját üzemeltetésű analitikai platform. Termékcsapatoknak készült, akik Mixpanel-szintű betekintést szeretnének SaaS árazás és harmadik féltől származó adatok kitettsége nélkül. Egyedi eseményeket követ nyomon, felhasználói profilokat épít. Valós idejű irányítópultokat biztosít tölcsérekről, kohorszokról, A/B teszteredményekről és munkamenet-visszajátszásokról – mindezt egyetlen felületről.

Saját VPS-en történő telepítés teljes mértékben az Ön irányítása alá helyezi a nyers eseményadatokat. Nincsenek eseményenkénti díjak, nincsenek mintavételi korlátok, és nincs szükség felhasználói adatok külső szolgáltatásokon keresztüli továbbítására. A ClickHouse hajtja az analitikai backendet, így az irányítópultok reszponzívak maradnak, ahogy az események száma növekszik.