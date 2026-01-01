Az Ackee egy nyílt forráskódú, Node.js alapú analitikai platform, amely teljes egészében a saját szerverén fut. Többlépcsős anonimizálási folyamatot alkalmaz. Ez eltávolítja a személyazonosításra alkalmas adatokat a látogatói adatokból. Mégis értelmes betekintést nyújt az oldalmegtekintésekbe, hivatkozókba, munkamenet-időtartamokba és eszköz típusokba.

A hagyományos analitikai szolgáltatásokkal ellentétben, amelyek harmadik fél infrastruktúráján tárolják a látogatói adatokat, az Ackee teljes tulajdonjogot biztosít a forgalmi adatai felett. Minimalista felülete és központosított GraphQL API-ja egyszerűvé teszi több weboldal figyelését. Emellett lehetővé teszi az analitikai adatok integrálását egyedi irányítópultokba vagy jelentéskészítő rendszerekbe. Mindezt süti-sávok vagy GDPR-fejfájás nélkül.