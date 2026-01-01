Telepítse az Ackee-t egyetlen kattintással.
Önállóan üzemeltetett, adatvédelemre fókuszáló webanalitika, amely nyomon követi a látogatókat anélkül, hogy veszélyeztetné személyes adataikat.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ackee
Az Ackee egy nyílt forráskódú, Node.js alapú analitikai platform, amely teljes egészében a saját szerverén fut. Többlépcsős anonimizálási folyamatot alkalmaz. Ez eltávolítja a személyazonosításra alkalmas adatokat a látogatói adatokból. Mégis értelmes betekintést nyújt az oldalmegtekintésekbe, hivatkozókba, munkamenet-időtartamokba és eszköz típusokba.
A hagyományos analitikai szolgáltatásokkal ellentétben, amelyek harmadik fél infrastruktúráján tárolják a látogatói adatokat, az Ackee teljes tulajdonjogot biztosít a forgalmi adatai felett. Minimalista felülete és központosított GraphQL API-ja egyszerűvé teszi több weboldal figyelését. Emellett lehetővé teszi az analitikai adatok integrálását egyedi irányítópultokba vagy jelentéskészítő rendszerekbe. Mindezt süti-sávok vagy GDPR-fejfájás nélkül.
A Ackee főbb funkciói
Beépített adatvédelem
A többlépcsős anonimizálás eltávolítja a személyazonosításra alkalmas adatokat tárolás előtt. Így hasznos betekintéseket gyűjthet, ami csökkentheti a süti bannerek szükségességét vagy egyszerűsítheti a megfelelőséget a joghatóságtól és konfigurációtól függően.
Korlátlan számú domain
Figyeljen annyi weboldalt és alkalmazást, amennyire szüksége van egyetlen irányítópultról, webhelyenkénti díjszabási szintek vagy forgalomalapú korlátok nélkül.
GraphQL API
A központosított GraphQL API lehetővé teszi az analitikai adatok programozott lekérését egyedi irányítópultokba, jelentésekbe vagy harmadik féltől származó eszközökbe, anélkül, hogy a beépített UI-hoz kötődne.
Könnyűsúlyú nyomkövető szkript
A követőkód minimális teljesítménybeli hatással van az oldalaira, elkerülve a nagyobb kereskedelmi analitikai könyvtárakhoz kapcsolódó oldalsebesség-büntetéseket.
Egyéni eseménykövetés
Kövesse nyomon a specifikus felhasználói interakciókat az oldalmegtekintések mellett, betekintést nyújtva a konverziókba, gombkattintásokba és egyéb jelentős műveletekbe a webhelyein.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ackee szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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