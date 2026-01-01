Telepítse az Apache Supersetet egyetlen kattintással.
Modern nyílt forráskódú üzleti intelligencia platform interaktív irányítópultok készítéséhez, adatkészletek felfedezéséhez és SQL elemzések futtatásához több mint 40 adatbázison keresztül.
Válasszon VPS csomagot a Apache Superset szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache Superset
Az Apache Superset egy vállalati szintű üzleti intelligencia platform, amely minden technikai szinten hozzáférhetővé teszi az adatelemzést a felhasználók számára. Az elemzők egy kód nélküli, drag-and-drop felületet kapnak diagramok és műszerfalak készítéséhez. A mérnökök a SQL Lab-et használhatják, amely egy teljes értékű SQL IDE lekérdezési előzményekkel, mentett lekérdezésekkel és eredményexporttal. A Superset több mint 40 SQL adatbázishoz és adattárházhoz csatlakozik a SQLAlchemy-n keresztül, egységes analitikai réteget biztosítva a teljes adathalmazán.
A Superset saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan felhasználót, korlátlan adatforrást és ülésenkénti licencdíjmentességet jelent. Az üzleti adatok az infrastruktúráján belül maradnak, megfelelve a megfelelőségi követelményeknek. A PostgreSQL és a Redis – amelyek szerepelnek ebben a sablonban – kezelik a metaadatok tárolását és a lekérdezések gyorsítótárazását, biztosítva a gyártásra kész teljesítményt.
A Apache Superset főbb funkciói
Gazdag vizualizációs könyvtár
Válasszon több tucat diagramtípus közül – oszlopdiagramok, vonaldiagramok, pontdiagramok, térképek és még sok más – hogy adatait világosan ábrázolja.
SQL Labor IDE
SQL lekérdezések írása és végrehajtása szintaxiskiemeléssel, lekérdezési előzményekkel és eredményexporttal — áthidalva a kód nélküli irányítópultokat és a fejlett adatfeldolgozást.
40+ adatbázis-csatlakozó
Csatlakozhat PostgreSQL-hez, MySQL-hez, Snowflake-hez, BigQuery-hez, Redshift-hez és tucatnyi továbbihoz egy egységes, SQLAlchemy-alapú összekötő rétegen keresztül.
Interaktív irányítópultok
Készítsen műszerfalakat keresztszűrőkkel, részletező navigációval és ütemezett e-mail jelentésekkel, hogy az érdekelt felek mindig naprakész betekintésekkel rendelkezzenek.
Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés
Rendeljen részletes jogosultságokat adatkészletekhez, irányítópultokhoz és adatforrásokhoz, így minden csapat csak azt látja, amihez hozzáférési jogosultsága van.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache Superset szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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