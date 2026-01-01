Az Apache Superset egy vállalati szintű üzleti intelligencia platform, amely minden technikai szinten hozzáférhetővé teszi az adatelemzést a felhasználók számára. Az elemzők egy kód nélküli, drag-and-drop felületet kapnak diagramok és műszerfalak készítéséhez. A mérnökök a SQL Lab-et használhatják, amely egy teljes értékű SQL IDE lekérdezési előzményekkel, mentett lekérdezésekkel és eredményexporttal. A Superset több mint 40 SQL adatbázishoz és adattárházhoz csatlakozik a SQLAlchemy-n keresztül, egységes analitikai réteget biztosítva a teljes adathalmazán.

A Superset saját VPS-en történő üzemeltetése korlátlan felhasználót, korlátlan adatforrást és ülésenkénti licencdíjmentességet jelent. Az üzleti adatok az infrastruktúráján belül maradnak, megfelelve a megfelelőségi követelményeknek. A PostgreSQL és a Redis – amelyek szerepelnek ebben a sablonban – kezelik a metaadatok tárolását és a lekérdezések gyorsítótárazását, biztosítva a gyártásra kész teljesítményt.