Az Apache DevLake egy nyílt forráskódú mérnöki analitikai platform, amely adatokat egyesít hibakövetőkből, forráskód-tárolókból, CI/CD-folyamatokból és incidenskezelő eszközökből egy egységes adattóba. A csapatok csatlakoztatják a GitHubot, a GitLabot, a Jirát, a Jenkinst, a PagerDuty-t és több tucat más forrást a DORA metrikák automatikus kiszámításához. Ezek a telepítési gyakoriság, a változtatások átfutási ideje, a változások hibaráta és a helyreállítás átlagos ideje. Mindezt Grafana irányítópultok egészítik ki, amelyek az idő múlásával vizualizálják a csapat teljesítményét.

A DevLake saját üzemeltetése minden mérnöki telemetriát és integrációs hitelesítő adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Minden API token és OAuth kapcsolat titkosítva van nyugalmi állapotban, az Ön tulajdonában lévő kulcs használatával. Minden metrika egy MySQL adatbázisban tárolódik az Ön szerverén. Így egyetlen adat sem hagyja el az Ön környezetét egy harmadik fél analitikai szolgáltatása felé.