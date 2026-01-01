Telepítse az Apache DevLake-et egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú platform, amely több mint 60 fejlesztői eszközből gyűjt össze adatokat a DORA metrikák kiszámításához és a mérnöki csapat teljesítményének megjelenítéséhez.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Apache DevLake
Az Apache DevLake egy nyílt forráskódú mérnöki analitikai platform, amely adatokat egyesít hibakövetőkből, forráskód-tárolókból, CI/CD-folyamatokból és incidenskezelő eszközökből egy egységes adattóba. A csapatok csatlakoztatják a GitHubot, a GitLabot, a Jirát, a Jenkinst, a PagerDuty-t és több tucat más forrást a DORA metrikák automatikus kiszámításához. Ezek a telepítési gyakoriság, a változtatások átfutási ideje, a változások hibaráta és a helyreállítás átlagos ideje. Mindezt Grafana irányítópultok egészítik ki, amelyek az idő múlásával vizualizálják a csapat teljesítményét.
A DevLake saját üzemeltetése minden mérnöki telemetriát és integrációs hitelesítő adatot az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tart. Minden API token és OAuth kapcsolat titkosítva van nyugalmi állapotban, az Ön tulajdonában lévő kulcs használatával. Minden metrika egy MySQL adatbázisban tárolódik az Ön szerverén. Így egyetlen adat sem hagyja el az Ön környezetét egy harmadik fél analitikai szolgáltatása felé.
A Apache DevLake főbb funkciói
DORA metrikák
Automatikusan kiszámítja a telepítési gyakoriságot, a változtatások átfutási idejét, a változási hibák arányát és a helyreállítási átlagidőt a csatlakoztatott eszközökből. Nincs szükség manuális adatgyűjtésre.
Előre elkészített irányítópultok
A Grafana irányítópultok beállítás után, konfiguráció nélkül mutatják a DORA metrikákat, PR ciklusidőt, hiba korát és a telepítési folyamat állapotát.
60+ adatforrás beépülő modul
Előre elkészített csatlakozók a GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube és más rendszerekhez minden mérnöki adatot egy helyre gyűjtenek.
Egyéni SQL metrikák
Kérdezze le a normalizált adattavat egyszerű SQL-lel, hogy meghatározza a csapatspecifikus metrikákat, szűrőket és egyéni irányítópultokat a beépített DORA nézeteken túl.
Titkosított hitelesítőadat-tárolás
A rendszer nyugalmi állapotban titkosítja az összes API tokent és OAuth kulcsot egy automatikusan generált kulccsal, melyet kizárólag az Ön saját üzemeltetésű MySQL adatbázisában tárol.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Apache DevLake szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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