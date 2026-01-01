Telepítse az Ant Media Server CE-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú médiaszerver, amely másodperc alatti WebRTC, RTMP, SRT és HLS streamelést biztosít integrált adminisztrációs irányítópulttal.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Ant Media Server CE
Az Ant Media Server Community Edition egy nyílt forráskódú streaming motor, amelyet ultragyors, alacsony késleltetésű élő videókhoz terveztek. Befogad bemenetet RTMP, SRT és WebRTC protokollokon keresztül. A streameket WebRTC (~0,5 mp késleltetés), HLS, CMAF LL-HLS, DASH és RTSP segítségével továbbítja a nézőknek, mindezt egyetlen szerverről. Egy beépített adminisztrációs felület lehetővé teszi a streamek kezelését, az alkalmazások konfigurálását és a kapcsolatok figyelését külső eszközök nélkül.
A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés azt jelenti, hogy nincsenek streamenkénti díjak és harmadik féltől származó platformkorlátozások. Emellett teljes mértékben Ön birtokolja a közönségadatait. Akár telemedicina platformot, e-learning tantermet, élő aukciót vagy sportközvetítést épít, az Ant Media Server egy éles környezetre kész alapot biztosít, amelyet teljes mértékben Ön irányít.
A Ant Media Server CE főbb funkciói
Rendkívül alacsony késleltetésű WebRTC
Streamek betöltése és lejátszása 0,5 másodperc alatti végpontok közötti késleltetéssel WebRTC-n keresztül, valós idejű interaktív videóélményeket biztosítva.
Többprotokollos adatbevitel
Élő közvetítéseket fogadhat OBS-ről, FFmpeg-ről, IP kamerákról, és bármilyen RTMP, SRT vagy WebRTC-kompatibilis forrásból, további konfiguráció nélkül.
HLS és CMAF kézbesítés
Szolgáltasson streameket szabványos HLS és CMAF LL-HLS protokollon keresztül, így a nézők bármilyen eszközön vagy CDN-en keresztül nézhetik beépülő modulok nélkül.
Beépített admin dashboard
Stream alkalmazások kezelése, élő munkamenetek ellenőrzése és szerverbeállítások konfigurálása az integrált webkonzolon keresztül az 5080-as porton.
Felvétel és VOD
Automatikusan rögzítse az élő közvetítéseket MP4 vagy HLS formátumba és szolgáltassa azokat igény szerinti tartalomként ugyanarról a szerverről.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ant Media Server CE szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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