Akár 69% kedvezmény a Ant Media Server CE szolgáltatásra

Telepítse az Ant Media Server CE-t egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú médiaszerver, amely másodperc alatti WebRTC, RTMP, SRT és HLS streamelést biztosít integrált adminisztrációs irányítópulttal.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Ant Media Server CE-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Ant Media Server CE szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Ant Media Server CE

Az Ant Media Server Community Edition egy nyílt forráskódú streaming motor, amelyet ultragyors, alacsony késleltetésű élő videókhoz terveztek. Befogad bemenetet RTMP, SRT és WebRTC protokollokon keresztül. A streameket WebRTC (~0,5 mp késleltetés), HLS, CMAF LL-HLS, DASH és RTSP segítségével továbbítja a nézőknek, mindezt egyetlen szerverről. Egy beépített adminisztrációs felület lehetővé teszi a streamek kezelését, az alkalmazások konfigurálását és a kapcsolatok figyelését külső eszközök nélkül.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés azt jelenti, hogy nincsenek streamenkénti díjak és harmadik féltől származó platformkorlátozások. Emellett teljes mértékben Ön birtokolja a közönségadatait. Akár telemedicina platformot, e-learning tantermet, élő aukciót vagy sportközvetítést épít, az Ant Media Server egy éles környezetre kész alapot biztosít, amelyet teljes mértékben Ön irányít.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Ant Media Server CE főbb funkciói

Rendkívül alacsony késleltetésű WebRTC

Streamek betöltése és lejátszása 0,5 másodperc alatti végpontok közötti késleltetéssel WebRTC-n keresztül, valós idejű interaktív videóélményeket biztosítva.

Többprotokollos adatbevitel

Élő közvetítéseket fogadhat OBS-ről, FFmpeg-ről, IP kamerákról, és bármilyen RTMP, SRT vagy WebRTC-kompatibilis forrásból, további konfiguráció nélkül.

HLS és CMAF kézbesítés

Szolgáltasson streameket szabványos HLS és CMAF LL-HLS protokollon keresztül, így a nézők bármilyen eszközön vagy CDN-en keresztül nézhetik beépülő modulok nélkül.

Beépített admin dashboard

Stream alkalmazások kezelése, élő munkamenetek ellenőrzése és szerverbeállítások konfigurálása az integrált webkonzolon keresztül az 5080-as porton.

Felvétel és VOD

Automatikusan rögzítse az élő közvetítéseket MP4 vagy HLS formátumba és szolgáltassa azokat igény szerinti tartalomként ugyanarról a szerverről.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Ant Media Server CE szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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