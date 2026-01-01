Az Ant Media Server Community Edition egy nyílt forráskódú streaming motor, amelyet ultragyors, alacsony késleltetésű élő videókhoz terveztek. Befogad bemenetet RTMP, SRT és WebRTC protokollokon keresztül. A streameket WebRTC (~0,5 mp késleltetés), HLS, CMAF LL-HLS, DASH és RTSP segítségével továbbítja a nézőknek, mindezt egyetlen szerverről. Egy beépített adminisztrációs felület lehetővé teszi a streamek kezelését, az alkalmazások konfigurálását és a kapcsolatok figyelését külső eszközök nélkül.

A saját VPS-en történő önálló üzemeltetés azt jelenti, hogy nincsenek streamenkénti díjak és harmadik féltől származó platformkorlátozások. Emellett teljes mértékben Ön birtokolja a közönségadatait. Akár telemedicina platformot, e-learning tantermet, élő aukciót vagy sportközvetítést épít, az Ant Media Server egy éles környezetre kész alapot biztosít, amelyet teljes mértékben Ön irányít.