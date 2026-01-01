Akár 69% kedvezmény a ESPHome szolgáltatásra

Telepítse az ESPHome-ot egykattintásos telepítéssel.

YAML-alapú firmware-kezelő rendszer ESP8266 és ESP32 mikrokontrollerekhez, webes irányítópulttal és vezeték nélküli frissítésekkel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse az ESPHome-ot egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a ESPHome szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a ESPHome

Az ESPHome egy nyílt forráskódú rendszer, amely az ESP8266 és ESP32 mikrovezérlőket okosotthon-eszközökké alakítja egyszerű YAML konfigurációs fájlok használatával. Nincs szükség C++ programozásra — definiálja az érzékelőket, kapcsolókat és kijelzőket YAML-ben, és az ESPHome automatikusan lefordítja és feltölti az optimalizált firmware-t. Natívan integrálódik a Home Assistanttel, és támogatja az MQTT-t bármely automatizálási platformmal való kompatibilitás érdekében.

Az ESPHome futtatása egy VPS-en folyamatos eszközkezelést és bárhonnan elérhető távoli firmware-fordítást biztosít. Az eszközkonfigurációk központilag tárolódnak és biztonsági mentésre kerülnek. A vezeték nélküli frissítések elindíthatók anélkül, hogy a fizikai eszközök helyi hálózatán lennénk.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A ESPHome főbb funkciói

YAML konfiguráció

Határozza meg az ESP eszköz viselkedését egyszerű YAML fájlokban, automatikus érvényesítéssel — nincs szükség C++ tudásra vagy IDE beállításra.

Éteren keresztüli frissítések

Firmware frissítéseket küldhet vezeték nélkül az összes ESP eszközére fizikai hozzáférés nélkül, ezáltal megkönnyítve a nagyméretű telepítések karbantartását.

Home Assistant integráció

A natív API integráció a Home Assistanttel lehetővé teszi az azonnali eszközfelismerést és a nulla késleltetésű helyi vezérlést felhőfüggőség nélkül.

500+ komponens

Több száz érzékelő, kijelző, LED vezérlő és aktuátor támogatása azt jelenti, hogy szinte bármilyen hardver azonnal integrálható.

Valós idejű naplózás

Élő eszköz naplókat streamelhet közvetlenül a webes irányítópulton a gyors hibaelhárítás és az érzékelő adatok fejlesztés alatti monitorozása érdekében.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ESPHome szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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30 napos pénzvisszatérítési garancia

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