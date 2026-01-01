Az ESPHome egy nyílt forráskódú rendszer, amely az ESP8266 és ESP32 mikrovezérlőket okosotthon-eszközökké alakítja egyszerű YAML konfigurációs fájlok használatával. Nincs szükség C++ programozásra — definiálja az érzékelőket, kapcsolókat és kijelzőket YAML-ben, és az ESPHome automatikusan lefordítja és feltölti az optimalizált firmware-t. Natívan integrálódik a Home Assistanttel, és támogatja az MQTT-t bármely automatizálási platformmal való kompatibilitás érdekében.

Az ESPHome futtatása egy VPS-en folyamatos eszközkezelést és bárhonnan elérhető távoli firmware-fordítást biztosít. Az eszközkonfigurációk központilag tárolódnak és biztonsági mentésre kerülnek. A vezeték nélküli frissítések elindíthatók anélkül, hogy a fizikai eszközök helyi hálózatán lennénk.