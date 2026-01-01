Telepítse az ESPHome-ot egykattintásos telepítéssel.
YAML-alapú firmware-kezelő rendszer ESP8266 és ESP32 mikrokontrollerekhez, webes irányítópulttal és vezeték nélküli frissítésekkel.
Válasszon VPS csomagot a ESPHome szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ESPHome
Az ESPHome egy nyílt forráskódú rendszer, amely az ESP8266 és ESP32 mikrovezérlőket okosotthon-eszközökké alakítja egyszerű YAML konfigurációs fájlok használatával. Nincs szükség C++ programozásra — definiálja az érzékelőket, kapcsolókat és kijelzőket YAML-ben, és az ESPHome automatikusan lefordítja és feltölti az optimalizált firmware-t. Natívan integrálódik a Home Assistanttel, és támogatja az MQTT-t bármely automatizálási platformmal való kompatibilitás érdekében.
Az ESPHome futtatása egy VPS-en folyamatos eszközkezelést és bárhonnan elérhető távoli firmware-fordítást biztosít. Az eszközkonfigurációk központilag tárolódnak és biztonsági mentésre kerülnek. A vezeték nélküli frissítések elindíthatók anélkül, hogy a fizikai eszközök helyi hálózatán lennénk.
A ESPHome főbb funkciói
YAML konfiguráció
Határozza meg az ESP eszköz viselkedését egyszerű YAML fájlokban, automatikus érvényesítéssel — nincs szükség C++ tudásra vagy IDE beállításra.
Éteren keresztüli frissítések
Firmware frissítéseket küldhet vezeték nélkül az összes ESP eszközére fizikai hozzáférés nélkül, ezáltal megkönnyítve a nagyméretű telepítések karbantartását.
Home Assistant integráció
A natív API integráció a Home Assistanttel lehetővé teszi az azonnali eszközfelismerést és a nulla késleltetésű helyi vezérlést felhőfüggőség nélkül.
500+ komponens
Több száz érzékelő, kijelző, LED vezérlő és aktuátor támogatása azt jelenti, hogy szinte bármilyen hardver azonnal integrálható.
Valós idejű naplózás
Élő eszköz naplókat streamelhet közvetlenül a webes irányítópulton a gyors hibaelhárítás és az érzékelő adatok fejlesztés alatti monitorozása érdekében.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ESPHome szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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