Egykattintásos n8n-telepítés.
Nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálási platform vizuális, csomópont-alapú szerkesztővel alkalmazások, API-k és szolgáltatások összekapcsolásához.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a n8n
Az n8n egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely vizuális, csomópont-alapú felületen keresztül kapcsolja össze az alkalmazásokat, szolgáltatásokat és API-kat. Lehetővé teszi magánszemélyek és csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását, az adatok szinkronizálását az eszközök között, és egyedi integrációs folyamatok kiépítését. Mindezt anélkül, hogy az adatokat egy harmadik fél felhőjébe zárnák. Több száz beépített csomóponttal, egyedi JavaScript logika támogatásával, valamint webhookokon és ütemezéseken keresztüli eseményvezérelt végrehajtással az n8n mindent kezel. Az egyszerű értesítésektől a komplex, többlépéses üzleti folyamatokig.
Az n8n VPS-en való önálló tárolása biztosítja, hogy a munkafolyamat logikája, az API hitelesítő adatai és a végrehajtási adatok ne hagyják el az infrastruktúráját. Korlátlan munkafolyamat-végrehajtást kap feladatonkénti árképzés nélkül. Teljes ellenőrzést biztosít az automatizálások bővítéséhez, biztonsági mentéséhez és verziózásához, pontosan az igényeknek megfelelően.
A n8n főbb funkciói
Vizuális munkafolyamat-készítő
A fogd és vidd csomópont-szerkesztő lehetővé teszi a többlépéses automatizálások vizuális tervezését, valós idejű végrehajtási előnézetekkel az egyes lépések hibakereséséhez.
Több száz integráció
Beépített csomópontok fedik le a népszerű alkalmazásokat, adatbázisokat és API-kat (Slack, GitHub, PostgreSQL, HTTP kérések) – egyedi kód nélkül használatra készen.
Egyéni JavaScript logika
Írjon JavaScriptet közvetlenül a munkafolyamat-csomópontokba adatok átalakításához, üzleti logika alkalmazásához vagy olyan külső API meghívásához, amelyet a beépített integrációk nem támogatnak.
Webhooks és időpontfoglalás
Munkafolyamatok azonnali indítása webhookokon keresztül, cron ütemezés szerint, vagy csatlakoztatott szolgáltatások eseményeire válaszul, lekérdezés nélkül.
Saját üzemeltetésű adatok tulajdonjoga
Minden munkafolyamat-definíció, API hitelesítő adat és végrehajtási napló az Ön VPS-én marad végrehajtási díjak és használati korlátok nélkül.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a n8n szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést az önállóan tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. A Kodee és az ügyfélszolgálat munkatársa, Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.
Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen, igazán professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.
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