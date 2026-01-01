Az n8n egy munkafolyamat-automatizálási platform, amely vizuális, csomópont-alapú felületen keresztül kapcsolja össze az alkalmazásokat, szolgáltatásokat és API-kat. Lehetővé teszi magánszemélyek és csapatok számára az ismétlődő feladatok automatizálását, az adatok szinkronizálását az eszközök között, és egyedi integrációs folyamatok kiépítését. Mindezt anélkül, hogy az adatokat egy harmadik fél felhőjébe zárnák. Több száz beépített csomóponttal, egyedi JavaScript logika támogatásával, valamint webhookokon és ütemezéseken keresztüli eseményvezérelt végrehajtással az n8n mindent kezel. Az egyszerű értesítésektől a komplex, többlépéses üzleti folyamatokig.

Az n8n VPS-en való önálló tárolása biztosítja, hogy a munkafolyamat logikája, az API hitelesítő adatai és a végrehajtási adatok ne hagyják el az infrastruktúráját. Korlátlan munkafolyamat-végrehajtást kap feladatonkénti árképzés nélkül. Teljes ellenőrzést biztosít az automatizálások bővítéséhez, biztonsági mentéséhez és verziózásához, pontosan az igényeknek megfelelően.