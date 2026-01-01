Akár 69% kedvezmény a Activepieces szolgáltatásra

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Nyílt forráskódú no-code automatizálási platform 200+ integrációval és beépített AI ügynök támogatással.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse az Activepieces-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Activepieces szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059  Ft
2 219  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 53 256 Ft-ért (normál ár: 169 416 Ft). Megújuláskor fizetendő: 4 839 Ft/hó.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669  Ft
3 229  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 77 496 Ft-ért (normál ár: 208 056 Ft). Megújuláskor fizetendő: 6 049 Ft/hó.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519  Ft
4 439  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 106 536 Ft-ért (normál ár: 348 456 Ft). Megújuláskor fizetendő: 11 299 Ft/hó.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219  Ft
8 879  Ft /hó
Csomag kiválasztása
24 hónapot kap 213 096 Ft-ért (normál ár: 629 256 Ft). Megújuláskor fizetendő: 20 169 Ft/hó.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Activepieces

Az Activepieces egy ingyenes, nyílt forráskódú automatizálási platform. Lehetővé teszi alkalmazásai összekapcsolását és ismétlődő feladatok automatizálását egy vizuális fogd és vidd szerkesztővel, kódolás nélkül.

Több mint 200 integrációt kínál, amelyek termelékenységi eszközöket, kommunikációs platformokat, adatbázisokat és AI-szolgáltatásokat fednek le. Ezáltal önállóan üzemeltethető alternatívája a Zapiernek és a Make-nek.

Ami megkülönbözteti az Activepieces-t, az a natív, AI-központú kialakítása. Intelligens ügynököket építhet, amelyek LLM-eket használnak a gondolkodásra és a cselekvésre. Csatlakozhat MCP-kompatibilis eszközökhöz, és egyéni JavaScript vagy Python lépéseket futtathat, ha a no-code nem elegendő.

Mivel minden a saját infrastruktúráján fut, az API-kulcsai, ügyféladatai és üzleti logikája soha nem hagyják el szervereit. Nincsenek feladatonkénti használati díjak, függetlenül attól, hogy hány automatizálást futtat.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A Activepieces főbb funkciói

Vizuális munkafolyamat-készítő

A fogd és vidd felület segítségével bárki építhet többlépéses automatizálásokat kódírás nélkül, percekre csökkentve az ötlettől a működő munkafolyamatig tartó időt.

200+ integráció

Csatlakoztassa a Google Workspace-t, a Slack-et, a Discord-ot, az OpenAI-t, a HubSpot-ot, a Notion-t és több száz további eszközt azonnal, lefedve a legtöbb csapat által használt eszközöket.

AI-asszisztens támogatás

Építsen olyan ügynököket, amelyek nagy nyelvi modelleket használnak a gondolkodásra, keresésre és cselekvésre. Ezáltal túllépnek a szabályalapú automatizáláson, és olyan feladatokat is kezelnek, amelyek ítélőképességet igényelnek.

Egyéni kód lépések

Integráljon JavaScriptet vagy Pythont bármely munkafolyamatba a no-code-on túli logikához, teljes rugalmasságot adva a fejlesztőknek a vizuális szerkesztő elhagyása nélkül.

Nincs használatalapú árképzés

A saját tárhely korlátlan munkafolyamat-futtatást tesz lehetővé, további költségek nélkül. Ezáltal az Activepieces gazdaságos a nagy volumenű automatizálási folyamatokhoz, amelyek drágák lennének a felhőplatformokon.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Activepieces szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀

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30 napos pénzvisszafizetési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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