Az Activepieces egy ingyenes, nyílt forráskódú automatizálási platform. Lehetővé teszi alkalmazásai összekapcsolását és ismétlődő feladatok automatizálását egy vizuális fogd és vidd szerkesztővel, kódolás nélkül.

Több mint 200 integrációt kínál, amelyek termelékenységi eszközöket, kommunikációs platformokat, adatbázisokat és AI-szolgáltatásokat fednek le. Ezáltal önállóan üzemeltethető alternatívája a Zapiernek és a Make-nek.

Ami megkülönbözteti az Activepieces-t, az a natív, AI-központú kialakítása. Intelligens ügynököket építhet, amelyek LLM-eket használnak a gondolkodásra és a cselekvésre. Csatlakozhat MCP-kompatibilis eszközökhöz, és egyéni JavaScript vagy Python lépéseket futtathat, ha a no-code nem elegendő.

Mivel minden a saját infrastruktúráján fut, az API-kulcsai, ügyféladatai és üzleti logikája soha nem hagyják el szervereit. Nincsenek feladatonkénti használati díjak, függetlenül attól, hogy hány automatizálást futtat.