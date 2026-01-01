Telepítse az Activepieces-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú no-code automatizálási platform 200+ integrációval és beépített AI ügynök támogatással.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Activepieces
Az Activepieces egy ingyenes, nyílt forráskódú automatizálási platform. Lehetővé teszi alkalmazásai összekapcsolását és ismétlődő feladatok automatizálását egy vizuális fogd és vidd szerkesztővel, kódolás nélkül.
Több mint 200 integrációt kínál, amelyek termelékenységi eszközöket, kommunikációs platformokat, adatbázisokat és AI-szolgáltatásokat fednek le. Ezáltal önállóan üzemeltethető alternatívája a Zapiernek és a Make-nek.
Ami megkülönbözteti az Activepieces-t, az a natív, AI-központú kialakítása. Intelligens ügynököket építhet, amelyek LLM-eket használnak a gondolkodásra és a cselekvésre. Csatlakozhat MCP-kompatibilis eszközökhöz, és egyéni JavaScript vagy Python lépéseket futtathat, ha a no-code nem elegendő.
Mivel minden a saját infrastruktúráján fut, az API-kulcsai, ügyféladatai és üzleti logikája soha nem hagyják el szervereit. Nincsenek feladatonkénti használati díjak, függetlenül attól, hogy hány automatizálást futtat.
A Activepieces főbb funkciói
Vizuális munkafolyamat-készítő
A fogd és vidd felület segítségével bárki építhet többlépéses automatizálásokat kódírás nélkül, percekre csökkentve az ötlettől a működő munkafolyamatig tartó időt.
200+ integráció
Csatlakoztassa a Google Workspace-t, a Slack-et, a Discord-ot, az OpenAI-t, a HubSpot-ot, a Notion-t és több száz további eszközt azonnal, lefedve a legtöbb csapat által használt eszközöket.
AI-asszisztens támogatás
Építsen olyan ügynököket, amelyek nagy nyelvi modelleket használnak a gondolkodásra, keresésre és cselekvésre. Ezáltal túllépnek a szabályalapú automatizáláson, és olyan feladatokat is kezelnek, amelyek ítélőképességet igényelnek.
Egyéni kód lépések
Integráljon JavaScriptet vagy Pythont bármely munkafolyamatba a no-code-on túli logikához, teljes rugalmasságot adva a fejlesztőknek a vizuális szerkesztő elhagyása nélkül.
Nincs használatalapú árképzés
A saját tárhely korlátlan munkafolyamat-futtatást tesz lehetővé, további költségek nélkül. Ezáltal az Activepieces gazdaságos a nagy volumenű automatizálási folyamatokhoz, amelyek drágák lennének a felhőplatformokon.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Activepieces szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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