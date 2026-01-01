A Postiz egy nyílt forráskódú alternatíva a drága közösségi média SaaS eszközökhöz képest. Egyetlen egységes felületről ütemezheti, kezelheti és elemezheti jelenlétét az X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube platformokon. Továbbá a Bluesky, Mastodon, Discord és számos más felületen is. Beépített AI integrációja az OpenAI-jal posztjavaslatokat és automatikus kiegészítéseket generál. Egy Canva-szerű szerkesztő kezeli a vizuális tartalmakat.

A Postiz saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja tartalomstratégiáját és analitikai adatait. Megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Korlátlan ütemezési kapacitást biztosít a csapatoknak egyedi integrációkkal az N8N, Make.com és Zapier segítségével.