Telepítse a Postizt egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú közösségi média ütemező platform AI-alapú tartalomkészítéssel 15+ hálózathoz egyetlen irányítópultról.
Válasszon VPS csomagot a Postiz szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Postiz
A Postiz egy nyílt forráskódú alternatíva a drága közösségi média SaaS eszközökhöz képest. Egyetlen egységes felületről ütemezheti, kezelheti és elemezheti jelenlétét az X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube platformokon. Továbbá a Bluesky, Mastodon, Discord és számos más felületen is. Beépített AI integrációja az OpenAI-jal posztjavaslatokat és automatikus kiegészítéseket generál. Egy Canva-szerű szerkesztő kezeli a vizuális tartalmakat.
A Postiz saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja tartalomstratégiáját és analitikai adatait. Megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Korlátlan ütemezési kapacitást biztosít a csapatoknak egyedi integrációkkal az N8N, Make.com és Zapier segítségével.
A Postiz főbb funkciói
Többplatformos időpontfoglalás
Ütemezzen és tegyen közzé 15-nél több közösségi hálózaton egyszerre egy megosztott tartalomnaptárból, fogd és vidd átütemezéssel és tömeges CSV importálással.
AI tartalomgenerálás
Az OpenAI integráció javaslatokat tesz a bejegyzések szövegére, elkészíti a vázlatokat, és segít a platformok közönségéhez igazítani az üzeneteket — órákig tartó manuális írást takarít meg.
Beépített vizuális szerkesztő
Egy Canva-szerű szerkesztő segítségével közvetlenül a Postizben tervezhet képeket és márkázott grafikákat anélkül, hogy külön tervezőeszközre kellene váltania.
Csapat együttműködés
A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és a jóváhagyási munkafolyamatok lehetővé teszik több közreműködő számára a közösségi fiókok kezelését, miközben fenntartják a márka egységességét és a felügyeletet.
Automatizálási integrációk
Az N8N-hez, Make.com-hoz és Zapierhez készült natív csatlakozók lehetővé teszik, hogy külső eseményekből indítson posztokat, és végpontok közötti tartalomautomatizálási folyamatokat építsen ki.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Postiz szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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