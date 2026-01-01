Akár 69% kedvezmény a Postiz szolgáltatásra

Telepítse a Postizt egyetlen kattintással.

Nyílt forráskódú közösségi média ütemező platform AI-alapú tartalomkészítéssel 15+ hálózathoz egyetlen irányítópultról.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Postizt egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a Postiz szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Postiz

A Postiz egy nyílt forráskódú alternatíva a drága közösségi média SaaS eszközökhöz képest. Egyetlen egységes felületről ütemezheti, kezelheti és elemezheti jelenlétét az X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube platformokon. Továbbá a Bluesky, Mastodon, Discord és számos más felületen is. Beépített AI integrációja az OpenAI-jal posztjavaslatokat és automatikus kiegészítéseket generál. Egy Canva-szerű szerkesztő kezeli a vizuális tartalmakat.

A Postiz saját VPS-en történő üzemeltetése privátan tartja tartalomstratégiáját és analitikai adatait. Megszünteti a felhasználónkénti előfizetési díjakat. Korlátlan ütemezési kapacitást biztosít a csapatoknak egyedi integrációkkal az N8N, Make.com és Zapier segítségével.

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A Postiz főbb funkciói

Többplatformos időpontfoglalás

Ütemezzen és tegyen közzé 15-nél több közösségi hálózaton egyszerre egy megosztott tartalomnaptárból, fogd és vidd átütemezéssel és tömeges CSV importálással.

AI tartalomgenerálás

Az OpenAI integráció javaslatokat tesz a bejegyzések szövegére, elkészíti a vázlatokat, és segít a platformok közönségéhez igazítani az üzeneteket — órákig tartó manuális írást takarít meg.

Beépített vizuális szerkesztő

Egy Canva-szerű szerkesztő segítségével közvetlenül a Postizben tervezhet képeket és márkázott grafikákat anélkül, hogy külön tervezőeszközre kellene váltania.

Csapat együttműködés

A szerepköralapú hozzáférés-vezérlés és a jóváhagyási munkafolyamatok lehetővé teszik több közreműködő számára a közösségi fiókok kezelését, miközben fenntartják a márka egységességét és a felügyeletet.

Automatizálási integrációk

Az N8N-hez, Make.com-hoz és Zapierhez készült natív csatlakozók lehetővé teszik, hogy külső eseményekből indítson posztokat, és végpontok közötti tartalomautomatizálási folyamatokat építsen ki.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Postiz szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszatérítési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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