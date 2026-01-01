Telepítse a LanguageToolt egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú nyelvhelyesség-, stílus- és helyesírás-ellenőrző több mint 25 nyelvre, privát, saját üzemeltetésű REST API-ként elérhető.
Válasszon VPS csomagot a LanguageTool szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a LanguageTool
A LanguageTool egy átfogó, nyílt forráskódú lektoráló szerver. Több mint 25 nyelven észlel nyelvtani, stilisztikai, írásjel- és helyesírási hibákat egy egyszerű RESTful HTTP API-n keresztül. Messze túlmutat az alapvető helyesírás-ellenőrzésen. Komplex nyelvtani problémákat is észlel, adatvédelmi szempontból barátságos alternatívát kínálva az olyan felhőalapú nyelvtani szolgáltatásoknak, mint a Grammarly.
Ez egy kizárólag API-alapú szolgáltatás, hagyományos webes felhasználói felület nélkül. A kliensek – böngészőbővítmények, LibreOffice beépülő modulok, kódszerkesztők és egyedi alkalmazások – a telepítési URL-jére mutatnak. Közvetlenül a /v2/check végpontot hívják meg. Az önálló üzemeltetés azt jelenti, hogy az írott tartalom soha nem hagyja el az infrastruktúráját. Ez elengedhetetlen jogi, orvosi vagy érzékeny üzleti dokumentumok esetén.
A LanguageTool főbb funkciói
25+ Nyelvtámogatás
Ellenőrizze a nyelvtant és a stílust angol, spanyol, francia, német, portugál, holland, lengyel és még sok más nyelven, egyetlen szolgáltatásból.
Mélyreható nyelvhelyesség-ellenőrzés
Észlel összetett nyelvtani hibákat, stilisztikai problémákat és összetévesztett szavakat, amelyeket az egyszerű helyesírás-ellenőrzők kihagynak.
REST API integráció
Integrálja a nyelvtani ellenőrzést bármely alkalmazásba, CMS-be vagy szerkesztőbe egy egyszerű /v2/check HTTP végponttal.
N-Gram nyelvi modellek
Engedélyezze az opcionális n-gram modelleket a gyakran összetévesztett szavak és kifejezések jelentősen javított észleléséhez.
Konfigurálható erőforrások
A Java heap méretét a telepítéskor úgy állítsa be, hogy egyensúlyt teremtsen a memóriahasználat és az átviteli sebesség között a várható kérésmennyiséghez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a LanguageTool szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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