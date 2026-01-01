A LanguageTool egy átfogó, nyílt forráskódú lektoráló szerver. Több mint 25 nyelven észlel nyelvtani, stilisztikai, írásjel- és helyesírási hibákat egy egyszerű RESTful HTTP API-n keresztül. Messze túlmutat az alapvető helyesírás-ellenőrzésen. Komplex nyelvtani problémákat is észlel, adatvédelmi szempontból barátságos alternatívát kínálva az olyan felhőalapú nyelvtani szolgáltatásoknak, mint a Grammarly.

Ez egy kizárólag API-alapú szolgáltatás, hagyományos webes felhasználói felület nélkül. A kliensek – böngészőbővítmények, LibreOffice beépülő modulok, kódszerkesztők és egyedi alkalmazások – a telepítési URL-jére mutatnak. Közvetlenül a /v2/check végpontot hívják meg. Az önálló üzemeltetés azt jelenti, hogy az írott tartalom soha nem hagyja el az infrastruktúráját. Ez elengedhetetlen jogi, orvosi vagy érzékeny üzleti dokumentumok esetén.