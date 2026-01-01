Telepítse a Damselfly-t egykattintásos telepítéssel.
Szerver alapú fényképkezelés eszközön történő arcfelismeréssel, objektumfelismeréssel és teljes szöveges metaadat-kereséssel.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Damselfly
A Damselfly egy szerver alapú fényképkezelő alkalmazás, amelyet nagyon nagy könyvtárakhoz építettek. Indexeli a legfelső szintű képmappát, és a háttérben miniatűröket készít. Gyors Blazor WebAssembly felhasználói felületén keresztül kereshet az IPTC kulcsszavas címkék, mappanevek, EXIF metaadatok, arcok és észlelt objektumok között. Az arcfelismerés és az objektumérzékelés helyben és offline fut, SaaS függőség nélkül.
A Damselfly saját VPS-en történő üzemeltetése a fénykép metaadatokat, arcvektorokat és a könyvtárstruktúrát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Így nem egy nyilvános fotószolgáltatásban tárolódnak. A platform több mint 500 000 képkatalógust kezel másodperc alatti keresésekkel. Támogatja a többfelhasználós fiókokat szerepkör alapú jogosultságokkal. Párosítható a Damselfly Desktop klienssel a laptopra szinkronizált szerkesztési munkafolyamatokhoz.
A Damselfly főbb funkciói
Helyi arcfelismerés
Teljesen a szerveren végez arcfelismerést és azonosítást, külső API-függőség nélkül, a fényképeket felismert személyek alapján csoportosítva a személyek szerinti böngészési munkafolyamatokhoz.
Objektumérzékelés
Azonosítja a tárgyakat, jeleneteket és képszíneket a könyvtárában, így a "kutya" vagy "strand" keresés megfelelő fényképeket ad vissza, még kézi címkézés nélkül is.
IPTC kulcsszó címkézés
Gyors, roncsolásmentes EXIF/IPTC kulcsszófrissítések az ExifTool segítségével — A JPEG-fájlok nincsenek újrakódolva, amikor a címkék megváltoznak, megőrizve az eredeti minőséget.
Teljes szöveges metaadat-keresés
Másodperc alatti keresés képek százezrei között címke, mappa, fájlnév, kamera, objektív, dátumtartomány, tájolás és egyéb szempontok alapján.
Válogatókosár
Mentse a képeket a keresési eredményekből egy állandó kosárba, majd töltse le, exportálja vízjelekkel, vagy szinkronizálja asztali számítógépre a Damselfly klienssel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Damselfly szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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