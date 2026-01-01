A Damselfly egy szerver alapú fényképkezelő alkalmazás, amelyet nagyon nagy könyvtárakhoz építettek. Indexeli a legfelső szintű képmappát, és a háttérben miniatűröket készít. Gyors Blazor WebAssembly felhasználói felületén keresztül kereshet az IPTC kulcsszavas címkék, mappanevek, EXIF metaadatok, arcok és észlelt objektumok között. Az arcfelismerés és az objektumérzékelés helyben és offline fut, SaaS függőség nélkül.

A Damselfly saját VPS-en történő üzemeltetése a fénykép metaadatokat, arcvektorokat és a könyvtárstruktúrát az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán belül tartja. Így nem egy nyilvános fotószolgáltatásban tárolódnak. A platform több mint 500 000 képkatalógust kezel másodperc alatti keresésekkel. Támogatja a többfelhasználós fiókokat szerepkör alapú jogosultságokkal. Párosítható a Damselfly Desktop klienssel a laptopra szinkronizált szerkesztési munkafolyamatokhoz.