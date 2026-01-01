Az Inngest egy nyílt forráskódú munkafolyamat-vezérlő motor. Lehetővé teszi megbízható háttérfunkciók, eseményvezérelt munkafolyamatok és ütemezett feladatok írását közvetlenül az alkalmazáskódjában. Automatikusan kezeli az újrapróbálkozásokat, a párhuzamosságot, a szabályozást és a lépésfüggvény-logikát. Így az alkalmazáskód az üzleti logikára összpontosíthat, nem az infrastruktúra-aggályokra.

Az Inngest saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a végrehajtás, az adatok és a konfiguráció felett. Beépített SQLite perzisztenciával és memóriabeli üzenetsorral érkezik. Így a teljes platformot futtathatja külső adatbázis vagy üzenetközvetítő szolgáltatások nélkül.