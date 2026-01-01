Telepítse az Inngestet egyetlen kattintással.
Munkafolyamat-vezénylő platform megbízható háttérfunkciók, ütemezett feladatok és AI munkafolyamatok futtatásához.
Válasszon VPS csomagot a Inngest szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Inngest
Az Inngest egy nyílt forráskódú munkafolyamat-vezérlő motor. Lehetővé teszi megbízható háttérfunkciók, eseményvezérelt munkafolyamatok és ütemezett feladatok írását közvetlenül az alkalmazáskódjában. Automatikusan kezeli az újrapróbálkozásokat, a párhuzamosságot, a szabályozást és a lépésfüggvény-logikát. Így az alkalmazáskód az üzleti logikára összpontosíthat, nem az infrastruktúra-aggályokra.
Az Inngest saját VPS-en történő üzemeltetése teljes ellenőrzést biztosít a végrehajtás, az adatok és a konfiguráció felett. Beépített SQLite perzisztenciával és memóriabeli üzenetsorral érkezik. Így a teljes platformot futtathatja külső adatbázis vagy üzenetközvetítő szolgáltatások nélkül.
A Inngest főbb funkciói
Megbízható háttérfeladatok
Háttérfeladatok futtatása automatikus újrapróbálkozásokkal, exponenciális visszalépéssel és beépített hibakezeléssel — nincs szükség további infrastruktúrára.
Lépésfüggvény munkafolyamatok
Hozzon létre többlépéses munkafolyamatokat, ahol minden lépést egyedileg újrapróbálnak és gyorsítótáraznak, így a komplex orkesztráció ellenállóvá válik az átmeneti hibákkal szemben.
Eseményvezérelt végrehajtás
Indítson funkciókat alkalmazáseseményekből egy egyszerű eseménykulccsal, lehetővé téve a szétkapcsolt, reaktív architektúrákat a szolgáltatások között.
AI munkafolyamat támogatás
Koordináljon hosszú ideig futó AI-folyamatokat beépített támogatással az egyidejűségi korlátokhoz, sebességkorlátozáshoz és lépésszintű ellenőrzőpont-készítéshez.
Beépített Dev szerver
Munkafolyamatok fejlesztése és tesztelése helyben egy teljes funkcionalitású felhasználói felülettel, amely valós időben mutatja az eseményelőzményeket, a függvényfuttatásokat és a lépéskövetéseket.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Inngest szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel; az AI-alapú csevegőrobot segít, és ha az már nem elég, akkor emberrel is cseveghetek. Ja, és a VPS-ük simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még köszönet illet. Csak így tovább 🚀
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