A Sonarr egy átfogó tévéműsor-gyűjtemény kezelő és személyes videórögzítő Usenet és BitTorrent felhasználók számára. Figyeli az RSS-hírcsatornákat az új epizódok megjelenéséért és automatikusan letölti azokat a preferált letöltő kliensen keresztül. Az eredményül kapott fájlokat egységes elnevezéssel rendszerezi, mindezt manuális beavatkozás nélkül. Az arr suite alapvető tagjaként a Sonarr zökkenőmentesen integrálódik Radarr-ral, Prowlarr-ral és olyan médiaszerverekkel, mint a Plex és a Jellyfin.

A Sonarr telepítése a VPS-re azt jelenti, hogy 24/7-ben fut. Elkapja az új megjelenéseket abban a pillanatban, ahogy azok megjelennek, még akkor is, ha otthoni számítógépe ki van kapcsolva. Az állandó tárolás védi a könyvtárkonfigurációkat és a minőségi profilokat. A REST API lehetővé teszi az integrációt a kéréskezelő eszközökkel, hogy egy teljesen automatizált otthoni média ökoszisztémát építsen ki.