Telepítse a Sonarr-t egyetlen kattintással
Automatizált TV műsorgyűjtemény-kezelő, amely figyeli, letölti, átnevezi és rendszerezi az epizódokat Usenet-ről és torrentekről.
Válasszon VPS csomagot a Sonarr szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Sonarr
A Sonarr egy átfogó tévéműsor-gyűjtemény kezelő és személyes videórögzítő Usenet és BitTorrent felhasználók számára. Figyeli az RSS-hírcsatornákat az új epizódok megjelenéséért és automatikusan letölti azokat a preferált letöltő kliensen keresztül. Az eredményül kapott fájlokat egységes elnevezéssel rendszerezi, mindezt manuális beavatkozás nélkül. Az arr suite alapvető tagjaként a Sonarr zökkenőmentesen integrálódik Radarr-ral, Prowlarr-ral és olyan médiaszerverekkel, mint a Plex és a Jellyfin.
A Sonarr telepítése a VPS-re azt jelenti, hogy 24/7-ben fut. Elkapja az új megjelenéseket abban a pillanatban, ahogy azok megjelennek, még akkor is, ha otthoni számítógépe ki van kapcsolva. Az állandó tárolás védi a könyvtárkonfigurációkat és a minőségi profilokat. A REST API lehetővé teszi az integrációt a kéréskezelő eszközökkel, hogy egy teljesen automatizált otthoni média ökoszisztémát építsen ki.
A Sonarr főbb funkciói
Automatizált epizódfigyelés
Nyomon követi a közelgő epizódokat RSS-hírcsatornákon keresztül, és automatikusan letölti őket, amint új kiadások válnak elérhetővé.
Minőségi profilkezelés
Határozza meg a preferált felbontásokat, kodekeket és fájlméreteket sorozatonként, és engedje, hogy a Sonarr automatikusan frissítsen jobb kiadásokra, amikor azok megjelennek.
Letöltés kliens integráció
Csatlakozik a qBittorrenthez, Transmissionhöz, Deluge-hoz, SABnzbd-hez, NZBGethez és még sok máshoz – támogatva mind a torrent, mind az Usenet munkafolyamatokat egyetlen felületről.
Médiaszerver szinkronizálás
Automatikus könyvtárfrissítéseket indít a Plexben, Jellyfinben, Embyben és Kodiban minden letöltés után, naprakészen tartva médiakiszolgálóját kézi frissítések nélkül.
Szezoncsomag kezelése
Intelligensen feldolgozza a szezoncsomag letöltéseket, egyedi epizódokat kinyerve és hozzárendelve azokat a figyelt sorozatbejegyzésekhez.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Sonarr szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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