Akár 69% kedvezmény a Sonarr szolgáltatásra

Telepítse a Sonarr-t egyetlen kattintással

Automatizált TV műsorgyűjtemény-kezelő, amely figyeli, letölti, átnevezi és rendszerezi az epizódokat Usenet-ről és torrentekről.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a Sonarr-t egyetlen kattintással

Válasszon VPS csomagot a Sonarr szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 229Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a Sonarr

A Sonarr egy átfogó tévéműsor-gyűjtemény kezelő és személyes videórögzítő Usenet és BitTorrent felhasználók számára. Figyeli az RSS-hírcsatornákat az új epizódok megjelenéséért és automatikusan letölti azokat a preferált letöltő kliensen keresztül. Az eredményül kapott fájlokat egységes elnevezéssel rendszerezi, mindezt manuális beavatkozás nélkül. Az arr suite alapvető tagjaként a Sonarr zökkenőmentesen integrálódik Radarr-ral, Prowlarr-ral és olyan médiaszerverekkel, mint a Plex és a Jellyfin.

A Sonarr telepítése a VPS-re azt jelenti, hogy 24/7-ben fut. Elkapja az új megjelenéseket abban a pillanatban, ahogy azok megjelennek, még akkor is, ha otthoni számítógépe ki van kapcsolva. Az állandó tárolás védi a könyvtárkonfigurációkat és a minőségi profilokat. A REST API lehetővé teszi az integrációt a kéréskezelő eszközökkel, hogy egy teljesen automatizált otthoni média ökoszisztémát építsen ki.

Vágjon bele!
Erre jó a {name}

A Sonarr főbb funkciói

Automatizált epizódfigyelés

Nyomon követi a közelgő epizódokat RSS-hírcsatornákon keresztül, és automatikusan letölti őket, amint új kiadások válnak elérhetővé.

Minőségi profilkezelés

Határozza meg a preferált felbontásokat, kodekeket és fájlméreteket sorozatonként, és engedje, hogy a Sonarr automatikusan frissítsen jobb kiadásokra, amikor azok megjelennek.

Letöltés kliens integráció

Csatlakozik a qBittorrenthez, Transmissionhöz, Deluge-hoz, SABnzbd-hez, NZBGethez és még sok máshoz – támogatva mind a torrent, mind az Usenet munkafolyamatokat egyetlen felületről.

Médiaszerver szinkronizálás

Automatikus könyvtárfrissítéseket indít a Plexben, Jellyfinben, Embyben és Kodiban minden letöltés után, naprakészen tartva médiakiszolgálóját kézi frissítések nélkül.

Szezoncsomag kezelése

Intelligensen feldolgozza a szezoncsomag letöltéseket, egyedi epizódokat kinyerve és hozzárendelve azokat a figyelt sorozatbejegyzésekhez.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Sonarr szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Ajánlott szerverhely:

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele!
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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