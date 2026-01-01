Telepítse az ITFlow-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú PSA platform MSP-k számára, amely egy rendszerben magában foglalja az IT dokumentációt, a jegykezelést, a számlázást és az ügyfélkezelést.
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A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a ITFlow
Az ITFlow egy ingyenes, nyílt forráskódú Professional Services Automation (PSA) platform, amelyet kifejezetten Managed Service Provider-ek (MSP-k) számára fejlesztettek ki. Egyetlen önállóan hosztolt rendszerbe egyesíti az IT dokumentációt, a támogatási jegykezelést, a számlázást, az ügyfélkezelést és az infrastruktúra-felügyeletet. Ezáltal megszűnik a legtöbb MSP által a napi működéshez használt szétszórt, különálló eszközök halmaza.
Az ITFlow VPS-en történő önálló hosztolása teljes tulajdonjogot biztosít vállalkozásának minden ügyfélrekord, hitelesítő adat és pénzügyi dokumentum felett. Nincsenek technikusonkénti licencdíjak, és harmadik féltől származó SaaS-szolgáltatók sem tárolnak adatokat. Az első hozzáféréskor egy beállítási varázsló végigvezeti Önt a cégprofil és az adminisztrátori fiók létrehozásán. Ezt követően a rendszer megnyílik az ügyfélmunkák számára.
A ITFlow főbb funkciói
IT dokumentációs központ
Központosítsa ügyfélvagyonát, hitelesítő adatait, domainjeit, SSL tanúsítványait és hálózati dokumentációját egy kereshető, strukturált tudásbázisban.
Jegykezelés és ügyfélszolgálat
Támogatási jegyek kezelése a létrehozástól a megoldásig e-mailből jegyfeldolgozással, SLA nyomon követéssel és technikus munkaidő-naplózással.
Számlázás és elszámolás
Árajánlatok készítése, számlák küldése, kiadások nyomon követése és bevételek ellenőrzése egy beépített könyvelési irányítópultról, külön számlázó eszköz nélkül.
Domain és SSL értesítések
Automatikusan figyeli az ügyfél domainek és az SSL tanúsítványok lejárati dátumait, és riasztásokat küld, mielőtt a megújítások kritikussá válnának.
Ügyfélportál
Ügyfelek bejelentkeznek egy márkás önkiszolgáló portálra, hogy megtekintsék nyitott jegyeiket, megosztott dokumentumaikat és számláikat.
Szállító és licenckövetés
Rögzítse a szoftverlicenceket, a szállítói kapcsolattartókat és a megújítási dátumokat az ügyfél eszközei mellett, amelyekhez tartoznak.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a ITFlow szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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