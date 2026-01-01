Az ITFlow egy ingyenes, nyílt forráskódú Professional Services Automation (PSA) platform, amelyet kifejezetten Managed Service Provider-ek (MSP-k) számára fejlesztettek ki. Egyetlen önállóan hosztolt rendszerbe egyesíti az IT dokumentációt, a támogatási jegykezelést, a számlázást, az ügyfélkezelést és az infrastruktúra-felügyeletet. Ezáltal megszűnik a legtöbb MSP által a napi működéshez használt szétszórt, különálló eszközök halmaza.

Az ITFlow VPS-en történő önálló hosztolása teljes tulajdonjogot biztosít vállalkozásának minden ügyfélrekord, hitelesítő adat és pénzügyi dokumentum felett. Nincsenek technikusonkénti licencdíjak, és harmadik féltől származó SaaS-szolgáltatók sem tárolnak adatokat. Az első hozzáféréskor egy beállítási varázsló végigvezeti Önt a cégprofil és az adminisztrátori fiók létrehozásán. Ezt követően a rendszer megnyílik az ügyfélmunkák számára.