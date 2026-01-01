Az Atlas CMMS egy saját üzemeltetésű Computerized Maintenance Management System (CMMS), amelyet létesítmények, gyártás, egészségügy, vendéglátás és közműszolgáltató csapatok számára fejlesztettek ki. Központosítja a munkarendeléseket, a megelőző karbantartási ütemterveket, a berendezésnyilvántartásokat, az alkatrészkészletet és a szolgáltatási kérelmeket. Így a technikusok és a vezetők egyetlen megbízható forrásból dolgozhatnak, ahelyett, hogy táblázatokkal, papír alapú naplókkal és e-mail szálakkal zsonglőrködnének.

A saját VPS-en történő saját üzemeltetés biztosítja, hogy az érzékeny eszközadatok, a technikusok nyilvántartásai és a karbantartási előzmények teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt legyenek. Nincsenek felhasználónkénti díjak és gyártói függőség sem. A Spring Boot működteti a backendet, a React hajtja a webes alkalmazást. Egy kiegészítő mobilalkalmazás lehetővé teszi a helyszíni technikusok számára, hogy offline dolgozzanak, és újracsatlakozáskor szinkronizáljanak.