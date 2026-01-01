Telepítse az Atlas CMMS-t egykattintásos telepítéssel.
Nyílt forráskódú karbantartás-kezelő platform munkarendelések, eszközök és megelőző ütemezés nagyszabású kezeléséhez.
Válasszon VPS csomagot a Atlas CMMS szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Atlas CMMS
Az Atlas CMMS egy saját üzemeltetésű Computerized Maintenance Management System (CMMS), amelyet létesítmények, gyártás, egészségügy, vendéglátás és közműszolgáltató csapatok számára fejlesztettek ki. Központosítja a munkarendeléseket, a megelőző karbantartási ütemterveket, a berendezésnyilvántartásokat, az alkatrészkészletet és a szolgáltatási kérelmeket. Így a technikusok és a vezetők egyetlen megbízható forrásból dolgozhatnak, ahelyett, hogy táblázatokkal, papír alapú naplókkal és e-mail szálakkal zsonglőrködnének.
A saját VPS-en történő saját üzemeltetés biztosítja, hogy az érzékeny eszközadatok, a technikusok nyilvántartásai és a karbantartási előzmények teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt legyenek. Nincsenek felhasználónkénti díjak és gyártói függőség sem. A Spring Boot működteti a backendet, a React hajtja a webes alkalmazást. Egy kiegészítő mobilalkalmazás lehetővé teszi a helyszíni technikusok számára, hogy offline dolgozzanak, és újracsatlakozáskor szinkronizáljanak.
A Atlas CMMS főbb funkciói
Munkarendelés-kezelés
Munkarendelések létrehozása, hozzárendelése és nyomon követése prioritásokkal, időnaplókkal, mellékletekkel és teljes előzményekkel minden feladathoz és technikushoz.
Megelőző karbantartás
Ütemezzen ismétlődő ellenőrzéseket és automatizálja a munkarendelések létrehozását olyan eseményindítók alapján, amelyek mérőállásokon, időintervallumokon vagy eszköz eseményeken alapulnak.
Eszköz- és készletnyomon követés
Katalogizálja a berendezéseket, beleértve az állásidő-mutatókat, karbantartási költségeket és az alkatrészkészletet, készletriasztásokkal és automatizált beszerzési rendelésekkel.
Mobil terepi alkalmazás
Natív iOS és Android alkalmazások segítségével a technikusok QR-kódokat olvashatnak be, időt rögzíthetnek, fényképeket készíthetnek és munkarendeléseket végezhetnek el közvetlenül a helyszínen.
Elemzés és jelentéskészítés
A beépített irányítópultok lefedik a munkarend-megfelelőséget, a berendezések megbízhatóságát, az állásidő-tendenciákat, a munkaerő-kihasználtságot és a költségelemzést.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Atlas CMMS szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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