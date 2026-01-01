Telepítse a BunkerM-et egykattintásos telepítéssel.
Minden az egyben Eclipse Mosquitto MQTT broker webes irányítópulttal, ACL kezeléssel és élő felügyelettel.
Válasszon VPS csomagot a BunkerM szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a BunkerM
A BunkerM egyetlen konténerbe csomagolja az Eclipse Mosquitto-t egy teljes felügyeleti irányítópulttal. Ezáltal egy éles környezetre kész MQTT brókert kap. Nincs szükség manuális konfigurációs fájl szerkesztésre vagy külön UI telepítésére.
A mellékelt webes felület kezeli a dinamikus biztonságot, az ügyfél- és szerepkör-ACL-eket, az élő témakör-felderítést és az üzenetelőzményeket visszajátszással. Mindezt egy helyi SQLite tároló támogatja, amely minden közzétett üzenetet rögzít.
A BunkerM saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az eszköztelemetriát, az ACL szabályokat és a korábbi üzeneteket. Ez korlátlan számú ügyfelet és üzenetenkénti díjak hiányát jelenti.
A kép egy statisztikai anomália-detektort és egy helyi automatizálási motort tartalmaz cron-alapú közzétételekhez és feltétel-alapú figyelőkhöz. Ezek mind a konténeren belül futnak, felhőfüggőség nélkül.
A BunkerM főbb funkciói
Mosquitto webes felülettel
Tartalmazza az Eclipse Mosquitto-t és egy teljes körű felügyeleti irányítópultot egy konténerben, azonnal használható MQTT 3.1.1 és MQTT 5 támogatással.
Dinamikus ACL szerkesztő
Ügyfelek, szerepkörök és csoportok létrehozása finomhangolt közzétételi és feliratkozási szabályokkal a böngészőből, JSON exportálással és importálással a biztonsági mentésekhez.
MQTT felfedező
Böngéssze az élő témakörfát, vizsgálja meg a megőrzött hasznos adatokat QoS metaadatokkal, és tegyen közzé üzeneteket közvetlenül az irányítópultról.
Üzenetelőzmények és visszajátszás
Minden közzétett üzenetet egy helyi SQLite adatbázis tárol el, témakörszűrőkkel, szabad szöveges kereséssel és egykattintásos visszajátszási funkcióval.
Intelligens anomáliaészlelés
Egy helyi statisztikai motor figyeli a közzétételi arányokat és a témakörök alapértékeit, riasztásokat ad ki kiugrások, eltolódások és váratlan csend esetén.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BunkerM szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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