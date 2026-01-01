A BunkerM egyetlen konténerbe csomagolja az Eclipse Mosquitto-t egy teljes felügyeleti irányítópulttal. Ezáltal egy éles környezetre kész MQTT brókert kap. Nincs szükség manuális konfigurációs fájl szerkesztésre vagy külön UI telepítésére.

A mellékelt webes felület kezeli a dinamikus biztonságot, az ügyfél- és szerepkör-ACL-eket, az élő témakör-felderítést és az üzenetelőzményeket visszajátszással. Mindezt egy helyi SQLite tároló támogatja, amely minden közzétett üzenetet rögzít.

A BunkerM saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az eszköztelemetriát, az ACL szabályokat és a korábbi üzeneteket. Ez korlátlan számú ügyfelet és üzenetenkénti díjak hiányát jelenti.

A kép egy statisztikai anomália-detektort és egy helyi automatizálási motort tartalmaz cron-alapú közzétételekhez és feltétel-alapú figyelőkhöz. Ezek mind a konténeren belül futnak, felhőfüggőség nélkül.