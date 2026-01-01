Akár 69% kedvezmény a BunkerM szolgáltatásra

Telepítse a BunkerM-et egykattintásos telepítéssel.

Minden az egyben Eclipse Mosquitto MQTT broker webes irányítópulttal, ACL kezeléssel és élő felügyelettel.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszafizetési garancia
Telepítse a BunkerM-et egykattintásos telepítéssel.

Válasszon VPS csomagot a BunkerM szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059 Ft
2 219 Ft /hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
63% kedvezmény
KVM 2
8 669 Ft
3 229 Ft /hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519 Ft
4 439 Ft /hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219 Ft
8 879 Ft /hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a BunkerM

A BunkerM egyetlen konténerbe csomagolja az Eclipse Mosquitto-t egy teljes felügyeleti irányítópulttal. Ezáltal egy éles környezetre kész MQTT brókert kap. Nincs szükség manuális konfigurációs fájl szerkesztésre vagy külön UI telepítésére.

A mellékelt webes felület kezeli a dinamikus biztonságot, az ügyfél- és szerepkör-ACL-eket, az élő témakör-felderítést és az üzenetelőzményeket visszajátszással. Mindezt egy helyi SQLite tároló támogatja, amely minden közzétett üzenetet rögzít.

A BunkerM saját VPS-en történő önálló üzemeltetése az Ön által ellenőrzött infrastruktúrán tartja az eszköztelemetriát, az ACL szabályokat és a korábbi üzeneteket. Ez korlátlan számú ügyfelet és üzenetenkénti díjak hiányát jelenti.

A kép egy statisztikai anomália-detektort és egy helyi automatizálási motort tartalmaz cron-alapú közzétételekhez és feltétel-alapú figyelőkhöz. Ezek mind a konténeren belül futnak, felhőfüggőség nélkül.

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Erre jó a {name}

A BunkerM főbb funkciói

Mosquitto webes felülettel

Tartalmazza az Eclipse Mosquitto-t és egy teljes körű felügyeleti irányítópultot egy konténerben, azonnal használható MQTT 3.1.1 és MQTT 5 támogatással.

Dinamikus ACL szerkesztő

Ügyfelek, szerepkörök és csoportok létrehozása finomhangolt közzétételi és feliratkozási szabályokkal a böngészőből, JSON exportálással és importálással a biztonsági mentésekhez.

MQTT felfedező

Böngéssze az élő témakörfát, vizsgálja meg a megőrzött hasznos adatokat QoS metaadatokkal, és tegyen közzé üzeneteket közvetlenül az irányítópultról.

Üzenetelőzmények és visszajátszás

Minden közzétett üzenetet egy helyi SQLite adatbázis tárol el, témakörszűrőkkel, szabad szöveges kereséssel és egykattintásos visszajátszási funkcióval.

Intelligens anomáliaészlelés

Egy helyi statisztikai motor figyeli a közzétételi arányokat és a témakörök alapértékeit, riasztásokat ad ki kiugrások, eltolódások és váratlan csend esetén.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a BunkerM szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

Gad Iradufasha
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30 napos pénzvisszafizetési garancia

Próbálja ki kockázatmentesen 30 napos pénzvisszafizetési garanciánkkal. A részletekért tekintse meg visszatérítési szabályzatunkat.

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