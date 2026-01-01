Telepítse a DDNS Updater-t egyetlen kattintással.
Könnyű, saját üzemeltetésű dinamikus DNS frissítő, amely szinkronban tartja az A és AAAA rekordokat 40-nél több DNS szolgáltató között.
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Erre jó a DDNS Updater
A DDNS Updater egy nyílt forráskódú Go szolgáltatás. Egyetlen konfigurációs fájlból tartja a DNS A és AAAA rekordokat a megfelelő IP-címre mutatva. Több mint 40 DNS szolgáltatót támogat, mint például a Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains és még sok más. Fej nélküli ügynökként fut, amelynek csak kimenő kapcsolatra van szüksége. Állapota konténernaplókon vagy beépített HTTP irányítópulton keresztül látható, amely SSH port-forwarding segítségével érhető el, ha böngészőben szeretné megtekinteni.
A DDNS Updater saját VPS-en történő üzemeltetése stabil, mindig aktív ügynököt biztosít. Ez frissítheti a DNS rekordokat otthoni routerek, IoT átjárók, másodlagos szerverek vagy bármely más végpont számára, amelynek nyilvános IP-címe változik. A szolgáltatói hitelesítő adatok és a frissítési logika az infrastruktúráján belül maradnak. Egyetlen példány párhuzamosan kezelheti a több domainre és szolgáltatóra kiterjedő rekordokat.
A DDNS Updater főbb funkciói
40+ DNS szolgáltató
Frissítse a rekordokat a Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric és több tucat további szolgáltatónál egyetlen példányból.
Időszakos ellenőrzések
Konfigurálható lekérdezési ütemezés lehűlési időszakokkal, így a nyilvános IP-cím lekérése és a rekordok frissítése csak akkor történik meg, ha valóban szükséges.
IPv4 és IPv6
Egyidejűleg követi az A és AAAA rekordokat, elegánsan visszaváltva, ha csak egy címcsalád érhető el az upstream kapcsolaton.
Beépített állapot irányítópult
Helyi, csak olvasható irányítópult mutatja az aktuális rekordállapotot, az utolsó frissítés idejét, a megfigyelt IP-címet és a rekordonkénti hibákat, SSH port-forwardon keresztül elérve.
Több szolgáltató IP lekérése
A nyilvános IP-címet több HTTP és DNS-alapú szolgáltató kombinálásával oldják fel, így egyetlen upstream kimaradás sem blokkolja az összes frissítést.
Értesítések shoutrrr-en keresztül
Opcionális shoutrrr integráció riasztásokat küld Discordra, Slackre, Telegramra vagy e-mailben, amikor egy frissítés meghiúsul, vagy IP-változást észlel.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DDNS Updater szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
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