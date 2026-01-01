Akár 69% kedvezmény a DDNS Updater szolgáltatásra

Telepítse a DDNS Updater-t egyetlen kattintással.

Könnyű, saját üzemeltetésű dinamikus DNS frissítő, amely szinkronban tartja az A és AAAA rekordokat 40-nél több DNS szolgáltató között.

Indítsa el az alkalmazását azonnal
Ingyenes automatikus heti biztonsági mentések
AI által kezelt VPS
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
30 napos pénzvisszatérítési garancia
Telepítse a DDNS Updater-t egyetlen kattintással.

Válasszon VPS csomagot a DDNS Updater szolgáltatáshoz

69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 1
7 059Ft
2 219Ft/hó
Csomag kiválasztása
4 839 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
1 vCPU mag
4 GB RAM
50 GB NVMe lemezterület
4 TB sávszélesség
Legnépszerűbb
64% kedvezmény
KVM 2
8 669Ft
3 149Ft/hó
Csomag kiválasztása
6 049 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
2 vCPU mag
8 GB RAM
100 GB NVMe lemezterület
8 TB sávszélesség
69% kedvezmény
KVM 4
14 519Ft
4 439Ft/hó
Csomag kiválasztása
11 299 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
4 vCPU mag
16 GB RAM
200 GB NVMe lemezterület
16 TB sávszélesség
66% kedvezmény
KVM 8
26 219Ft
8 879Ft/hó
Csomag kiválasztása
20 169 Ft/hó áron újul meg 2 évre. Bármikor lemondhatja.
8 vCPU mag
32 GB RAM
400 GB NVMe lemezterület
32 TB sávszélesség

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre
Docker Manager
Gyors hozzáférés a konténernaplókhoz
Egykattintásos frissítések
AMD EPYC processzorok
NVMe SSD háttértár
1 Gbps hálózati sebesség
Nyilvános API
Adatközpontok világszerte
Ingyenes domain 1 évre

Minden csomag díja előre fizetendő. A havi díj a csomag teljes árának és a csomagban szereplő hónapok számának hányadosa.

Erre jó a DDNS Updater

A DDNS Updater egy nyílt forráskódú Go szolgáltatás. Egyetlen konfigurációs fájlból tartja a DNS A és AAAA rekordokat a megfelelő IP-címre mutatva. Több mint 40 DNS szolgáltatót támogat, mint például a Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains és még sok más. Fej nélküli ügynökként fut, amelynek csak kimenő kapcsolatra van szüksége. Állapota konténernaplókon vagy beépített HTTP irányítópulton keresztül látható, amely SSH port-forwarding segítségével érhető el, ha böngészőben szeretné megtekinteni.

A DDNS Updater saját VPS-en történő üzemeltetése stabil, mindig aktív ügynököt biztosít. Ez frissítheti a DNS rekordokat otthoni routerek, IoT átjárók, másodlagos szerverek vagy bármely más végpont számára, amelynek nyilvános IP-címe változik. A szolgáltatói hitelesítő adatok és a frissítési logika az infrastruktúráján belül maradnak. Egyetlen példány párhuzamosan kezelheti a több domainre és szolgáltatóra kiterjedő rekordokat.

Vágjon bele
Erre jó a {name}

A DDNS Updater főbb funkciói

40+ DNS szolgáltató

Frissítse a rekordokat a Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric és több tucat további szolgáltatónál egyetlen példányból.

Időszakos ellenőrzések

Konfigurálható lekérdezési ütemezés lehűlési időszakokkal, így a nyilvános IP-cím lekérése és a rekordok frissítése csak akkor történik meg, ha valóban szükséges.

IPv4 és IPv6

Egyidejűleg követi az A és AAAA rekordokat, elegánsan visszaváltva, ha csak egy címcsalád érhető el az upstream kapcsolaton.

Beépített állapot irányítópult

Helyi, csak olvasható irányítópult mutatja az aktuális rekordállapotot, az utolsó frissítés idejét, a megfigyelt IP-címet és a rekordonkénti hibákat, SSH port-forwardon keresztül elérve.

Több szolgáltató IP lekérése

A nyilvános IP-címet több HTTP és DNS-alapú szolgáltató kombinálásával oldják fel, így egyetlen upstream kimaradás sem blokkolja az összes frissítést.

Értesítések shoutrrr-en keresztül

Opcionális shoutrrr integráció riasztásokat küld Discordra, Slackre, Telegramra vagy e-mailben, amikor egy frissítés meghiúsul, vagy IP-változást észlel.

Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a DDNS Updater szolgáltatást

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

Egykatintásos publikálás

Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.

Egykatintásos publikálás

Biztonság, amire számíthat

Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.

Biztonság, amire számíthat

Beépített Docker kezelő

Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.

Beépített Docker kezelő

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Helyi indulás. Globális növekedés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.
Vágjon bele
Helyi indulás. Globális növekedés

Docker VPS tárhely, amire számíthat

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