A Domain Locker egy saját üzemeltetésű platform, fejlesztőknek, vállalkozásoknak és IT szakembereknek készült, akik több domain nevet kezelnek különböző regisztrátoroknál.

Automatikusan gyűjti a DNS rekordokat, SSL tanúsítvány részleteket, WHOIS adatokat, aldomaineket és IP cím információkat a portfóliójában lévő minden domainhez. Ez egyetlen helyet biztosít a domain állapotának és előzményeinek nyomon követésére.

Az értesítési integrációk – mint például az e-mail, webhookok, Telegram és Signal – értesítik Önt. Ez a közelgő lejáratokról, DNS változásokról és biztonsági anomáliákról szól, mielőtt azok incidensekké válnának. Interaktív analitika és költségkövetés teszi teljessé a funkciókészletet. Így a Domain Locker teljes körű üzemeltetési eszköz mindenki számára, aki komolyan veszi domain eszközeit. A saját üzemeltetés az összes érzékeny regisztrátori és DNS adatot teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja.