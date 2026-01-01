Telepítse a Domain Locker-t egyetlen kattintással.
Nyílt forráskódú platform domain portfóliók felügyeletére és kezelésére, automatizált DNS, SSL és WHOIS nyomon követéssel.
Válasszon VPS csomagot a Domain Locker szolgáltatáshoz
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Erre jó a Domain Locker
A Domain Locker egy saját üzemeltetésű platform, fejlesztőknek, vállalkozásoknak és IT szakembereknek készült, akik több domain nevet kezelnek különböző regisztrátoroknál.
Automatikusan gyűjti a DNS rekordokat, SSL tanúsítvány részleteket, WHOIS adatokat, aldomaineket és IP cím információkat a portfóliójában lévő minden domainhez. Ez egyetlen helyet biztosít a domain állapotának és előzményeinek nyomon követésére.
Az értesítési integrációk – mint például az e-mail, webhookok, Telegram és Signal – értesítik Önt. Ez a közelgő lejáratokról, DNS változásokról és biztonsági anomáliákról szól, mielőtt azok incidensekké válnának. Interaktív analitika és költségkövetés teszi teljessé a funkciókészletet. Így a Domain Locker teljes körű üzemeltetési eszköz mindenki számára, aki komolyan veszi domain eszközeit. A saját üzemeltetés az összes érzékeny regisztrátori és DNS adatot teljes mértékben az Ön ellenőrzése alatt tartja.
A Domain Locker főbb funkciói
Automatizált tartományfelügyelet
Folyamatosan gyűjti a DNS rekordokat, SSL tanúsítványokat, WHOIS adatokat és aldomain információkat, így mindig naprakész képet kap minden domainről.
Lejárat és változás riasztások
Értesítéseket küld e-mailben, webhookon, Telegramon vagy Signalon, amikor egy domain a lejáratához közeledik, vagy egy DNS rekord váratlanul megváltozik.
Biztonsági auditálás
Elemzi a domain konfigurációkat a hibás beállítások felderítésére és konkrét fejlesztéseket javasol a DNS és tanúsítvány beállítások megerősítésére.
Analitika és előzmények
Interaktív diagramok és idővonalak mutatják be, hogyan alakultak a domain konfigurációk és a teljesítmény az idő múlásával, megkönnyítve a hibaelhárítást.
Költségkövetés és eszközkövetés
Rögzíti a vételárakat, a megújítási költségeket és a becsült piaci értékeket, hogy pénzügyi eszközként kezelhesse a domain portfóliókat.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a Domain Locker szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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