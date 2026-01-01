phpMyAdmin egykattintásos telepítése.
Webalapú adminisztrációs eszköz MySQL és MariaDB adatbázisok kezelésére egy intuitív grafikus felület segítségével.
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Erre jó a phpMyAdmin
A phpMyAdmin a legszélesebb körben használt web alapú adminisztrációs eszköz MySQL és MariaDB adatbázisokhoz. Fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok milliói bíznak benne több mint két évtizede. Átfogó grafikus felületet biztosít az adatok böngészéséhez, SQL lekérdezések végrehajtásához, táblák és indexek kezeléséhez. Kezeli a felhasználói jogosultságokat, valamint importálja vagy exportálja az adatokat – mindezt parancssori hozzáférés nélkül.
Ez a telepítés tetszőleges szerver módban fut. Lehetővé teszi, hogy bármely MySQL vagy MariaDB példányhoz csatlakozzon a bejelentkezéskor megadott hitelesítő adatokkal. A phpMyAdmin saját VPS-en történő üzemeltetése a hálózaton belül tartja az adatbázis-forgalmat. Emellett mindig elérhető, HTTPS mögött biztosított hozzáférést biztosít.
A phpMyAdmin főbb funkciói
Vizuális adatbázis-kezelés
Böngészhet, kereshet, szerkeszthet és törölhet rekordokat adatbázisokban és táblákban egy intuitív webes felületen keresztül.
SQL lekérdezésszerkesztő
Futtasson lekérdezéseket szintaxiskiemeléssel, automatikus kiegészítéssel és egy vizuális lekérdezésszerkesztővel komplex műveletekhez.
Importálás és exportálás
Adatok importálása és exportálása SQL, CSV, XML, JSON és más népszerű formátumok használatával, konfigurálható opciókkal.
Felhasználói jogosultságkezelés
Adatbázis felhasználói fiókok létrehozása és kezelése részletes jogosultságkezeléssel MySQL szervereken.
Többszerveres támogatás
Csatlakozhat különböző MySQL és MariaDB példányokhoz egyetlen phpMyAdmin telepítésből, tetszőleges szerver mód használatával.
Szerverfelügyelet
Megtekintheti az adatbázis- és táblastatisztikákat, nyomon követheti a szerverállapot-metrikákat, és valós időben figyelheti a teljesítményt.
Ezért érdemes a Hostingeren futtatni a phpMyAdmin szolgáltatást
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Egykatintásos publikálás
Az előre konfigurált beállításnak köszönhetően azonnal beállíthatja és futtathatja alkalmazását. Nincs szükség manuális telepítésre vagy bonyolult beállítási lépésekre.
Biztonság, amire számíthat
Védje alkalmazásait beépített tűzfallal, DDoS-védelemmel és folyamatos ellenőrzéssel.
Beépített Docker kezelő
Több Docker konténert futtathat és kezelhet egy helyen. Könnyedén telepítheti, frissítheti és felügyelheti projektjeit.
Docker VPS tárhely, amire számíthat
Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.
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