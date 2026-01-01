A phpMyAdmin a legszélesebb körben használt web alapú adminisztrációs eszköz MySQL és MariaDB adatbázisokhoz. Fejlesztők és adatbázis-adminisztrátorok milliói bíznak benne több mint két évtizede. Átfogó grafikus felületet biztosít az adatok böngészéséhez, SQL lekérdezések végrehajtásához, táblák és indexek kezeléséhez. Kezeli a felhasználói jogosultságokat, valamint importálja vagy exportálja az adatokat – mindezt parancssori hozzáférés nélkül.

Ez a telepítés tetszőleges szerver módban fut. Lehetővé teszi, hogy bármely MySQL vagy MariaDB példányhoz csatlakozzon a bejelentkezéskor megadott hitelesítő adatokkal. A phpMyAdmin saját VPS-en történő üzemeltetése a hálózaton belül tartja az adatbázis-forgalmat. Emellett mindig elérhető, HTTPS mögött biztosított hozzáférést biztosít.